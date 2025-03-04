В Госдуме предложили запретить дорожные камеры-треноги

Фото: Максим Платонов

В России необходимо запретить камеры-треноги на дорогах. Такое предложение выдвинул вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Соответствующий документ есть в распоряжении «Известий».

По мнению депутата, такие меры сократят количество незаконных штрафов за превышение скорости в местах с неочевидными для водителей ограничениями.

В документе указывается, что число аварий с 2019 по 2024 год сократилось на 27 тысяч. При этом сумма штрафов за тот же период выросла на 70 млрд рублей. Как указано в документе, 93% постановлений о нарушениях ПДД оформлены с помощью дорожных камер, включая треноги.

Даванков подчеркнул, что некоторые операторы намеренно увеличивают погрешность измерений для выписки штрафов.

— Обжалование таких незаконных постановлений требует значительных затрат времени, усилий и финансовых средств, а также потому, что мобильные камеры могут менять свое местоположение ежедневно, — подытожил депутат.

Елизавета Пуншева