Apple представил бюджетный iPhone 16e

Фото: Реальное время

Apple представила новый бюджетный iPhone 16e. Данная информация опубликована на сайте компании.

Новый смартфон будет доступен для предзаказа с 21 февраля. Его цена стартует с $599 (около 54,1 тыс. руб.) за версию на 128 ГБ.

Устройство впервые в истории оснащается фирменным 5G-модемом от Apple — в других iPhone используется модем Qualcomm. По заявлениям Apple, собственный модем настолько энергоэффективен, что новинка обеспечивает самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей iPhone.

Модель продолжает линейку бюджетных смартфонов iPhone SE.

Напомним, мировые продажи iPhone снизились на 5% в последнем квартале 2024 года, согласно отчету Bloomberg. Это падение связано с недоступностью новых функций Apple Intelligence на ключевом для компании китайском рынке.

Елизавета Пуншева