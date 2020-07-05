«Седой рунет и сетевое кладбище»: какими были сайты в начале нулевых и что интересовало тогда пользователей

Мелодии для сотовых, чаты и форумы, новости о терроре, грядущее тысячелетие Казани и Земфира на пике: взгляд в давно позабытое сетевое прошлое

В начале 2000-х рунет подводил первые итоги своего существования, «Фейсбука» и «Вконтакте» еще не было, а «Живой Журнал» только набирал популярность. К своему семилетию первая русская поисковая система Rambler подготовила список «Top100: Лучшие из лучших», «Татцентр» тогда составил топ-10 «Лучшие сайты о Казани — столице РТ». Сегодня эти списки мало что скажут современному пользователю интернета, не говоря уже о молодом поколении. Каких-то сайтов вообще больше не существует в природе (владельцы отказались от хостинга), другие, с версткой на половину нынешних экранов, растеряли всю былую популярность. Выжили и не потеряли своих читателей, в основном, интернет-СМИ. Газета «Реальное время» решила вспомнить, каким был рунет в РФ, Татарстане и Башкортостане ровно 17 лет назад, в 2003 году.

«Спорт-Экспресс» и MTV: «Сколько голов забьет Дмитрий Сычев» и «Позорная 10-ка»

Сайт газеты «Спорт-Экспресс» был популярен и в конце 1990-х, тогда на нем в основном выкладывали тексты бумажной газеты (так в то время поступали многие печатные СМИ, не видя разницы между сетевым и бумажным изданием). В 2000-х было уже повеселее. Сохранилась копия от 30 июля 2003 года с опросом «Сколько голов забьет Дмитрий Сычев в чемпионате Франции-2003/04» (потом оказалось, что, не проведя ни одного полного матча в клубе «Олимпик», он забьет лишь дважды за весь чемпионат). Сайт пестрел собственной рекламой подписки, многие материалы были ограничены лишь короткой подводкой: так, репортаж о прибытии команды «Вардар» на матч Лиги чемпионов с ЦСКА можно было прочитать до середины, оставшееся — лишь на четвертой странице бумажного издания. Зато были «Лента новостей» и даже «лайв-трансляции».

В топе был и сайт когда-то очень популярного канала MTV: представляющий из себя лишь подборку новостей и традиционный для того времени опрос «Как ты относишься к появлению программы «Позорная 10-ка» в эфире MTV?» Из новостей можно было узнать, что ныне покойный Принц выпускает новый альбом, Мадонна, став последовательницей древних иудейских мистиков, намеревается снять клип в Израиле, а поклонники «Секса в большом городе» были огорошены информацией о съемках финального сезона. Была на сайте и странная игра «Замочи всех подушкой».

На сайте самого популярного тогда «Русского радио» никакого радио тоже не было (интернет-скорости не позволяли — правда, на сайт загружали видео-ролики), были только новости — о том, например, что ведущий Чижов уходит в отпуск, а само радио «чествует звезд Московского кинофестиваля» — и расписание программ с отдельными конкурсами «Мисс Русское Радио». Плюс, разумеется, чат.

«Зафоршмачил»: как и над чем смеялись в рунете в начале «нулевых»

Помимо новостных и поисковых ресурсов, наибольшей популярностью пользовались развлекательные сайты и порталы, вроде anekdot.ru, Anekdotov.net, udaff.com с его «Нетленкой» и «Креативами» (популяризировавшими «албанский язык» и «падонкоф») и «Цитатник Рунета». Два последних уже мало доступны в архивах, или доступны, но часто со «сломанной» кириллицей, зато порой с сохраненным «вырвиглазным» дизайном и мало смешными сегодня картинками вроде «Зафоршмачил».

Многие известные тогда сайты поражают либо полным отсутствием нормального дизайна и удобства («юзабилити»), либо прыгающими неоновыми буквами с рекламой практических советов, как на Anekdotov.net на страничке от 19 июля: «Практические советы Как вызвать ревность у мужчины?», и неактуальными сегодня коллажами на «Властелин колец 2» или «Матрица 2». Или почтовыми рассылками через Subscribe.ru «лучших картинок» и «лучших анекдотов» (большей частью несмешных уже тогда). Исключением можно считать разве что «Башорг», только открылся он лишь в 2004 году, став впоследствии архивом сетевого фольклора.

Билеты онлайн на сайте РЖД тогда купить было невозможно

Довольно быстро выясняется, что архивы https://web.archive.org/ или http://web-arhive.ru/ мало что сохранили из эпохи «до 2004 года», порой в истории осталась пара новостей, каким-то невероятным образом сфотографированных «Гуглом», или «снэпшоты», картинки сайтов на тот или иной день. Не сохранились страницы прежней страницы «Сбербанка» — sbrf.ru (перенаправляет на действующий официальный сайт).

Зато сохранились старые страницы сайта «РЖД», который сегодня ценен потребителю в первую очередь продажей билетов онлайн и расписанием. 17 лет назад он был посвящен скорее новостям — о поездках железной дорогой Владимира Путина или строительстве путей в Якутии, купить билеты онлайн было, собственно, невозможно. Зато можно было поучаствовать в голосовании о том, «Считаете ли вы, что стоимость проезда по железным дорогам должна покрывать издержки, должна определяться в зависимости от спроса и предложения, должна оставаться низкой, даже несмотря на убыточность, или уже сейчас слишком высока для большей части населения» (не потеряло актуальности и по сей день).

Бывают и редкие исключения из правил: порой прошлые версии сайтов организаций кажутся понятнее нынешних. Например, в топ-100 лучших сайтов 2003 года вошел сайт Центробанка РФ, предоставлявший ежедневную информацию по курсам валют (доллар, кстати, по 30 рублей, евро — по 34) и вообще по рынкам и экономике, отдельно выделяя в рубрике «Новое на сервере» собственные пресс-релизы, статистику и справочник по кредитным организациям. Все новости можно было узнать сразу же по заголовкам — попробуйте теперь зайти на действующий сайт ЦБ, и вы поймете, что ориентирован он скорее на пользователей мобильных приложений.

Террор и военные сводки — что было в топе горячих новостей

Даже у легендарной когда-то «Ленты.ру» за 2003 год сохранено от силы десяток страниц, которые интересны сегодня, пожалуй, лишь потому, что по ним можно судить об актуальности тех или иных тем в «старом рунете». Так, летом 2003 года главными рубриками той же «Ленты» были «О терроре» (с подрубриками о лицах, объявленных в федеральный розыск, горячей линии «Терактов в Израиле» и проч.) и «Военные сводки», преимущественно с новостями с Кавказа.

«Газета.ру» примерно тогда же писала об обвале российского фондового рынка на фоне атаки Генпрокуратуры на ЮКОС, но тоже выводила на первую полосу переговоры Ахмата Кадырова с боевиками.



Популярность Толкиена, «Озон.ру» как всего лишь книжный магазин и первый онлайн-аукцион

Давно закрыт когда-то очень известный научно-популярный портал «Мембрана.ру», содержавший в том числе развернутые научные статьи, развлекательный портал «Кулички.нет» тоже перестал обновляться с 2012 года. В 2003 году он представлял собой «сборную солянку» из «Анекдота дня», дайджеста главных новостей («Разоблачена банда сутенеров, вывозивших россиянок в бордели Таиланда»), конкурсов на лучшие рисунки и «лучшую стерву», гороскопов и последних футбольных матчей. Как и большинство сайтов того времени, ныне он целиком занимает едва ли треть экрана. На «Куличках» были отдельные рубрики, посвященные досугу и знакомству (не проституции), иммиграции, почему-то все тем же стервам и даже Толкиену.

Кстати, о Толкиене. Как и у РЖД, со временем полностью изменился сайт онлайн-магазина «Озон». В 2003 году он был заточен прежде всего на продажу книг, в топе продаж была, например, новинка Виктора Пелевина «Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда» и книга Харуки Мураками «Норвежский лес». На втором и третьем месте шли видео и музыка. Были специальные рубрики «Гарри Поттер Стрит», «Уголок Толкина» и «Лавка Акунина». Сегодня «Озон.ру» предлагает книги в последнюю очередь.

С 2015 года мертв сайт «Молоток.ру», торговая онлайн-площадка, принадлежавшая «Мейл.ру Групп». Разработанный Артемием Лебедевым (как и, наверное, половина тогдашних модных сайтов) «Молоток» долгое время был интернет-аукционом, единственным игроком российского сегмента этого рынка. Летом 2003 года пользователи рунета продавали на этом сайте «Бизонокультиватор», «Супер Джинс», пакет «МТС + Оптима», земские марки, новый мотоблок и даже знак ЦК ВЛКСМ «Лауреат премии Гайдара» — за 150 евро, между прочим. Всего к тому моменту было 47,8 тыс. активных лотов аукциона на общую сумму 29,5 млн долларов.

Татарстанские сайты как агрегаторы других сайтов, чаты и форумы

С татарстанскими старыми сайтами все еще сложнее. Хотя до сих пор существует популярный чат «Yellow Submarine», функционирующий с 1999 года и объединявший тогда жителей востока Татарстана, но сохранились лишь страницы начиная с 2005 года с розыгрышами призов или новостью о подготовке к организации регионального поиска по сайтам Набережных Челнов и Татарстана с помощью Яндекса.

Портал kam.ru архивируется с 2000 года, но давно находится на реконструкции. Между тем, в 2003 году это был один из главных информационно-развлекательных порталов Закамья с обязательными объявлениями, каталогом сайтов региона и обзорами новых (тогда только появились сайты, например, «Татэлектромаша» и «Челны-хлеба), афишей, розыгрышами призов и рубрикой «Общение».

«Игровой сервер», мелодии для сотовых и странное слово «пейджер»

Из десяти лучших казанских сайтов 2003 года к настоящему времени сохранились единицы, да и те растеряли былую популярность и полностью изменили свой имидж и направления. А сайты, почти совсем не изменившиеся, кажутся приветом из эпохи мамонтов, как, например, «Моя Казань — сайт столицы РТ» с версткой 2000-х годов. В годы своей популярности (в 2003 году он занимал первое место по данным Рейтингового агентства Поволжского антикризисного института) он представлял собой «желтые страницы» объявлений, но также включал в себя «Игровой сервер», форумы и чат, мелодии для сотовых телефонов и даже сообщения на пейджер, каталог сайтов РТ и давал возможность создания своего сайта на своей базе.

Казанский портал «E-Kazan.ru», скорее, исключение из правил, ныне это новостной портал, но и на нем в 2003 году был каталог всех казанских сайтов, квартирных телефонов (!), частных объявлений и сайтов организаций.

«Шариатская экономика», первые сайты банков и фото мэра Камиля Исхакова

На популярном в 2003 году портале «Интертат.ру» главными новостями были сюжеты о том, что Минтимер Шаймиев встретился с ведущими американскими журналистами, «Госсовет республики создал основы для вхождения Татарстана в глобальное информационное общество», а «Рубин» сыграл вничью с «Сатурном-REN ТV». Летом того же года, согласно сохранившейся странице газеты «Время и деньги», одной из тем была «Шариатская экономика на пороге Татарстана».

На ранее «Официальном сайте администрации Казани» располагается сборник рецептуры. К слову, за домен http://kazan.ru/ — долгое время воевала мэрия Казани, в прошлом году его в очередной раз выставили на аукцион за 500-650 тыс. рублей. Сам сайт впервые заработал в 1997 году, по данным http://web.archive.org, 15 апреля того года на сайте была размещена картинка. И лишь 29 января 1998 года у сайта появилось название «Город Казань и его обитатели». На заглавной странице списком были размещены гиперссылки на сайты различных казанских компаний («Деловая жизнь нашего города»), от компьютерных фирм «Юнител» и «Комфест» и четырех банков до четырех промышленных предприятий (в том числе, почему-то, неказанского «КАМАЗа) и трех сайтов вузов, включая КГУ. В 2003 году он делился на три раздела: «Город» (с погодой, видами Казани, расписанием транспорта и телефонным справочником), «Обитатели» (чат, форум, соцопрос) и «Интернет» (всенепременным на тот момент каталогом сайтов города).

«Сервер администрации города Казани», входивший в топ-10 лучших казанских сайтов в 2000-е, ныне покрылся мхом, с заглавной страницы на нас смотрит тогдашний мэр города Камиль Исхаков, он же смотрел на вас и в 2003 году. При этом сайт выполнял функцию путеводителя по городу и обладал всеми необходимыми рубриками официального ресурса (от промышленности до истории города). Брат-близнец этого сайта kasan.narod.ru ныне не существует — в 2004 году он сообщал о том, что 31 августа 2005 года «будет официально праздноваться тысячелетие города».

Эротика в Уфе, новые гастроли Земфиры без заезда на родину и мечты о энхаэловцах в Башкортостане

Впрочем, башкирские порталы были похожи тогда на татарстанские как две капли воды, представляя собой по большей части каталоги местных сайтов, обязательные чаты с форумами и агрегаторы новостей. На главной странице за 2003 год портала http://www.bashsite.ru/ — существующего и довольно приличного до сих пор — можно найти всего восемь относительно обсуждаемых сайтов от «Главного информационного портала города Уфа.ру» до молодежного интернет-проекта «Уфимская Мельница». На сайте «Уфимская губерния» тогда обсуждали новые гастроли Земфиры, которая отчего-то не включила тогда в список городов Уфу, и проводили опрос «Есть ли в Башкирии независимая пресса?»

На «Уфа.Веб.Ру» встречали Владимира Жириновского, опрашивали пользователей, «пойдет ли в суд Муртаза Рахимов», а также обсуждали на форуме появление какой-то «секты в Глумилино». На развлекательном портале «UfaNet.ru» (от одноименного провайдера) с вырвизглазной рекламой можно было найти рубрику «Эротический вернисаж». А на «По Уфе.ру» — афишу со списком самых популярных кинотеатров и развлекательных комплексов и довольно развитый форум с темами вроде «На Уфу наступают МакДональдсы» и «NHL-2005 в Уфе».