Евразийский Ресторанный Форум пройдет в Казани уже через две недели
Один из главных ресторанных форумов Урала пройдет 29 октября на площадке отеля «Мираж». На нем выступят успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители гастрономического бизнеса
Один из главных ресторанных форумов Урала пройдет 29 октября на площадке отеля «Мираж». На нем выступят успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители гастрономического бизнеса.
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16+
Спикеры и темы их выступлений:
- Наталья Бикбаева — генеральный директор проектов «Сыроварня» и Траттория «МИНИСЫРОВАРНЯ» by Novikov — выступит с темой «Финансовая модель — как не вылететь в трубу»;
- Евгений Демченко — ресторатор, стратегический партнер и владелец кофеен «One Price Coffee», совладелец концепций «Gyrozz Gorilloz», «Shimidzhi», «TechnoKafe» — выступит с темой «Как собрать суперкоманду, которая не разрушит ваш бизнес?»;
- Нурислам Шарифулин — глава Представительства ФРиО Казани и Республики Татарстан, ресторатор, владелец сетей ресторанов: Чайхона «P.love», «Love.ash», «Creamcoffee», «У.Love» — выступит с темой «Инвестиционные стратегии для ресторанного бизнеса: как привлечь капитал и обеспечить устойчивый рост»;
- Айдар Булатов — ресторатор, серийный предприниматель, основатель группы компаний «Bulatov group» — выступит с темой «Как найти новые рынки в ресторанном бизнесе?»;
- Рустам Рахимов — шеф-повар ресторана «Умай», экс-шеф-повар ресторана «Марусовка» — выступит с темой «Локальная гастрономия, локальный продукт»;
- Михаил Клопоух — основатель федеральной сети ресторанов «По Чесноку» — выступит с темой «Масштабирование ресторана и привлечение инвестиций»;
- Александр Кроитор — директор по развитию ресторанного холдинга Family Garden (Москва, Сочи, Краснодар, Ташкент) — выступит с темой «Как превращать официантов в управленцев?»;
- Булат Ибрагимов — совладелец и бренд-шеф бистро «Артель Казань» — выступит с темой «Успешная концепция ресторана как «ключ» к сердцу гостя»;
- Алена Минина — операционный директор УК «Pro.Хинкали by Novikov» — выступит с темой «Особенности создания и управления сетевыми форматами на примере ресторанов Pro.Хинкали by Novokov»;
- Алексей Русаков — директор управления «Платформенные решения» департамента цифрового бизнеса банка ВТБ (ПАО) — выступит с темой «Лояльность гостей и персонала. Как сократить издержки и принимать больше гостей?»;
- Амбарцум Амаякян — основатель «Smokkin Family». Партнер «Absolut POS & ERP» — выступит с темой «Назад в будущее: технологии, которые позволяют получить нечестные конкурентные преимущества»;
- Ленар Миннахметов — руководитель отдела продаж оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» — тема на согласовании;
- Татьяна Борисихина — генеральный директор компании «Bo&Zhur» — выступит с темой «Тенденции развития направления Horeca».
Евразийский Ресторанный Форум является не только площадкой для обмена опытом и знаниями, но и отличным местом для расширения деловых связей и установления новых партнерств. Каждый участник сможет напрямую пообщаться с успешными ресторанными экспертами и обменяться бизнес-контактами.
Приобрести билеты можно по ссылке на официальном сайте форума.
Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event.
*При покупке билетов категорий стандарт, бизнес, VIP в подарок идет билет категории стандарт.
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