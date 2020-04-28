Ипотечное меню: новые госпрограммы и «аппетитные» ставки от #Суварстроит

Фото: пресс-служба #Суварстроит

Во время пандемии правительство активно субсидирует жилищную сферу. Сейчас в стране действуют как минимум четыре ипотечные программы со ставкой ниже 7%. Ключевые программы и выгодные предложения рассмотрим в обзоре совместно с крупнейшим девелопером Татарстана — #Суварстроит.

Еще выгоднее: спецпрограмма от #Суварстроит

Начнем обзор с «начинки», поскольку еще до анонсирования новой «антикризисной» ипотеки с финансовой поддержкой власти, банки и девелоперы активно создавали собственные продукты. Так, например, #Суварстроит совместно с АО «БАНК ДОМ.РФ» разработал механизм, позволяющий снизить базовую ставку с 8% почти вдвое — до 4,8%. «Дополнительная скидка 0,2% дается при сумме кредита свыше 3 миллионов рублей. Условия программы подобраны так, чтобы они были максимально удобны покупателям и могли применяться к любым квартирам от #Суварстроит. В частности, это отличное решение для желающих приобрести квартиру в ЖК «Станция Спортивная», расположенном на территории Приволжского района Казани и созданном для семей и активных людей. Благодаря удобной транспортной развязке дорога до центра города займет у жильцов всего 15 минут, а до международного аэропорта — и того меньше. Проектом предусмотрено развитие собственной инфраструктуры. На территории ЖК будут возведены девять детских садов и три школы, появятся магазины, аптеки и многофункциональные спортивные площадки», — отмечает коммерческий директор компании #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Ипотека от 4,8% от #Суварстроит и АО «БАНК ДОМ.РФ» — оптимальное решение для приобретения квартиры в ЖК «Станция Спортивная»

Учитывая, что компания предлагает новостройки в диапазоне от 1,6 миллиона до 20 миллионов рублей, подобрать объект под ипотеку довольно просто. Ведь абсолютно все описанные ипотечные программы применимы к строящимся и уже введенным в эксплуатацию объектам #Суварстроит — девелопера №1 по объемам текущего строительства в РТ* по состоянию на апрель 2020 года. Компания возводит уникальные многоквартирные дома уровней «комфорт», «комфорт+», «бизнес» и «премиум», расположенные в разных районах города (тут легко применимы разные ипотечные программы), а также жилые комплексы, расположенные на территории Лаишевского узла.



Как поможет государство: 6,5% льготной ставки и ограниченное время

Приступим к предложениям от правительства, где мощнейшим драйвером строительного рынка обещает стать «путинская антикоронавирусная» ипотека под 6,5%. Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью федеральному каналу заявил, что такие жилищные кредиты должны стимулировать спрос на новостройки и привлечь в сферу более 500 миллиардов рублей.

Банк ВТБ (ПАО) уже активно выдает такую ипотеку на объекты #Суварстроит. Компания первой в Татарстане заключила договор по программе «Господдержка-2020». Сумма первой сделки составила 2,3 млн рублей, квартира была приобретена в ЖК «Залесный сити». Если подробнее о программе, то по субсидированной ставке можно оформить ипотеку на сумму до 8 миллионов рублей, если жилье покупается в Москве или Санкт-Петербурге, и до 3 миллионов рублей, если строительный объект расположен в других регионах. В программе участвуют только новостройки класса «комфорт» и выше. К заемщикам предъявляются минимальные требования: нужно лишь официальное подтверждение дохода в виде справки 2-НДФЛ или по форме банка и заверенной копии трудовой книжки. Первый взнос должен составлять не менее 20%, срок погашения — до 20 лет. Условия «Господдержки-2020» очень лояльны, под них подпадают практически все предложения на рынке татарстанского новостроя. Условной датой старта было объявлено 1 мая, но первые сделки по «путинской» ипотеке-2020 уже идут полным ходом. Будущим новоселам стоит поторопиться: программа краткосрочная, с подачей заявки нужно успеть до 1 ноября 2020 года.

Кому на селе жить хорошо: как оставаться вблизи от столицы, чувствуя при этом все прелести загородной жизни

В ходе самоизоляции многие задумались если не о земельном участке, то квартире «поближе к природе», с уютной лоджией и зелеными массивами за окном. Пионером по предложениям выступил #Суварстроит, который первым в Татарстане приступил к выдаче кредитов в рамках реализации программы ипотечного кредитования с льготной процентной ставкой от 2,7% годовых — так называемой «сельской ипотеки». Первый кредит был выдан на покупку квартиры в ЖК «Южный парк», который возводится в Лаишевском районе.

Один из первых кредитов по программе «сельская ипотека» был выдан на покупку квартиры в ЖК «Южный парк» (Лаишевский район).

Сейчас здесь введено в эксплуатацию девять домов, есть детский сад, строится второй, а в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию еще четыре жилых дома. Программа «сельская ипотека» со ставкой от 2,7% тут весьма актуальна, так как позволяет купить жилье на небольшом удалении от города. Максимальная сумма для РТ и большинства регионов — 3 миллиона рублей.

Бизнес-класс стал еще доступнее для молодых и семейных

Если у вас сохранилось предубеждение о недоступности бизнес-класса и его несочетаемости со льготными программами, стоит обратить свой взор на семейную ипотеку. «Для семьи мы стремимся построить крепость, где уровень безопасности обеспечен охранными системами, видеонаблюдением, закрытым двором и досуговыми площадками. Неудивительно, что ипотеку от 4,5% все чаще оформляют на квартиры бизнес-уровня в ЖК «Столичный». Наряду с уютной и безопасной придомовой территорией жильцы получают возможность пользоваться функциональными панорамными переходами между корпусами. Кроме того, во дворе ЖК в будущем появится детский сад и школа — дети смогут самостоятельно добираться до места учебы, не покидая пределов жилого комплекса», — отмечает Эльвира Галяутдинова.

Ипотеку от 4,5% все чаще оформляют на квартиры бизнес-уровня в ЖК «Столичный»



Сейчас такую низкопроцентную ипотеку обеспечивает программа гocподдержки для семей, в которых с 2018 по 2022 годы родился второй или последующий ребенок. Для приобретения новостройки или частного дома от застройщика такая семья может задействовать жилищный кредит со ставкой от 4,5% на сумму до 6 миллионов. Наряду со стандартным пакетом документов, заемщики должны предоставить свидетельства о рождении своих детей и подтверждение наличия российского гражданства (если семья интернациональная и документ на ребенка выдан в другой стране). Срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%, возможно использование маткапитала.

Программа работает с 2018 года и завершается в декабре 2022 года. Два с половиной года до ее окончания — достаточный срок, чтобы молодая семья пополнилась вторым или последующим ребенком и получила право на эти выгодные условия. Выбор объектов в Казани, которые можно приобрести с помощью «семейной» ипотеки велик настолько, что немудрено запутаться. Рассматривая преимущества каждого из вариантов, не стоит забывать о безопасности детей. Эту задачу решает прежде всего закрытая дворовая территория, наличие современных игровых площадок и досуговых зон, как в большинстве ЖК от #Суварстроит.

Кто покупает квартиры в период пандемии: есть ли риски и успешные кейсы

Как купить квартиру, когда для выхода из дома есть ограниченное количество причин, в которое не входят посещение офиса продаж или экскурсия на стройку? Сделать это онлайн. Можно пройти виртуальную экскурсию, пообщаться по видеосвязи с менеджером и избежать бумажной бюрократии в электронном документообороте. Несмотря на режим самоизоляции, девелопер отмечает высокий уровень сделок, осуществленных в апреле. «Примерно половина апрельских покупателей успели побывать в нашем отделе продаж и в своих будущих квартирах в марте, до введения социальных противовирусных мер. На фоне новостей о падении рубля и цен на российскую нефть, они ускорились в принятии решения», — комментирует ситуацию Эльвира Галяутдинова: «Еще 50% — это наши виртуальные посетители. Они выбирали квартиры после просмотра видеотуров и телефонных консультаций с менеджерами. Наши покупатели могут «прошагать квартиру» со смартфона или компьютера, а также ознакомиться с планировкой, «обставить» ее мебелью с помощью наших дизайнеров. У нашей компании хорошая репутация, люди уже знают, что мы строим надежные, эстетичные и комфортабельные ЖК, в которых используются современные материалы и архитектурные решения. Нам доверяют, и мы уверенно идем вперед».

Спикер отметила, что каждая из ипотечных программ по сниженной ставке действительно работает и дает возможность приобрести новое комфортное жилье тысячам россиян. «Даже если у покупателя не стоит задача улучшения своих жилищных условий, инвестиции в квадратные метры — один из лучших вариантов в период стремительно снижающегося курса национальной валюты», — уверена Эльвира Ринатовна. Комментируя введение новой ипотечной программы, она назвала «Господдержку 2020» универсальным инструментом, имеющим наименьший перечень ограничений и специальных условий. «Такая программа подходит для большинства сделок с жилой недвижимостью. Например, тут нет обязательного требования по наличию детей и их возрасту, как в программе для молодых семей, где ставка начинается от 4,5%. У нас уже есть первые продажи по «Господдержке» и много заявок, которые сейчас в работе, — резюмировала Эльвира Галяутдинова.





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Интернет-газета «Реальное время»