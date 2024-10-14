В дни саммита БРИКС в детсадах Казани будут работать только дежурные группы
В период проведения саммита БРИКС, с 22 по 24 октября, в детских садах Казани будут работать только дежурные группы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.
Для родителей, которые смогут оставить детей дома, будет произведен перерасчет оплаты за пропущенные дни.
О других ограничениях — в материале «Реального времени».
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