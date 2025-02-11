Эксперты назвали самые популярные бренды смартфонов среди казанцев в 2024 году

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По итогам 2024 года самыми популярными брендами смартфонов у жителей Казани остались Apple (68%), Samsung (11%) и Xiaomi (11%). В топ лидеров роста продаж вошли TECNO, Infinix и Google, говорится в исследовании «Авито».

В целом продажи новых смартфонов на «Авито» в Казани выросли на 51% по сравнению с 2023 годом. При этом доля их продаж на площадке выросла с 19% до 24% — пользователи все чаще покупают именно новые гаджеты.

— Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на «Авито» и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов «с рук» остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах, как выкуп смартфонов партнерами «Авито» у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз, — прокомментировал результаты исследования Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».