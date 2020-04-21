Путинские 6,5%: первый обладатель квартиры по программе «Господдержка-2020» живет в Нижнекамске

Фото: Пресс-служба «Ак Барс Дом»

Вчера в Татарстане прошла первая сделка и выдача займа с использованием путинской льготной ипотечной программы с господдержкой под 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса.

Первую сделку провел застройщик ГК «Ак Барс Дом» совместно с Банком ВТБ (ПАО). Первым счастливым обладателем квартиры в ЖК «Нобелевский» с использованием ипотечного займа по госпрограмме стал житель Нижнекамска. Для покупки клиенту не пришлось покидать свой город. Покупка у застройщика прошла в режиме онлайн.

— Интерес к программе мы увидели на прошлой неделе, когда о господдержке объявили на совещании с президентом РФ, — поясняет Антон Вассерман, исполнительный директор «Ак Барс Дом». — Новая программа позволит жителям совершить запланированную покупку и улучшить свои жилищные условия. По уточненным данным, срок действия программы — с 20.04.2020 до 1.11.2020 включительно. Кредит можно оформить на покупку квартиры, находящейся как на этапе строительства по договору долевого участия, так и на готовое жилье по договору купли-продажи. Первоначальный взнос не менее 20%. Максимальный срок кредита составляет 20 лет.

Интерес к программе мы увидели на прошлой неделе, когда о господдержке объявили на совещании с президентом РФ, — поясняет Антон Вассерман, исполнительный директор «Ак Барс Дом»

— После озвученных на совещании с президентом РФ условий по программе возникли споры. Есть те, кто понял так: 3 млн рублей — это максимальная стоимость приобретаемого объекта. Теперь же, когда есть первый опыт по установленному регламенту, обращаю внимание на то, что указанная в программе сумма 3 млн рублей — это максимальная сумма кредита на приобретаемую недвижимость, на которую может дополнительно рассчитывать покупатель. Возможно, что в программу еще будут вносить изменения.



— Мы, совместно с компанией «Ак Барс Дом», первыми в регионе оформили сделку на покупку недвижимости по льготной ставке. Новая программа позволит в нынешней ситуации поддержать строительную отрасль и станет отличной возможностью для жителей республики улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечного займа по максимально выгодной ставке, — отметила Марьям Давлетшина, управляющий банка ВТБ в Республике Татарстан.

Данная субсидия подойдет не всем, но в «Ак Барс Доме» пояснили, что в компании для каждого объекта разработан свой ипотечный продукт. В портфеле есть как стандартное жилье, так и комплексы повышенной комфортности на разных стадиях готовности, включая сданные дома, которые готовы к заселению.

По-прежнему к одной из самых привлекательных программ «Ак Барс Дом» можно смело отнести беспрецедентно низкую ставку от 1% на покупку квартиры в жилых комплексах «Нобелевский» и «Солнечный город Супер». Строительство этих объектов осуществляется при проектном финансировании Сбербанка. Продажа квартир ведется через эскроу-счета.

— Для многих ипотечные условия на объект являются решающим фактором покупки. Наши специальные условия с ипотекой от 1% остаются самыми выгодными в Казани на покупку жилья в черте города, — прокомментировал Вассерман.

Кроме этого, по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 01.03.2023 родился второй или следующий ребенок, могут приобрести квартиру в ипотеку по специальным процентным ставкам. При этом при стандартной ипотечной программе ставка составит 5,2% годовых (после ввода объекта — 9,2%). Многие банки понимают весомость ипотечного продукта, поэтому для клиентов с «зарплатным проектом» ПАО «Сбербанк» в «Ак Барс Доме» действуют специальные условия — 4,7% годовых (после ввода объекта — 8,7%).

Все процедуры по сделке и регистрации собственности проводятся дистанционно, в онлайн-режиме. Таким образом, покупателю достаточно всего один раз посетить офис банка, а иногда и вовсе можно обойтись без этого. Остается только выбрать квартиру на сайте akbars-dom.ru, а все заботы по оформлению сделки возьмут на себя профессионалы.

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