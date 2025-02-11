Глава Tesla и SpaceX Илон Маск предложил $97,4 млрд за контроль над OpenAI

Фото: Екатерина Петрова

Консорциум инвесторов под руководством Илона Маска предложил $97,4 млрд за контроль над некоммерческой организацией OpenAI, которая стоит за созданием чат-бота ChatGPT. По данным The Wall Street Journal, адвокат Маска, Марк Тоберофф, подал соответствующую заявку в совет директоров OpenAI.

Тем не менее глава OpenAI Сэм Альтман уже отклонил это предложение, заявив, что для него это неинтересно. В комментарии в социальной сети X он предложил, что вместо этого Маск мог бы рассмотреть возможность покупки соцсети X (Twitter), которую он приобрел в 2022 году.

Данное предложение о покупке может осложнить планы Альтмана по коммерциализации OpenAI. Ранее Маск подал иск против организации, утверждая, что ее нацеленность на получение прибыли, поддерживаемая Microsoft, нарушает условия, согласованные при создании компании в 2015 году. Маск является соучредителем OpenAI, однако покинул совет директоров в 2018 году.

Напомним, что Google убрал со своего сайта пункт о воздержании от применения искусственного интеллекта в военных целях. Об этом сообщили в Bloomberg. В ответ на запрос TechCrunch Google указал на новую запись в блоге, посвященную «ответственному ИИ».



Анастасия Фартыгина