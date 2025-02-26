Число преступлений в Татарстане в сфере информационных технологий выросло на 20,8%

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. преступлений в сфере информационных технологий (ИТ), что на 20,8% больше по сравнению с прошлым годом (26 тыс.). Об этом сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничества МВД по Татарстану Рафаэль Мусаев.

Однако количество расследованных дел снизилось на 3,9% и составило чуть более 5 тыс. При этом число приостановленных дел резко возросло на 45,6%, достигнув 27 тыс.

— Основная причина роста преступлений связана с увеличением случаев неправомерного доступа к компьютерной информации, — сообщил Мусаев.

В этом году таких преступлений было зафиксировано 8,268 — это в 2,4 раза больше, чем в прошлом (2,441). Расследовано лишь 36 из них, что составляет всего 0,4% раскрываемости.

Кроме того, хищения в сфере ИТТ составили более 17 тыс. случая и составляют 54,3% от общего числа зарегистрированных преступлений. Из них было расследовано только всего 2 случая.

Что касается краж со счетов граждан, то за год зарегистрировали 3,825 такого преступления — на 14,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

Напомним, Татарстан оказался на втором месте в стране по количеству раскрытых киберпреступлений, но лидерство меркнет на фоне 5,7 млрд рублей, похищенных у жителей республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина