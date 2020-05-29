Президент Татарстана поздравил химиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня в преддверии Дня работника химической и нефтехимической промышленности президент Татарстана посетил ПАО «Казаньоргсинтез», где поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником.

Отмечают День химика в последнее воскресенье мая, и традиционно в Нижнекамске — центре химической промышленности республики. Однако в этот раз в условиях пандемии коронавируса нет возможности провести масштабные мероприятия.



Тем не менее Рустам Минниханов нашел способ поздравить представителей одной из самых передовых отраслей республики с профессиональным праздником. Из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза» президент в режиме видео-конференц-связи пообщался с представителями рабочих коллективов. Всего в совещании приняли участие руководители около 50 химических и нефтехимических предприятий, образовательных, научно-исследовательских и других организаций.

Татарстанский лидер поздравил всех причастных к этой профессии работников:

— Добрый день, наши ветераны, руководители наших нефтехимических производств, сотрудники, студенты, аспиранты — все, кто так или иначе связан с химией и нефтехимией. Республика Татарстан — это ведущий центр страны по химии и нефтехимии. И, конечно, День химика для нас праздничный день, который мы всегда проводили очень торжественно. Мы нашли такую хорошую форму: День химика проходил в Нижнекамске. Все равно Нижнекамск — это некая концентрация наших крупных химических производств. К сожалению, ситуация с коронавирусом в этом году нас ограничила в проведении такого мероприятия. Но я искренне благодарен всем вам! Мы сегодня на «Казаньоргсинтезе» осмотрели все производства, заслушали информацию о перспективах дальнейшего развития, сегодня вы с мест об этом доложили. Я очень благодарен всем вам за то, что, несмотря на экономические сложности, все, что мы задумали, реализуется. Самое главное в этом — люди, профессионалы.

Поэтому я через вас, уважаемые руководители, хочу передать слова благодарности всем работникам, которые трудятся в химической отрасли, поздравить всех с Днем химика и пожелать, чтобы наша республика и в дальнейшем была центром химии. И, конечно, без науки, без университета, без технологического университета, без институтов, без федеральной поддержки это реализовать невозможно. Но сегодня у нас есть полное понимание того, как нужно двигаться. Поэтому хочу пожелать всем здоровья и успехов. Большое спасибо вам за ваш труд. С праздником! — заявил Рустам Минниханов.

Ранее президент осмотрел производственные площадки «Казаньоргсинтеза» и отметил предприятие и ГК ТАИФ в целом за «очень высокую организацию работы в условиях коронавируса».