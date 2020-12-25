Москвичи раскрыли секреты реконцепции Казанского ЦУМа
Старейший универмаг Казани страдает от недостатка туристов — главной аудитории торгового комплекса
Как стало известно «Реальному времени», новый управляющий Казанского ЦУМа, московская компания Lynks Property Management, в эти дни приступила к работе в ТЦ и ведет переговоры с новыми арендаторами. На сроки реализации реформы старейшего универмага Казани серьезно повлияла пандемия коронавируса, но работа продолжается, заверили москвичи. В компании поделились подробностями реконцепции магазина, где акцент будет сделан на целенаправленный шоппинг и фуд-холл. С тем, как преображается ЦУМ, уже можно ознакомиться по фотографиям, которые есть в распоряжении нашей редакции.
Комфорт менее шумного ТЦ
Реновацию ЦУМа несколько притормозил коронакризис, но так или иначе работа идет, и некоторые преобразования в ТЦ уже можно наблюдать. Правда, не все проекты новая управляющая компания Lynks Property Management сможет реализовать в полном объеме.
Договор управления сроком на 3 года москвичи заключили в октябре этого года, рассказал нашему изданию старший управляющий компании Владимир Мазурин. Непосредственно к управлению магазином компания смогла приступить лишь в декабре. Кстати, ЦУМ — не первый торговый объект под их управлением в Казани, та же компания работает в «Южном».
Предположительно, по словам Мазурина, переговоры с арендаторами займут от 2 до 6 месяцев. В ЦУМе ждут 30 новых игроков, во втором квартале 2021 года должны появиться базовые. В компании верят, что сумеют возродить интерес казанцев к ЦУМу.
В компании нацелены на повышении конверсии продаж (соотношение реальных покупателей с потенциальными). Собеседник издания уверяет, что в ЦУМе процент конверсии достаточно высок: сюда ходят не гулять и развлечься, а целенаправленно за покупками, поэтому упор будут делать не на развлекательный сегмент, а на торговлю.
Глобальный фуд-холл
На вопрос о новых игроках в ЦУМе в Lynks Property Management ответили, что стремятся сформировать сбалансированный пул арендаторов — это и одежда в ценовом сегменте «средний плюс», и товары для дома, и бытовая техника с электроникой, на которые сейчас, во время пандемии, особенно высокий спрос. Будут представлены арендаторы из сферы услуг, магазины делового стиля, бизнес-литературы, сувениров, товары местного производства. Также в планах — усилить прикассовую зону супермаркета «Бахетле».
На втором этаже комплекса обустраивают фуд-холл с 14 различными концепциями как с общей, так и раздельной рассадкой клиентов. Этот глобальный тренд в общепите объединяет в себе не только профессиональных рестораторов, но и гастроэнтузиастов с аутентичной кухней, говорит Мазурин.
— В отличие от фуд-корта, сюда не будут приходить «быстро поесть». На фуд-холле другой уровень: корнеры ресторанов, каждый из которых будет специализироваться на каких-то определенных блюдах, например, один — на стейках, другой — продает то, что у него лучше получается. Планируется и полноформатный ресторан закрытого типа, площадка под него практически освободилась. Возможен приход и гастроэнтузиастов, которые, например, не могут открыть собственный полноценный ресторан, но могут попробовать свои силы в общепите, — пояснил старший управляющий ЦУМа.
Сейчас в универмаге завершается реконструкция цокольного этажа, где посетителей ждут дополнительные сервисы: комната матери и ребенка, санзулы, гардероб и зона отдыха. В новом атриуме установлена каменная чаша «Ташаяк» — символ казанской торговли, сам зал получит то же название: «Название выбрано не случайно, ведь по легенде именно так называли большую каменную чашу, установленную посреди средневековой Казанской ярмарки. По окончанию ярмарки, в чашу собирался торговый налог», рассказали нам. Вдоль стен — фотокартины, витрины с экспонатами и мультимедийный экран, которые будут знакомить покупателей с историей главных ярмарок города. Над этим залом работа идет совместно с гидами и историками.
Мазурин не стал называть объем вложений в реновацию. По его словам, он был рассчитан на начало года, а с учетом пандемии сумму придется скорректировать. Не раскрывают в ЦУМе и уровень новых арендных ставок, называя его «вполне реальным», к арендодателям применяется индивидуальный подход в зависимости от их собственных вложений в свои помещения.
Галерея «Ташаяк» в атриуме
«Не хватает жизни, движения»
Работающие в ЦУМе торговцы пока сетуют на малый приток покупателей и надеются, что реновация это изменит.
— Раньше сюда заходили туристы, а сейчас их практически нет, сидишь, как звезда на тарелке. В хорошие времена клиент за один приход мог и 100 тысяч оставить — у нас недешевая одежда. Сейчас бывает по несколько дней никто ничего не покупает. Все держатся за прежних клиентов. На Новый год совсем тишина будет. Новых арендаторов пока нет, а часть старых после самоизоляции не открылись. Здесь не хватает жизни, движения, детских зон, кафешек, кино. Правда, с приходом новых управляющих есть оживление. Вот сейчас выставка динозавров проходит, — рассказала «Реальному времени» Наталья, продавец салона женской одежды P&V.
Арендатор Эльмира, которая содержит магазин «Элькадо», подсчитав в уме, сообщила, что в этом году из казанского ЦУМа съехали 10 ее коллег — подались в другие торговые комплексы якобы с более подходящими условиями, хотя арендная плата, по ее словам, не выросла. На нехватку покупателей предприниматель не жалуется, но считает, что универмагу не хватает рекламы.
Консультант Татьяна из ювелирного салона «Золотая рыбка» заметила, что до самоизоляции покупателей было больше, чем сейчас:
«К нам просто так не приходят, идут с конкретной целью, купить украшение. Сейчас небольшое оживление перед праздниками. Новые управляющие устраивают ярмарки, продовольственную, меховую, обувную — за все берутся, завлекают народ, но у нас от этого больше покупателей не становится».
Продавец Ольга из магазина «Стекло, фарфор», который работает в ЦУМе с советских времен, рассказала, что из больших перемен пока наблюдает в действии новое кафе по соседству. С некоторым сомнением отнесся к идее возрождения универмага продавец музыкальных инструментов:
— ЦУМ — в прошлом, анахронизм, держится пока на старой памяти, но погибает. Все эти магазины не особо нужные, на мой взгляд. Тут нет большого ассортимента. Раньше было больше кафе и магазинов, а сейчас вообще пустота, много пространства не используется. Все это пустое — не от хорошей жизни. Раньше перед Новым годом движение было адское, присесть было некогда. Сейчас у людей денег нет. Гуляют в основном, как мы их называем, — «электричка пришла». Сейчас пытаются все раскручивать, но, по-моему, только деньги впустую вложат.
В «намоленном» месте шансы на жизнь есть
Однако опрошенные «Реальным временем» эксперты не так скептично оценивают перспективы обновляемого ЦУМа. Директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов полагает, что будущее у советского ТЦ возможно:
С ним соглашается и генеральный директор агентства недвижимости «Мегалит» Адель Хасбиулин. По его словам, конечно, «проще взять, снести и построить новое здание с другими параметрами, актуальными сегодняшнему времени, но это длительный срок реализации и немалые инвестиции».
Собеседник издания напомнил, что очень скоро вырастут новые жилые кварталы на пустующих земельных участках улиц Яхина, Чернышевского, Нариманова, Г. Камала. А если грамотно сформировать пул новых арендаторов в ТЦ, то это привлечет в ЦУМ покупателей со всего города:
— Люди едут на бренд. Конечно, непростая ситуация с тем, что торговые сети конкурируют с маркетплейсами, где ассортимент просто огромен. Нужно создать ассортимент с подобными ценами, и это будет востребовано для тех, кому нужно здесь и сейчас, — считает эксперт.
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