Лесопожарный центр Татарстана установит спутниковую навигацию за 14 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Лесопожарный центр Татарстана установит аппаратуру спутниковой навигации за 14 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется осуществить поставку, установку и настройку техники. Кроме того, планируется обеспечить доступ аппаратуры к программному обеспечению (ПО) мониторинга автотранспорта.

К дополнительным требованиям относится круглосуточная и бесперебойная возможность получения данных, полученных в аппарате навигации, бесплатное обучение специалистов заказчика работе с ПО, обслуживание услуг операторов сотовой связи и ежемесячное обновление ПО.

Подрядчику необходимо консультировать специалистов с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. Срок реагирования на заявку заказчика не должен превышать 8 часов.

Елизавета Пуншева