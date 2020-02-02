Коронавирус пройдет, Китай останется

Почему российскому хоккею нельзя прекращать спортивное взаимодействие с командами из Поднебесной

Бушующий в Китае вирус в очередной раз поднял вопрос о необходимости присутствия в российском хоккее команд из Китая. Сейчас их шесть, включая одну женскую. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что Китай нужен нашему хоккею не меньше, чем остальные команды из-за рубежа. И даже больше.

Китайская «Красная звезда» — первая часть подготовки к домашней Олимпиаде



Российский спорт активно взаимодействует с иностранными клубами. Команды четырех стран (не считая России) играют в Единой Лиге ВТБ, три страны задействованы в открытом чемпионате России по водному поло — Казахстан, Белоруссия (мужчины) и Узбекистан (женщины). Но наибольшее количество иностранных представителей зафиксировано в хоккее — Белоруссия, Казахстан, Латвия, Узбекистан, плюс Китай и Финляндия.

Наибольшие дискуссии по участию в КХЛ, ВХЛ и МХЛ по какой-то причине вызывает Китай — страна, которая «прямо сейчас» уделяет огромное внимание развитию хоккея и других игровых командных видов спорта.

В наших хоккейных лигах сейчас играют пять команд из Поднебесной. «Куньлунь» выступает в КХЛ, его дублирующая команда КРС-БСУ — в вышке. Ранее эта команда называлась «Хэйлунцзян» и базировалась в Харбине, сейчас же КРС-БСУ — это команда «Куньлунь Ред Стар», представляющая Пекинский университет спорта (БСУ — Бейцзин спорт университет). Еще две команды из ВХЛ — «Ценг Тоу» из Гирина и «Оэрджи». Дублем этого клуба является юниорская команда «Оэрджи Юниор», которая привлекла внимание отдельных представителей российской прессы. Мол, выиграли только раз за 50 матчей, в середине сезона делегировали полкоманды на чемпионат мира среди молодежи U-20.

И в чем проблема? Неужели кто-то реально думал, что Китай внедрялся в российские чемпионаты ради победы в них? Нет, эти пять команд должны помочь КНР максимально подготовиться к домашней Олимпиаде. Азиаты же не англичане, они не готовы «терять лицо», как хозяева летней Олимпиады-2012, которые выглядели мальчиками для битья во всех игровых видах спорта, за исключением хоккея на траве. И даже в футболе получили убогий результат. И уже Южная Корея, вопреки своим государственным принципам, максимально усиливалась американцами, канадцами, россиянами в биатлоне, фигурном катании и хоккее, чтобы не оказаться лузером на домашних ОИ.

Теперь та же задача стоит перед китайцами, причем она в разы тяжелее. Поскольку в Китае невозможна натурализация без наличия у человека родственных корней, желательно хотя бы у бабушек-дедушек, и за этим очень тщательно следят государственные органы.

По информации официального аккаунта «Куньлунь Ред Стар», которой он делится в соцсетях, не так много россиян могли бы помочь китайскому хоккею. Есть Павел Шэн, у которого дедушка китаец, но Павел пока выбрал другой путь. Есть вратарь Михаил Боярчук, Алишер Мубаракшин (он из Латвии). Зато в составе китайских команд имеются «подлежащие» натурализации североамериканцы: Виктор Бартли, Джо Брайден, Брендон Ип, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Джош Николс, Кристофер Сето, Грег Сквайрз («Куньлунь»), Микаэль Там, Зак Юэн («КРС-БСУ») и Закари Абенанте («Оэрджи Юниор»).

Но пока они не играют за сборные Китая. Представитель «Куньлунь Ред Стар» объясняет это так: «Натурализованных игроков готовят к Олимпиаде. К примеру, Бартли будет играть за Китай на ОИ, а использовать его для того, чтобы сборная Китая выбралась из пятого дивизиона, нет смысла. Как и выигрывать этот дивизион усилиями Ипа, Локхарта, Сето, Тама. Пусть там пока играют китайские ребята, это дело их жизни. А вот на Олимпиаде из 25 игроков будет порядка 10—15 игроков китайского происхождения плюс 10—15 китайцев. Если бы не было бы МХЛ и ВХЛ, то должной практики не получила бы целая группа наших молодых талантов. Ван Цзин, Хуан Цяньи, Го Цзянин, Ян Жуйнан, Чжан Зесен, Чжан Пэнфэй, Сунь Цзэхао, Руди Ин — эти люди могут конкурентно выступать на уровне КХЛ. Мы три года готовим молодое поколение китайских хоккеистов к игре на высшем уровне. МХЛ, ВХЛ — они пройдут все этапы и будут готовы».

Прямо сейчас в юниорской команде «Оэрджи» 15 россиян, включая казанца Ивана Акмурзина. Фото vk.com/hcjuniororj

США, Канада, Чехия, Россия — Китай «не гнушается» ничем

Поднимая тему кадрового опустошения в «Оэрджи-юниор», следует изучить состав молодежной сборной Китая, которая стартовала на МЧМ. Дело в том, что в ней были хоккеисты, поигравшие в пяти странах. Россия, к слову, не единственная страна в хоккее, которая дает азиатам такую возможность. В третьем дивизионе чемпионата Чехии в этом году дебютировала команда «Чайна Драгонс», которая ранее выступала в Азиатской лиге и чемпионате Китая. Сейчас Поднебесная в Азиатской лиге не представлена (там четыре команды из Японии, три из Южной Кореи и наш «Сахалин» из Южно-Сахалинска). Китай без сожаления покинул эту лигу, посчитав, что его игроки и команды там не растут, и это правда, если судить по выступлениям сборных. На какое-то время в КНР переориентировались на Канаду и США, создав там юниорские команды — «Красную звезду» в Канаде и «Пекинских орлов» в США, которые закончили свою историю в прошлом году.

Любопытно, что хоккеисты всех команд активно мигрируют по Канаде, России, США, Чехии, подтверждая, что это государственный проект, и доказывая его долговечность. «Нам каждый год говорят, что мы — проект до ОИ–22, что после Олимпиады он будет закрыт. Но при этом каждый год появляется по новой китайской профессиональной команде», — шутит наш собеседник из «Куньлунь Ред Стар», и в этом есть доля правды. Необязательно для домашней Олимпиады наигрывать сейчас молодежь, родившуюся в XXI веке, и моложе.

Причем Китай развивает и женский хоккей, пусть и чуть менее масштабно. Есть команда в чемпионате России, было две команды в США, обе базировались в Шэньчжене, и со временем их объединили в одну. Но это отдельная история, а сейчас нужно сказать о такой стороне дела, как «рабочие места» российским хоккеистам, которые оплачивает китайская сторона. Прямо сейчас в юниорской команде «Оэрджи» 15 россиян, включая казанца Ивана Акмурзина. Недавно ассистентом тренера там трудился Михаил Сарматин, вернувшийся в Татарстан (сейчас работает в альметьевском «Нефтянике»). В основной же команде 16 россиян, среди которых казанцы Эдуард Насыбуллин и Артур Тянулин. Наконец, в «Ценг Тоу» — 24 россиянина, правда, философия этой команды совершенно непонятна, в отличие от коллег из КРС и «Оэрджи». В КРС-БСУ трое россиян, один из которых, Михаил Боярчук, как мы уже отмечали, может претендовать на китайское гражданство. В «Куньлунь» тоже всего три россиянина, и это логично, поскольку российских китайцев крайне мало. Пока…

Ранее были претензии, что содержанием китайских команд занимаются российские спонсоры. На сегодняшний день основные инвесторы китайского хоккея — местные компании Vanke и China Environmental Energy Holdings. По словам китайцев, сейчас Россия не вкладывается в содержание китайского хоккея, более того, командам МХЛ компенсировали перелеты в Китай.

Наконец, претензия, что китайский «политпроект» отобрал места у российских команд, допустим, из Новокузнецка и Тольятти. Ну, «Металлург», занимающий сейчас восьмое место на Востоке ВХЛ, или «Лада», идущая пятой на Западе ВХЛ и уступающая даже казанскому «Барсу», вряд ли усилили бы КХЛ-2020. А что касается политпроектов — так ведь в КХЛ есть еще два, во Владивостоке и Сочи. И чем они лучше китайских?

В третьем дивизионе чемпионата Чехии в этом году дебютировала команда «Чайна Драгонс», которая ранее выступала в Азиатской лиге и чемпионате Китая. Фото sakhalin.info

Ставка на индивидуальные виды спорта

С 90-х годов Китай выдвинулся в лидеры мирового спорта, и этому есть несколько причин. Одна из них: объединение Германии, после чего в Китай хлынул поток тренеров из бывшей ГДР со своими методиками и в том числе со своим взглядом на развитие спорта. Известно, что в Восточной Германии делали ставку на индивидуальные виды спорта, логично считая, что одна пловчиха или гимнастка может завоевать куда больше наград, чем целая сборная по командному игровому виду спорта. Тем самым в стране свернули развитие таких успешных некогда видов спорта, как мужской волейбол, водное поло, хоккей. Вот и Китай как-то резко сдулся в мужском волейболе, женском гандболе и баскетболе. Поник футбол, где единственный выход сборной в финальную часть ЧМ датируется далеким 2002 годом. И только женский волейбол остается конкурентоспособным, поскольку там успехи базировались не на звездах уровня Лан Пин, а на системе.

И вот в последние годы ситуация меняется. Китай отправил мужскую молодежную сборную по гандболу участвовать в европейском чемпионате, поскольку женская сборная худо-бедно справляется с ролью лидера Азиатского континента. Страна тратит огромные средства в футболе. Причем не только на национальный чемпионат. Родилась идея участия молодежной сборной Китая (до 20 лет) в чемпионате четвертой по рангу Бундеслиги. Правда, осуществить ее не получилось из-за ряда местных активистов, которые принесли на трибуны лозунги с требованием предоставить независимость Тибета. Полагаю, немцам тоже не понравилось бы, если бы на их матчах кто-то декларировал независимость, допустим, Саара или Рейнской республики. В мире вообще нет государств, к которым нельзя не предъявить территориальных претензий. Ту же проблему Тибета, к примеру, уже поднимали перед Олимпиадой в Пекине 2008 года, сейчас Китай начали дергать с вопросом об уйгурах. До той поры, пока не появился коронавирус. Что это, насколько он страшен, трудно сказать, но по опыту прошлого мы помним о вирусе Зика, которым западная пресса запугала потенциальных участников Олимпиады в Рио-2016. К счастью, паника оказалась неоправданной, правда, ее создатели в СМИ потом и не подумали извиняться.

