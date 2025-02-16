Лесопожарный центр Татарстана установит спутниковую навигацию за 14 млн рублей
Лесопожарный центр Татарстана установит аппаратуру спутниковой навигации за 14 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Исполнитель обязуется осуществить поставку, установку и настройку техники. Кроме того, планируется обеспечить доступ аппаратуры к программному обеспечению (ПО) мониторинга автотранспорта.
К дополнительным требованиям относится круглосуточная и бесперебойная возможность получения данных, полученных в аппарате навигации, бесплатное обучение специалистов заказчика работе с ПО, обслуживание услуг операторов сотовой связи и ежемесячное обновление ПО.
Подрядчику необходимо консультировать специалистов с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. Срок реагирования на заявку заказчика не должен превышать 8 часов.
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