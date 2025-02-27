В России появится платформа для исламского финансирования — разработкой займется татарстанская компания
В России появится инвестиционная платформа, соответствующая стандартам исламского финансирования AAOIFI (организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор компании-разработчика и основатель проекта Абдуворис Каландаров.
Созданием платформы займется компания «Единые банковские технологии», которая базируется в Иннополисе.
Напомним, эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования стартовал 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами ислама.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.