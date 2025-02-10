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Российский истребитель Су-57 совершил первый полет на выставке в Индии

16:11, 10.02.2025

Новый российский истребитель Су-57 совершил первый полет на международной авиационно-космической выставке Aero India. Об этом сообщает RT.

Напомним, в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Чжухае состоялась мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57. В первый день выставки Су-57 продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

Елизавета Пуншева

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