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Технологии

В России появится платформа для исламского финансирования — разработкой займется татарстанская компания

09:19, 27.02.2025
В России появится платформа для исламского финансирования — разработкой займется татарстанская компания
Фото: Реальное время

В России появится инвестиционная платформа, соответствующая стандартам исламского финансирования AAOIFI (организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор компании-разработчика и основатель проекта Абдуворис Каландаров.

Созданием платформы займется компания «Единые банковские технологии», которая базируется в Иннополисе.

Напомним, эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования стартовал 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами ислама.

Елизавета Пуншева

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