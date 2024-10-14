Евразийский Ресторанный Форум пройдет в Казани уже через две недели

Один из главных ресторанных форумов Урала пройдет 29 октября на площадке отеля «Мираж». На нем выступят успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители гастрономического бизнеса

Один из главных ресторанных форумов Урала пройдет 29 октября на площадке отеля «Мираж». На нем выступят успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители гастрономического бизнеса.

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16+

Спикеры и темы их выступлений:

Наталья Бикбаева — генеральный директор проектов «Сыроварня» и Траттория «МИНИСЫРОВАРНЯ» by Novikov — выступит с темой «Финансовая модель — как не вылететь в трубу»;

— генеральный директор проектов «Сыроварня» и Траттория «МИНИСЫРОВАРНЯ» by Novikov — выступит с темой «Финансовая модель — как не вылететь в трубу»; Евгений Демченко — ресторатор, стратегический партнер и владелец кофеен «One Price Coffee», совладелец концепций «Gyrozz Gorilloz», «Shimidzhi», «TechnoKafe» — выступит с темой «Как собрать суперкоманду, которая не разрушит ваш бизнес?»;

— ресторатор, стратегический партнер и владелец кофеен «One Price Coffee», совладелец концепций «Gyrozz Gorilloz», «Shimidzhi», «TechnoKafe» — выступит с темой «Как собрать суперкоманду, которая не разрушит ваш бизнес?»; Нурислам Шарифулин — глава Представительства ФРиО Казани и Республики Татарстан, ресторатор, владелец сетей ресторанов: Чайхона «P.love», «Love.ash», «Creamcoffee», «У.Love» — выступит с темой «Инвестиционные стратегии для ресторанного бизнеса: как привлечь капитал и обеспечить устойчивый рост»;

— глава Представительства ФРиО Казани и Республики Татарстан, ресторатор, владелец сетей ресторанов: Чайхона «P.love», «Love.ash», «Creamcoffee», «У.Love» — выступит с темой «Инвестиционные стратегии для ресторанного бизнеса: как привлечь капитал и обеспечить устойчивый рост»; Айдар Булатов — ресторатор, серийный предприниматель, основатель группы компаний «Bulatov group» — выступит с темой «Как найти новые рынки в ресторанном бизнесе?»;

— ресторатор, серийный предприниматель, основатель группы компаний «Bulatov group» — выступит с темой «Как найти новые рынки в ресторанном бизнесе?»; Рустам Рахимов — шеф-повар ресторана «Умай», экс-шеф-повар ресторана «Марусовка» — выступит с темой «Локальная гастрономия, локальный продукт»;

— шеф-повар ресторана «Умай», экс-шеф-повар ресторана «Марусовка» — выступит с темой «Локальная гастрономия, локальный продукт»; Михаил Клопоух — основатель федеральной сети ресторанов «По Чесноку» — выступит с темой «Масштабирование ресторана и привлечение инвестиций»;

— основатель федеральной сети ресторанов «По Чесноку» — выступит с темой «Масштабирование ресторана и привлечение инвестиций»; Александр Кроитор — директор по развитию ресторанного холдинга Family Garden (Москва, Сочи, Краснодар, Ташкент) — выступит с темой «Как превращать официантов в управленцев?»;

— директор по развитию ресторанного холдинга Family Garden (Москва, Сочи, Краснодар, Ташкент) — выступит с темой «Как превращать официантов в управленцев?»; Булат Ибрагимов — совладелец и бренд-шеф бистро «Артель Казань» — выступит с темой «Успешная концепция ресторана как «ключ» к сердцу гостя»;

— совладелец и бренд-шеф бистро «Артель Казань» — выступит с темой «Успешная концепция ресторана как «ключ» к сердцу гостя»; Алена Минина — операционный директор УК «Pro.Хинкали by Novikov» — выступит с темой «Особенности создания и управления сетевыми форматами на примере ресторанов Pro.Хинкали by Novokov»;

— операционный директор УК «Pro.Хинкали by Novikov» — выступит с темой «Особенности создания и управления сетевыми форматами на примере ресторанов Pro.Хинкали by Novokov»; Алексей Русаков — директор управления «Платформенные решения» департамента цифрового бизнеса банка ВТБ (ПАО) — выступит с темой «Лояльность гостей и персонала. Как сократить издержки и принимать больше гостей?»;

— директор управления «Платформенные решения» департамента цифрового бизнеса банка ВТБ (ПАО) — выступит с темой «Лояльность гостей и персонала. Как сократить издержки и принимать больше гостей?»; Амбарцум Амаякян — основатель «Smokkin Family». Партнер «Absolut POS & ERP» — выступит с темой «Назад в будущее: технологии, которые позволяют получить нечестные конкурентные преимущества»;

— основатель «Smokkin Family». Партнер «Absolut POS & ERP» — выступит с темой «Назад в будущее: технологии, которые позволяют получить нечестные конкурентные преимущества»; Ленар Миннахметов — руководитель отдела продаж оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» — тема на согласовании;

— руководитель отдела продаж оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» — тема на согласовании; Татьяна Борисихина — генеральный директор компании «Bo&Zhur» — выступит с темой «Тенденции развития направления Horeca».

Евразийский Ресторанный Форум является не только площадкой для обмена опытом и знаниями, но и отличным местом для расширения деловых связей и установления новых партнерств. Каждый участник сможет напрямую пообщаться с успешными ресторанными экспертами и обменяться бизнес-контактами.

Приобрести билеты можно по ссылке на официальном сайте форума.

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event.

*При покупке билетов категорий стандарт, бизнес, VIP в подарок идет билет категории стандарт.

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