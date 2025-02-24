Кадзуо Исигуро призвал пересмотреть план «отказа» от защиты авторских прав в ИИ

Он заявил, что эта система не будет работать

Лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро призвал правительство Великобритании пересмотреть предложенный механизм «отказа» от защиты авторских прав в обучении ИИ. Он заявил, что эта система не будет работать.

В декабре 2024 года правительство начало консультации по изменениям в законе об авторском праве. Среди предложений — возможность использовать защищенные авторским правом материалы для обучения ИИ в коммерческих целях, если автор не заявил об отказе. Этот механизм вызвал протесты среди творческих сообществ. К 25 февраля на консультацию поступило более 2500 отзывов.

Исигуро назвал ситуацию критической. Он подчеркнул, что если кто-то хочет экранизировать его книгу или напечатать ее фрагмент в сборнике, закон требует сначала получить разрешение и выплатить гонорар. Однако новые правила делают исключение для крупных технологических компаний. Он задал вопрос, почему правительство стремится изменить устоявшиеся законы в их пользу, ущемляя права писателей, музыкантов, кинематографистов и художников.

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Другие авторы также выразили обеспокоенность. Они считают, что предложенный механизм возлагает всю ответственность на творцов, вынуждая их самостоятельно защищать свои работы от использования без разрешения. Это отнимает время, мешает работе и угрожает индустрии.

Писательница Джанет Уинтерсон отметила, что книги — не просто данные и контент для больших технологических компаний. Она подчеркнула, что для большинства авторов это дело жизни и они заслуживают защиты.

В Палате лордов два недели назад прошли дебаты о защите авторских прав от ИИ. По итогам голосования правительство не смогло ослабить существующие законы. Во время обсуждения один из членов Палаты выразил обеспокоенность тем, что документ консультации был написан в первую очередь для юристов технологических компаний, а не для представителей творческой индустрии. Он отметил, что среди предложенных вариантов нет реального решения, защищающего права авторов.

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Екатерина Петрова