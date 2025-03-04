Правительство может обязать маркетплейсы блокировать книги с нецензурной лексикой

Это положение включено в новую версию законопроекта о платформенной экономике

Фото: Мария Зверева

Правительство рассматривает возможность обязать маркетплейсы не допускать распространения материалов с нецензурной лексикой, пишет газета «Коммерсантъ». Это положение включено в новую версию законопроекта о платформенной экономике и направлено в правкомиссию по проведению административной реформы. Поправки предполагают, что владельцы цифровых платформ должны блокировать контент, который содержит брань, наряду с материалами, пропагандирующими насилие, жестокость и порнографию.

В Министерстве экономического развития уточняют, что запрет на нецензурную лексику уже действует в рамках закона «О государственном языке РФ». Этот документ запрещает использование брани в информации, предназначенной для потребителей товаров, а аналогичное требование содержится в законе «О рекламе». Чиновники объясняют, что новая норма нужна для унификации законодательства и устранения правовой неопределенности.

Сейчас продажа продукции с нецензурной лексикой в России не запрещена. На маркетплейсах такие товары размещаются с маркировкой «18+», изображения могут быть скрыты, а доступ к ним открывается только после подтверждения возраста. Владелец цифровой платформы сам определяет, как именно ограничивать доступ к такому контенту. В Wildberries, например, товары для взрослых продаются в отдельном разделе, а контроль осуществляется через автоматизированные системы модерации. Они анализируют текст и изображения, выявляя запрещенные элементы. В Ozon также используют алгоритмы для автоматической маркировки контента. В «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.

Эксперты отмечают, что основные требования к продаже товаров с бранью уже установлены. Закон с 2016 года обязывает издательства маркировать книги с ненормативной лексикой, продавать их в запечатанной упаковке и размещать предупреждающие надписи. Эти правила распространяются на все каналы продаж, включая маркетплейсы. Представители издательского бизнеса подтверждают, что уже соблюдают эти нормы.

Специалисты указывают, что введение новых требований может затронуть не только литературу, но и другие категории товаров. Контроль за соблюдением норм, вероятно, ляжет на цифровые платформы, так как только они могут оперативно ограничивать распространение контента. Вопрос остается открытым: как именно будет реализован этот механизм и насколько он повлияет на рынок.

Окончательная версия законопроекта пока не принята. Если инициатива получит поддержку, изменения могут вступить в силу в ближайшие месяцы.

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Екатерина Петрова