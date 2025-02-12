Средняя зарплата в ИТ-сфере Татарстана достигла 114 тыс. рублей в 2024 году

Фото: Мария Зверева

По сообщению замминистра экономики Татарстана Динара Шакирова, средняя зарплата специалистов в ИТ-отрасли республики составила 114 тыс. рублей по итогам 2024 года.

На данный момент количество работающих в ИТ-сфере Татарстана оценивается в 40 тыс. человек, что составляет 3,3% от общего числа трудоспособного населения региона.

Тем не менее на российском ИТ-рынке продолжает сохраняться дефицит кадров, особенно среди высококвалифицированных специалистов и преподавателей, отвечающих за их подготовку.



Напомним, что средняя предлагаемая россиянам зарплата в январе достигла 74,7 тыс. рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессионалами на рынке труда в этом месяце стали брокеры, агенты по недвижимости, ИТ-специалисты и курьеры.

Анастасия Фартыгина