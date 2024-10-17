II Российско-китайский форум как платформа наращивания сотрудничества с ключевыми партнерами двух стран

С 13 по 15 ноября 2024 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет II Международный форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ».

С 13 по 15 ноября 2024 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет II Международный форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ». Форум является одним из крупнейших международных событий для развития экономического сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики.

Особым событием форума станет пленарное заседание «Россия и Китай в глобальной экономической игре». В рамках заседания обсудят вопросы развития и укрепления экономического взаимодействия, векторы которого были заданы лидерами двух стран. Важными темами дискуссии станут общемировые тенденции рынка и позиции России и Китая, а также новые перспективы и точки взаимоотношений, которые открывает нам глобальная повестка.

Форум может стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и между другими странами. Регистрацию уже прошли делегаты из 41 субъекта РФ, 21 провинции КНР, а также шести других зарубежных государств — Бразилии, Киргизской Республики, ОАЭ, Сенегала, республик Таджикистан и Узбекистан.

Уже более 1000 участников прошли регистрацию на форум. Среди них:

Руководство Союза промышленности и торговли г. Чанчунь провинции Цзилинь КНР;

Руководство комитета КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР;

Руководство постоянного комитета Собрания народных представителей г. Чунцинь;

Руководство городского комитета партии г. Дачжоу провинции Сычуань КНР;

Руководство Народного политического консультативного совета г. Чанша провинции Хунань КНР;

Руководство Астраханской области;

Руководство Волгоградской области;

Руководство Ростовской области;

Руководство Кировской области;

Руководство Республики Коми;

Руководство Удмуртской Республики и другие.

Участие в деловой программе форума бесплатное.

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