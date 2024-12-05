МЧС России, «Авито» и АНО «Диалог регионы» запустили онлайн-игру «Миссия безопасность»

«Авито», МЧС России и АНО «Диалог регионы» запустили новую онлайн-игру «Миссия безопасность». Главная цель проекта —познакомить игроков, в том числе детей и молодежь, с основами безопасного поведения в современном мире. Проходя задания в специальном разделе на «Авито», игроки учатся правильно действовать при различных ситуациях дома, на придомовой территории, а также во время интернет-общения.

Пользователи будут справляться с бытовыми происшествиями вместе с главным героем — мальчиком Степой. По сюжету игры персонаж планирует встретиться с друзьями, но во время подготовки к вечеринке сталкивается с непредвиденными обстоятельствами: неприятностями на кухне, утечкой бытового газа, разбитым градусником и другими неприятностями. Избежать паники и быстро найти правильное решение помогает второй герой — кот Семен, героический пушистый пожарный МЧС России.

Самые активные игроки получат шанс посетить пожарно-спасательную часть МЧС России или офис «Авито». Спасатели познакомят с устройством базы и расскажут о своей работе, а в офисе «Авито» посетителям проведут экскурсии и покажут, как работает компания.