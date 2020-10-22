22 окт 2020

Online-конференция с исполнительным директором НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяной Ларионовой

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22 октября в 14:00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Татьяна Ларионова, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан».

Тезисы к обсуждению:

  • 10-летний юбилей Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ исполнилось 10 лет.
  • Реализация проектов по воссозданию Собора Казанской иконы Божьей Матери и созданию полилингвальных образовательных комплексов.
  • Кто и как может помочь развитию фонда?
  • Возможности для женщин в политике

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