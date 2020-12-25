Москвичи раскрыли секреты реконцепции Казанского ЦУМа

Старейший универмаг Казани страдает от недостатка туристов — главной аудитории торгового комплекса

Как стало известно «Реальному времени», новый управляющий Казанского ЦУМа, московская компания Lynks Property Management, в эти дни приступила к работе в ТЦ и ведет переговоры с новыми арендаторами. На сроки реализации реформы старейшего универмага Казани серьезно повлияла пандемия коронавируса, но работа продолжается, заверили москвичи. В компании поделились подробностями реконцепции магазина, где акцент будет сделан на целенаправленный шоппинг и фуд-холл. С тем, как преображается ЦУМ, уже можно ознакомиться по фотографиям, которые есть в распоряжении нашей редакции.



Комфорт менее шумного ТЦ



Реновацию ЦУМа несколько притормозил коронакризис, но так или иначе работа идет, и некоторые преобразования в ТЦ уже можно наблюдать. Правда, не все проекты новая управляющая компания Lynks Property Management сможет реализовать в полном объеме.



Договор управления сроком на 3 года москвичи заключили в октябре этого года, рассказал нашему изданию старший управляющий компании Владимир Мазурин. Непосредственно к управлению магазином компания смогла приступить лишь в декабре. Кстати, ЦУМ — не первый торговый объект под их управлением в Казани, та же компания работает в «Южном».

Предположительно, по словам Мазурина, переговоры с арендаторами займут от 2 до 6 месяцев. В ЦУМе ждут 30 новых игроков, во втором квартале 2021 года должны появиться базовые. В компании верят, что сумеют возродить интерес казанцев к ЦУМу.

— Опыт подсказывает, что все возможно. Это уже третий ЦУМ, для которого мы проводим реновацию. Правда, два других в Казахстане, но у них хорошие показатели, у нас есть опыт. Мы подходим к объекту всесторонне, сами разрабатываем концепцию и сами ее реализуем. Здесь — сердце города, в этом районе мало жилых домов для первичного звена охвата, зато есть другая аудитория: сотрудники офисов, госучреждений, туристы, которых, конечно, последнее время намного меньше стало. Но все-таки ожидаем, что будет возобновлен их приток. Поэтому наша концепция рассчитана и на них. У нас есть четкое понимание целевой аудитории, и она не семейная, которая в большинстве ТЦ, скорее, это те люди, у которых дети может уже подросли, для кого более комфортно делать покупки в менее шумных торговых центрах, — поясняет Владимир Мазурин.

В компании нацелены на повышении конверсии продаж (соотношение реальных покупателей с потенциальными). Собеседник издания уверяет, что в ЦУМе процент конверсии достаточно высок: сюда ходят не гулять и развлечься, а целенаправленно за покупками, поэтому упор будут делать не на развлекательный сегмент, а на торговлю.



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Глобальный фуд-холл

На вопрос о новых игроках в ЦУМе в Lynks Property Management ответили, что стремятся сформировать сбалансированный пул арендаторов — это и одежда в ценовом сегменте «средний плюс», и товары для дома, и бытовая техника с электроникой, на которые сейчас, во время пандемии, особенно высокий спрос. Будут представлены арендаторы из сферы услуг, магазины делового стиля, бизнес-литературы, сувениров, товары местного производства. Также в планах — усилить прикассовую зону супермаркета «Бахетле».

На втором этаже комплекса обустраивают фуд-холл с 14 различными концепциями как с общей, так и раздельной рассадкой клиентов. Этот глобальный тренд в общепите объединяет в себе не только профессиональных рестораторов, но и гастроэнтузиастов с аутентичной кухней, говорит Мазурин.

— В отличие от фуд-корта, сюда не будут приходить «быстро поесть». На фуд-холле другой уровень: корнеры ресторанов, каждый из которых будет специализироваться на каких-то определенных блюдах, например, один — на стейках, другой — продает то, что у него лучше получается. Планируется и полноформатный ресторан закрытого типа, площадка под него практически освободилась. Возможен приход и гастроэнтузиастов, которые, например, не могут открыть собственный полноценный ресторан, но могут попробовать свои силы в общепите, — пояснил старший управляющий ЦУМа.

На втором этаже комплекса обустраивают фуд-холл с 14 различными концепциями как с общей, так и раздельной рассадкой клиентов

Сейчас в универмаге завершается реконструкция цокольного этажа, где посетителей ждут дополнительные сервисы: комната матери и ребенка, санзулы, гардероб и зона отдыха. В новом атриуме установлена каменная чаша «Ташаяк» — символ казанской торговли, сам зал получит то же название: «Название выбрано не случайно, ведь по легенде именно так называли большую каменную чашу, установленную посреди средневековой Казанской ярмарки. По окончанию ярмарки, в чашу собирался торговый налог», рассказали нам. Вдоль стен — фотокартины, витрины с экспонатами и мультимедийный экран, которые будут знакомить покупателей с историей главных ярмарок города. Над этим залом работа идет совместно с гидами и историками.

Мазурин не стал называть объем вложений в реновацию. По его словам, он был рассчитан на начало года, а с учетом пандемии сумму придется скорректировать. Не раскрывают в ЦУМе и уровень новых арендных ставок, называя его «вполне реальным», к арендодателям применяется индивидуальный подход в зависимости от их собственных вложений в свои помещения.



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Галерея «Ташаяк» в атриуме

«Не хватает жизни, движения»

Работающие в ЦУМе торговцы пока сетуют на малый приток покупателей и надеются, что реновация это изменит.

— Раньше сюда заходили туристы, а сейчас их практически нет, сидишь, как звезда на тарелке. В хорошие времена клиент за один приход мог и 100 тысяч оставить — у нас недешевая одежда. Сейчас бывает по несколько дней никто ничего не покупает. Все держатся за прежних клиентов. На Новый год совсем тишина будет. Новых арендаторов пока нет, а часть старых после самоизоляции не открылись. Здесь не хватает жизни, движения, детских зон, кафешек, кино. Правда, с приходом новых управляющих есть оживление. Вот сейчас выставка динозавров проходит, — рассказала «Реальному времени» Наталья, продавец салона женской одежды P&V.

Арендатор Эльмира, которая содержит магазин «Элькадо», подсчитав в уме, сообщила, что в этом году из казанского ЦУМа съехали 10 ее коллег — подались в другие торговые комплексы якобы с более подходящими условиями, хотя арендная плата, по ее словам, не выросла. На нехватку покупателей предприниматель не жалуется, но считает, что универмагу не хватает рекламы.

Работающие в ЦУМе торговцы пока сетуют на малый приток покупателей и надеются, что реновация это изменит

Консультант Татьяна из ювелирного салона «Золотая рыбка» заметила, что до самоизоляции покупателей было больше, чем сейчас:

«К нам просто так не приходят, идут с конкретной целью, купить украшение. Сейчас небольшое оживление перед праздниками. Новые управляющие устраивают ярмарки, продовольственную, меховую, обувную — за все берутся, завлекают народ, но у нас от этого больше покупателей не становится».



Продавец Ольга из магазина «Стекло, фарфор», который работает в ЦУМе с советских времен, рассказала, что из больших перемен пока наблюдает в действии новое кафе по соседству. С некоторым сомнением отнесся к идее возрождения универмага продавец музыкальных инструментов:

— ЦУМ — в прошлом, анахронизм, держится пока на старой памяти, но погибает. Все эти магазины не особо нужные, на мой взгляд. Тут нет большого ассортимента. Раньше было больше кафе и магазинов, а сейчас вообще пустота, много пространства не используется. Все это пустое — не от хорошей жизни. Раньше перед Новым годом движение было адское, присесть было некогда. Сейчас у людей денег нет. Гуляют в основном, как мы их называем, — «электричка пришла». Сейчас пытаются все раскручивать, но, по-моему, только деньги впустую вложат.

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В «намоленном» месте шансы на жизнь есть

Однако опрошенные «Реальным временем» эксперты не так скептично оценивают перспективы обновляемого ЦУМа. Директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов полагает, что будущее у советского ТЦ возможно:

— Место «намоленное», всегда был этот торговый центр здесь, многие отделы с советских времен еще. Вероятно, если будет опытная управляющая компания заниматься развитием этого ТЦ, думаю, успех будет. Понятно, что постройка своеобразная, но из этого как раз можно свою изюминку сделать. Думаю, в таком интересном месте можно создать перспективный проект.

С ним соглашается и генеральный директор агентства недвижимости «Мегалит» Адель Хасбиулин. По его словам, конечно, «проще взять, снести и построить новое здание с другими параметрами, актуальными сегодняшнему времени, но это длительный срок реализации и немалые инвестиции».



— Многое зависит от конечной реализации задуманной концепции будущего ЦУМа, и мне она нравится. Представьте, если будет не просто KFC, MacDonalds, а, например, мексиканская, индийская, вьетнамская, тайская кухня, и других стран мира, и в одном месте. Локация — в центре, где много гостиниц и высокая концентрация туристов, и гостиниц будет еще больше. Это центр деловой жизни города, где вкусные заведения общепита востребованы и в обеденные перерывы, — убежден Адель Хасбиулин.

Собеседник издания напомнил, что очень скоро вырастут новые жилые кварталы на пустующих земельных участках улиц Яхина, Чернышевского, Нариманова, Г. Камала. А если грамотно сформировать пул новых арендаторов в ТЦ, то это привлечет в ЦУМ покупателей со всего города:



— Люди едут на бренд. Конечно, непростая ситуация с тем, что торговые сети конкурируют с маркетплейсами, где ассортимент просто огромен. Нужно создать ассортимент с подобными ценами, и это будет востребовано для тех, кому нужно здесь и сейчас, — считает эксперт.