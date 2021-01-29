Сервисы для ЖК: как умные технологии делают жилье более комфортным

Рассказываем на примере многофункциональной платформы, которая включает в себя множество сервисов — от умного домофона до автоматизированных счетчиков коммунальных ресурсов

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Казань продолжает активно застраиваться. Однако с увеличением предложения покупатель становится все более избирательным — при выборе жилья важны не только локация, стоимость и качество строительства, но и совокупность предлагаемых ИТ-решений. О многих из них за застройщика и управляющую компанию позаботился «Ростелеком», собрав на единой платформе «Ростелеком. Ключ» современные сервисы.

Один ключ от множества дверей

Всего одно мобильное приложение открывает множество дверей. Что собой представляет многофункциональная платформа «Ростелеком. Ключ»? Это возможность управлять шлагбаумом, калиткой, воротами, дверью подъезда при помощи одного мобильного приложения. Впрочем, это далеко не все возможности. Добавьте комплексное видеонаблюдение и умные счетчики — все сервисы вместе или по отдельности способны облегчить жизнь застройщику, управляющей организации и жителям современного ЖК.



Для жителей

Прежде всего это безопасность и комфорт. Где бы вы ни находились — на работе, в командировке или за городом, вы можете в любой момент проконтролировать припаркованную возле дома машину, убедиться в ее целости и сохранности, быть спокойным за гуляющих во дворе детей. В наше время уверенность, что в подъезд не пройдут посторонние, дорогого стоит. Но только не в этом случае — платформа «Ростелеком. Ключ» доступнее, чем может показаться.

Для застройщика

«Ростелеком» берет на себя существенную часть работы по внедрению и эксплуатации информационных систем — компания предоставит типовые решения для проектирования и подключения сервисов, проведет проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы, окажет техническое сопровождение в процессе строительства и после сдачи жилого дома в эксплуатацию. Кстати, видеонаблюдение логично подключить уже на этапе строительства: при помощи камер удобно контролировать работу строительных бригад.

Для управляющей организации

Чтобы обеспечивать безопасность на придомовой территории в любое время дня и ночи, больше не нужен сотрудник ЧОП с коллекцией сканвордов — современные технологии имеют куда более обширный функционал.

Немного подробнее о сервисах, объединенных на платформе «Ростелеком. Ключ».

Комплексное видеонаблюдение

Комплексное видеонаблюдение на всей территории ЖК актуально на всех этапах строительства и управления многоквартирным домом. Компания установит оборудование под ключ и обеспечит доступ к записям до 60 дней. Система видеонаблюдения монтируется таким образом, что не оставляет «слепых зон» — обзор отличный, качество видеотрансляции и записи высокое.

Комплексное видеонаблюдение на всей территории ЖК актуально на всех этапах строительства и управления многоквартирным домом

Умные счетчики

Время, когда жители или специалист управляющей компании вручную снимали показания со счетчиков, уже осталось в прошлом. Не нужно сдавать показания приборов учета на листочках или держать в голове, в какой день месяца их следует отправить на сайт УК. Про счетчики вообще можно забыть — информация о расходах ресурсов доступна и жильцам, и управляющей компании в любой момент. Автоматизированный учет ресурсов исключает человеческий фактор: никаких расхождений данных, конфликтов и споров, поквартирных обходов для сверки показаний счетчиков. Достоверность информации и своевременность учета показаний делают начисления более прозрачными для всех участников. Одним словом, сплошная выгода, причем как для жителей, так и для управляющей организации.

Управляющая компания получает доступ к личному кабинету, в котором автоматически формируется отчетность, а жильцы отслеживают показания в приложении.

Умный шлагбаум

Закрытый въезд на территорию ЖК зачастую становится обязательным условием при выборе жилья. Покупатели хотят, чтобы их дети играли на безопасной территории, без угрозы попасть под колеса.

При помощи умной системы легко обеспечить доступ на придомовую территорию гостю, организовать автоматический пропуск спецслужбам, отслеживать события по камерам видеонаблюдения и распознавать номера приезжающих машин. Для собственного проезда нужно просто воспользоваться мобильным приложением.

Учитывая традиционную для многих городов нехватку парковочных мест, такой строгий контроль исключает возможность парковки на территории ЖК посторонних.

При помощи умной системы легко обеспечить доступ на придомовую территорию гостю, организовать автоматический пропуск спецслужбам, отслеживать события по камерам видеонаблюдения и распознавать номера приезжающих машин

Умный СКУД

Умная система контроля и управления доступом обеспечит безопасность на придомовой территории и в самом жилом комплексе. Управляющая компания сможет дистанционно открывать двери, а посторонние не попадут в помещения, доступ к которым ограничен.

Умный домофон

Подъездную дверь легко открывать не только при помощи трубки домофона, но и дистанционно, через приложение. Во втором случае есть возможность увидеть гостя и только после этого решить: впустить визитера или нет. Современный домофон способен и на большее — он может даже звонить и принимать звонки!

Риск вандализма и других правонарушений в жилищных комплексах, оборудованных системой «Ростелеком. Ключ», практически сведен к нулю. Событийный журнал хранится в облаке провайдера. Чтобы выяснить, кто входил в подъезд, можно посмотреть видеозаписи.

Риск вандализма и других правонарушений в жилищных комплексах, оборудованных системой «Ростелеком. Ключ», практически сведен к нулю

Получить информацию о платформе «Ростелеком. Ключ» и возможности подключения сервисов представители управляющих организаций и заинтересованные жители могут по телефонам 8(843)515-99-00, 8(843)528-24-31.