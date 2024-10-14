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Евразийский Ресторанный Форум пройдет в Казани уже через две недели

12:25, 14.10.2024

Один из главных ресторанных форумов Урала пройдет 29 октября на площадке отеля «Мираж». На нем выступят успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители гастрономического бизнеса

Евразийский Ресторанный Форум пройдет в Казани уже через две недели
Фото: пресс-служба Евразийского Ресторанного Форума

Один из главных ресторанных форумов Урала пройдет 29 октября на площадке отеля «Мираж». На нем выступят успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители гастрономического бизнеса.
До 20 октября действует акция: второй билет в подарок*
16+

Спикеры и темы их выступлений:

  • Наталья Бикбаева генеральный директор проектов «Сыроварня» и Траттория «МИНИСЫРОВАРНЯ» by Novikov — выступит с темой «Финансовая модель — как не вылететь в трубу»;
  • Евгений Демченкоресторатор, стратегический партнер и владелец кофеен «One Price Coffee», совладелец концепций «Gyrozz Gorilloz», «Shimidzhi», «TechnoKafe» — выступит с темой «Как собрать суперкоманду, которая не разрушит ваш бизнес?»;
  • Нурислам Шарифулинглава Представительства ФРиО Казани и Республики Татарстан, ресторатор, владелец сетей ресторанов: Чайхона «P.love», «Love.ash», «Creamcoffee», «У.Love» — выступит с темой «Инвестиционные стратегии для ресторанного бизнеса: как привлечь капитал и обеспечить устойчивый рост»;
  • Айдар Булатовресторатор, серийный предприниматель, основатель группы компаний «Bulatov group» — выступит с темой «Как найти новые рынки в ресторанном бизнесе?»;
  • Рустам Рахимовшеф-повар ресторана «Умай», экс-шеф-повар ресторана «Марусовка» — выступит с темой «Локальная гастрономия, локальный продукт»;
  • Михаил Клопоухоснователь федеральной сети ресторанов «По Чесноку» — выступит с темой «Масштабирование ресторана и привлечение инвестиций»;
  • Александр Кроитордиректор по развитию ресторанного холдинга Family Garden (Москва, Сочи, Краснодар, Ташкент) — выступит с темой «Как превращать официантов в управленцев?»;
  • Булат Ибрагимовсовладелец и бренд-шеф бистро «Артель Казань» — выступит с темой «Успешная концепция ресторана как «ключ» к сердцу гостя»;
  • Алена Мининаоперационный директор УК «Pro.Хинкали by Novikov» — выступит с темой «Особенности создания и управления сетевыми форматами на примере ресторанов Pro.Хинкали by Novokov»;
  • Алексей Русаковдиректор управления «Платформенные решения» департамента цифрового бизнеса банка ВТБ (ПАО) — выступит с темой «Лояльность гостей и персонала. Как сократить издержки и принимать больше гостей?»;
  • Амбарцум Амаякяноснователь «Smokkin Family». Партнер «Absolut POS & ERP» — выступит с темой «Назад в будущее: технологии, которые позволяют получить нечестные конкурентные преимущества»;
  • Ленар Миннахметов руководитель отдела продаж оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» — тема на согласовании;
  • Татьяна Борисихина генеральный директор компании «Bo&Zhur» — выступит с темой «Тенденции развития направления Horeca».

Евразийский Ресторанный Форум является не только площадкой для обмена опытом и знаниями, но и отличным местом для расширения деловых связей и установления новых партнерств. Каждый участник сможет напрямую пообщаться с успешными ресторанными экспертами и обменяться бизнес-контактами.

Приобрести билеты можно по ссылке на официальном сайте форума.

Организаторы: Z&G.Branding, Z&G.Event.

*При покупке билетов категорий стандарт, бизнес, VIP в подарок идет билет категории стандарт.

Реклама. ООО «Бизнес Бест».

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