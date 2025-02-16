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Лесопожарный центр Татарстана установит спутниковую навигацию за 14 млн рублей

18:23, 16.02.2025
Лесопожарный центр Татарстана установит спутниковую навигацию за 14 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Лесопожарный центр Татарстана установит аппаратуру спутниковой навигации за 14 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется осуществить поставку, установку и настройку техники. Кроме того, планируется обеспечить доступ аппаратуры к программному обеспечению (ПО) мониторинга автотранспорта.

К дополнительным требованиям относится круглосуточная и бесперебойная возможность получения данных, полученных в аппарате навигации, бесплатное обучение специалистов заказчика работе с ПО, обслуживание услуг операторов сотовой связи и ежемесячное обновление ПО.

Подрядчику необходимо консультировать специалистов с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. Срок реагирования на заявку заказчика не должен превышать 8 часов.

Елизавета Пуншева

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