Путинские 6,5%: первый обладатель квартиры по программе «Господдержка-2020» живет в Нижнекамске
Вчера в Татарстане прошла первая сделка и выдача займа с использованием путинской льготной ипотечной программы с господдержкой под 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса.
Первую сделку провел застройщик ГК «Ак Барс Дом» совместно с Банком ВТБ (ПАО). Первым счастливым обладателем квартиры в ЖК «Нобелевский» с использованием ипотечного займа по госпрограмме стал житель Нижнекамска. Для покупки клиенту не пришлось покидать свой город. Покупка у застройщика прошла в режиме онлайн.
— Интерес к программе мы увидели на прошлой неделе, когда о господдержке объявили на совещании с президентом РФ, — поясняет Антон Вассерман, исполнительный директор «Ак Барс Дом». — Новая программа позволит жителям совершить запланированную покупку и улучшить свои жилищные условия. По уточненным данным, срок действия программы — с 20.04.2020 до 1.11.2020 включительно. Кредит можно оформить на покупку квартиры, находящейся как на этапе строительства по договору долевого участия, так и на готовое жилье по договору купли-продажи. Первоначальный взнос не менее 20%. Максимальный срок кредита составляет 20 лет.
— После озвученных на совещании с президентом РФ условий по программе возникли споры. Есть те, кто понял так: 3 млн рублей — это максимальная стоимость приобретаемого объекта. Теперь же, когда есть первый опыт по установленному регламенту, обращаю внимание на то, что указанная в программе сумма 3 млн рублей — это максимальная сумма кредита на приобретаемую недвижимость, на которую может дополнительно рассчитывать покупатель. Возможно, что в программу еще будут вносить изменения.
— Мы, совместно с компанией «Ак Барс Дом», первыми в регионе оформили сделку на покупку недвижимости по льготной ставке. Новая программа позволит в нынешней ситуации поддержать строительную отрасль и станет отличной возможностью для жителей республики улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечного займа по максимально выгодной ставке, — отметила Марьям Давлетшина, управляющий банка ВТБ в Республике Татарстан.
Данная субсидия подойдет не всем, но в «Ак Барс Доме» пояснили, что в компании для каждого объекта разработан свой ипотечный продукт. В портфеле есть как стандартное жилье, так и комплексы повышенной комфортности на разных стадиях готовности, включая сданные дома, которые готовы к заселению.
По-прежнему к одной из самых привлекательных программ «Ак Барс Дом» можно смело отнести беспрецедентно низкую ставку от 1% на покупку квартиры в жилых комплексах «Нобелевский» и «Солнечный город Супер». Строительство этих объектов осуществляется при проектном финансировании Сбербанка. Продажа квартир ведется через эскроу-счета.
— Для многих ипотечные условия на объект являются решающим фактором покупки. Наши специальные условия с ипотекой от 1% остаются самыми выгодными в Казани на покупку жилья в черте города, — прокомментировал Вассерман.
Кроме этого, по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 01.03.2023 родился второй или следующий ребенок, могут приобрести квартиру в ипотеку по специальным процентным ставкам. При этом при стандартной ипотечной программе ставка составит 5,2% годовых (после ввода объекта — 9,2%). Многие банки понимают весомость ипотечного продукта, поэтому для клиентов с «зарплатным проектом» ПАО «Сбербанк» в «Ак Барс Доме» действуют специальные условия — 4,7% годовых (после ввода объекта — 8,7%).
Все процедуры по сделке и регистрации собственности проводятся дистанционно, в онлайн-режиме. Таким образом, покупателю достаточно всего один раз посетить офис банка, а иногда и вовсе можно обойтись без этого. Остается только выбрать квартиру на сайте akbars-dom.ru, а все заботы по оформлению сделки возьмут на себя профессионалы.
Информацию вы можете получить по телефону: 8 (843) 295-77-77
Справка
Акция распространяется на жилые многоквартирные дома:
— ЖК «Нобелевский» с нежилыми помещениями на первом этаже корпусов 1, 2, 3, расположенных на улице Николая Ершова города Казани;
— ЖК «Солнечный город Супер» микрорайона «Солнечный город» стр. №ПК 15–16, корпусов 1, 2, 3, 4.
Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон М8». Проектные декларации размещены на сайте Наш.дом.рф.
В рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица по ставке от 1% годовых на срок строительства объекта недвижимости у застройщика ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон М8» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 2% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5% годовых на оставшийся срок.
При стандартной ипотечной программе ставка составит 5,2% годовых, для клиентов ПАО «Сбербанк» с «зарплатным проектом» — 4,7% годовых (после ввода объекта — 9,2% и 8,7% годовых соответственно).
Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.
Кредит по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 до 01.03.2023 родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на государственную регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения.
Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде и услуги на портале www.domclick.ru предоставляет ООО «ЦНС». Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.»
Акция действует до 31.05.2020 г.
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