6 млрд рублей потеряли от действий киберпреступников жители Татарстана

Остановить вал дистанционных преступлений призван федеральный закон, который вводит период охлаждения при выдаче кредита

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В Татарстане наибольший ущерб был нанесен в результате IT-преступлений, сообщил министр внутренних дел Дамир Сатретдинов во время отчета в Госсовете РТ. По его словам, граждане потеряли в прошлом году около 6 млрд рублей. Более половины пострадавших оказались люди среднего возраста от 30 до 60 лет, четверть приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Основная часть киберпреступлений совершается мошенниками, представляющимися банковскими работниками, а также под видом оказания услуг в интернете. Остается распространенной практика выманивания кода для вхождения в госуслуги, после чего мошенники оформляют кредиты на граждан, перечислил Дамир Сатретдинов.

Остановить вал дистанционных преступлений призван федеральный закон, который вводит период охлаждения при выдаче кредита. При выдаче кредита свыше 200 тысяч рублей время на обдумывание может составить 48 часов. Эти правила вступят в силу с 1 сентября этого года.

Напомним, Татарстан занял второе место по числу выявленных преступников, которые использовали IT-технологии.

Луиза Игнатьева