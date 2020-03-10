Артур Абдрашитов: «Желаю в Самарской области внедрить татарстанские ноу-хау в сфере туризма»

Первое интервью куратора туризма в Самарской области: казанский опыт, наследие ЧМ, коронавирус и низкая загрузка отелей

Два месяца назад куратором туристической сферы Самарской области стал специалист из Татарстана: руководителем Департамента туризма — заместителем министра культуры региона был назначен Артур Абдрашитов. И первым изданием, которому он дал интервью в своей новой должности, стало «Реальное время». В беседе с нашим корреспондентом десантированный в соседний регион специалист из Казани констатировал снижение турпотока в Самару, рассказал, как на отрасль повлиял коронавирус, и многое другое.

«42% загрузки — это достаточно низкий показатель»

— Артур Игоревич, доходы от услуг сферы туризма в Самарской области в прошлом году составили 6 млрд рублей. Как региону догнать и перегнать Татарстан (28 млрд), Башкортостан (17 млрд) и Нижегородскую область (14 млрд)?

— Нужно понимать, что объем услуг в сфере туризма, которые считает статистика, складывается из трех составляющих. Это в первую очередь услуги коллективных средств размещения — не только гостиницы, но и санаторно-курортные объекты, которые также оказывают услуги гостиниц для приезжающих туристов. Во-вторых, это экскурсионные услуги. В-третьих, это услуги, связанные с продажей пакетных туров. Несомненно, Самарская область в настоящий момент обладает достаточно большим комплексом коллективных средств размещения — это гостиницы, хостелы, пансионаты, санатории и другие, которых всего в регионе насчитывается 455.

Что касается загрузки коллективных средств размещения, то, к сожалению, мы фиксируем среднюю загрузку в районе 42% — это достаточно низкий показатель, который в ближайшее время нам предстоит нарастить. В первую очередь нам необходимо говорить не об увеличении количества средств размещения, а о повышении загрузки уже существующих. Поэтому благодаря мероприятиям, связанным с продвижением нашего турпродукта, наших туристических возможностей и непосредственно самих объектов, мы планируем эту цифру нарастить, увеличить среднюю загрузку по году, увеличить количество ночевок, совершаемых туристами в нашей области. Все это в конечном счете приведет к повышению объема услуг.

Если мы говорим о том, что мы кого-то догоним и перегоним, то, несомненно, наши основные конкуренты в Приволжском федеральном округе также будут расти. Но у нас стоит задача максимально к ним приблизиться, а где-то по ряду показателей обогнать. У нас для этого есть необходимый потенциал, а самое главное, есть объекты туристической отрасли, которые нам необходимо загрузить.

Фото twitter.com/samregion_press

Благодаря мероприятиям, связанным с продвижением нашего турпродукта, наших туристических возможностей и непосредственно самих объектов, мы планируем эту цифру нарастить, увеличить среднюю загрузку по году, увеличить количество ночевок, совершаемых туристами в нашей области

— Сколько человек посетили регион в 2019 году?

— Если мы говорим о людях, которые разместились в наших средствах размещения, и об однодневных экскурсантах, то этот показатель составил 1,18 млн человек. Это меньше показателя 2018 года. Тогда был хороший рост — на 1,3 млн человек с учетом однодневных экскурсантов, несомненно, благодаря проведению чемпионата мира по футболу.

— Эксперты утверждают, что правильное представление информации (в том числе в «Википедии») о регионе или стране повышает турпоток на 7—8%. Что делается в Самарской области для этого?

— На сегодняшний момент у нас есть перечень мероприятий, которые должны войти в нашу государственную программу. Бо́льшая часть мероприятий этого перечня направлена на продвижение нашего региона как в России, так и за рубежом. В марте Самарская область примет участие в двух международных туристических выставках — «Интурмаркет» и MITT, которые пройдут соответственно в Москве в «Экспоцентре» и в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Также в этом году планируется принять участие в выставке «Отдых» в Москве и в главной туристической выставке на территории Казахстана. Так как Казахстан — это для нас приграничная территория, несомненно, мы уже сегодня фиксируем хорошие потоки туристов со стороны этой республики, прибывающих с целью отдыха, делового и медицинского туризма. Здесь, на территории Самарской области, есть хорошие медицинские центры, которые привлекают и наших зарубежных соседей. Также мы планируем осенью принять участие в выставке IBTM, которая пройдет в Барселоне: она направлена на продвижение услуг делового туризма, на который мы тоже делаем акцент.

— Расскажите о Концепции развития туризма в Самарской области. Какие направления она определяет?

— Она была представлена мной 17 февраля на оперативном совещании правительства Самарской области и получила одобрение. Но нужно понимать, что на сегодняшний момент это лишь концепция. Рабочим документом, подкрепленным финансированием, она станет тогда, когда концепция превратится в программу. Председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым было дано несколько поручений, в том числе и по разработке новой государственной программы, ее рабочее название — «Развитие сферы туризма и гостеприимства Самарской области на 2020—2025 годы». Она охватывает несколько направлений. Первое: все, что касается создания новых туристических продуктов и сервисов на территории Самарской области. Второе: проведение аналитических исследований по развитию отрасли туризма, в том числе с использованием определения так называемого профиля туриста, чтобы мы понимали, кто приезжает в Самарскую область и на кого мы будем делать основной акцент в части продвижения. Третье: мероприятия, связанные с повышением квалификации кадров в сфере туризма.

Фото twitter.com/samregion_press

Председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым было дано несколько поручений, в том числе и по разработке новой государственной программы, ее рабочее название — «Развитие сферы туризма и гостеприимства Самарской области на 2020–2025 годы»

Также это проведение профессиональных мероприятий на территории Самарской области. К примеру, у нас на днях проходил полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», куда прибыли более сотни представителей отрасли, начиная от линейного персонала, заканчивая руководителями, от практически всех регионов ПФО, а также несколько представителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации. Это и конкурсы профессионального мастерства, которые мы будем поддерживать, это и мероприятия, связанные с продвижением нашего туристического продукта, продвижение нашего портала Samara.Travel, продвижение «карты гостя», мероприятия, связанные с проведением информационных и пресс-туров, прямая реклама на транспорте и медиафасадах в других городах.

Если разделить на блоки, то в первом будет развитие новых туристических продуктов, инфраструктуры и сервисов. Второй блок — продвижение наших туристических возможностей в России и за рубежом. Третий блок — аналитика в сфере туризма. Четвертый блок — все, что связано с подготовкой кадров, повышением квалификации. Мы уже получили одобрение на проведение ряда из озвученных мероприятий, которые мы начнем реализовывать.

«Би-2» подтвердили участие в фестивале «Рок над Волгой»

— Снизился ли поток туристов из Китая в связи с сообщениями о коронавирусе?

— Китай входит в десятку лидеров стран по иностранным туристам, которые въезжают в Самарскую область. В связи с коронавирусом мы фиксируем снятие брони в наших гостиницах. Со стороны групп китайских туристов фиксируем снятие заявок у ряда наших туроператоров, они касались ближайшей перспективы — весеннего периода. Бронь европейских туристов, как правило, сохраняется. Будем также мониторить ситуацию. Снижение потока из Китая в этом году мы будем вынуждены зафиксировать. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

— Вы сказали про «карту гостя» Samara.Travel, разработанную к ЧМ-2018. Как она сейчас используется?

— «Карта гостя» представляет собой мобильное приложение, которое может бесплатно установить каждый желающий, кто планирует посетить Самарскую область или уже находится на этой территории. Мы максимально информируем людей о таком продукте. Главным механизмом его реализации является наш туристско-информационный центр, который ведет работу по его обновлению, поддержке. И человек, обладающий мобильным приложением, получает большое количество преференций на посещаемых объектах — это всевозможные скидки, акции, которые он может получить. У нас в планах — и дальше продвигать этот сервис, увеличивать количество объектов, которые сгенерированы.

Фото twitter.com/samaratravel63

«Карта гостя» представляет собой мобильное приложение, которое может бесплатно установить каждый желающий, кто планирует посетить Самарскую область или уже находится на этой территории

— Сколько человек скачали это приложение?

— По состоянию на начало 2020 года было 18 тысяч скачиваний с момента запуска сервиса.

— Как-нибудь задействована инфраструктура, построенная к мундиалю?

— Если мы вспомним о той инфраструктуре, построенной к чемпионату мира, основным объектом был футбольный стадион «Самара Арена», который используется под проведение самых разных мероприятий. Кроме матчей футбольного клуба «Крылья Советов», на стадионе и прилегающей территории проводятся мероприятия самого различного профиля. 27 июля на самом стадионе пройдет фестиваль «Рок над Волгой», который, по сути, возрождается в Самарской области после нескольких лет перерыва. И было решение создать более комфортные условия для гостей. В этом году фестиваль пройдет не на необорудованной площадке, а на комфортном стадионе, где можно будет, сидя в удобных креслах, наслаждаться музыкой.

— Кто будет хедлайнером в этом году?

— Список хедлайнеров обновляется. За информацией можно следить на официальном сайте. Уже подтвердили «Би-2» и еще несколько коллективов. Сейчас прорабатывается участие зарубежных исполнителей. В свое время они также принимали участие в фестивале «Рок над Волгой». Несколько лет назад на последнем фестивале было собрано рекордное количество гостей — 700 тысяч человек пришли на эту площадку. Это знаковое событие.

На стадионе проходят и другие мероприятия. В этом году будут проведены соревнования по компьютерному многоборью — достаточно узкое мероприятие. На сегодняшний день стадион — это многопрофильная площадка. В зоне также часто располагается фудкорт, который используется под мероприятия. Рядом с «Самара Ареной» имеется еще один объект — фудмаркет «Ярмарка вкусов»: вместе с Министерством промышленности и торговли мы ведем работу по продвижению самарского продукта. Это касается производителей, которые находятся на территории региона, мы им выдаем право использования логотипа «Самарский продукт», который вбирает в себя часть нашего туристического логотипа — зеленое сердце с протекающей рекой Волгой. Также мы уже провели несколько промомероприятий для туроператоров, которые запланировали посещение этой площадки туристическими группами.

— А где в регионе любят отдыхать сами самарцы?

— Что касается отдыха жителей Самарской области, хочется сказать, что им в этом плане повезло. Во-первых, Самарская область располагается в очень интересном месте, где Волга делает поворот на 180 градусов, огибая нашу главную жемчужину — Самарскую Луку. Там находятся две особо охраняемые природные территории — национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник, который также является достаточно красивым местом. На той и другой территории у нас проложены несколько туристических маршрутов, куда любят ходить не только приезжие туристы, но и жители Самарской области.

Фото regionsamara.ru

Самарская область располагается в очень интересном месте, где Волга делает поворот на 180 градусов, огибая нашу главную жемчужину — Самарскую Луку. Там находятся две особо охраняемые природные территории — национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник

Сама Самара компактно расположилась вдоль набережной Волги, протяженность ее пляжной зоны составляет более 4 км. Жители нескольких районов города имеют возможность пешком добраться от собственного дома до набережной, пройти первую линию и, находясь на комфортном песчаном пляже, искупаться в Волге. 4-километровая пляжная зона хорошо оборудована, здесь можно безопасно искупаться. Очень часто жители города перебираются на противоположный берег, где находится Самарская Лука. Между Самарой и противоположным берегом налажено регулярное сообщение: летом — на водном транспорте, зимой — на судне на воздушной подушке. В течение получаса можно оказаться в экологически чистом месте. На территории Самарской Луки есть несколько мест, где можно безопасно искупаться, увидеть достопримечательности — несколько святынь (православные монастыри). Также там находятся несколько баз отдыха. Благо, загородный отдых на природе — достаточно популярное занятие для жителей Самарской области, здесь привита такая мода. Наши жители довольно часто выезжают на базы отдыха на уикенды, выходные.

«Необходимо увеличение штатной численности Департамента туризма»

— Артур Игоревич, вы уже два месяца курируете туристическую отрасль региона. Можете раскрыть подробности, как вам предложили возглавить департамент туризма?

— Мне было предложено для начала поучаствовать в конкурсе на эту должность. В этом конкурсе принимали участие несколько кандидатов, каждый из которых представил свою концепцию развития туризма в области, была проведена очная защита проектов. В дальнейшем я был на приеме у заместителя председателя правительства, который курирует нас сегодня, у председателя правительства и у губернатора Самарской области, с которым мы обсудили основные направления деятельности. Мне еще предстоит более подробный доклад по концепции развития туризма Самарской области после проведенной оценки всего потенциала, которую удалось осуществить. Надеюсь, что в дальнейшем все мероприятия получат поддержку, и у нас получится их реализовать в течение ближайших лет.

— Были ли какие-то наставления, рекомендации от губернатора Дмитрия Азарова?

— В Самарской области есть приоритетные направления развития туризма — экологический, культурно-познавательный, деловой, медицинский и событийный…

— Они были приоритетными еще при Михаиле Мальцеве.

— Да. Поэтому нам предстоит заняться развитием именно этих видов туризма, которые определены правительством региона. И на них мы будем сосредотачивать основные усилия.

Фото tvsamara.ru

В Самарской области есть приоритетные направления развития туризма — экологический, культурно-познавательный, деловой, медицинский и событийный

— А с вашим предшественником Михаилом Мальцевым вы советовались, когда переехали в Самару?

— Несомненно, советовался и продолжаю советоваться по целому ряду тем. Потому что по многим из них необходимо знать историю вопроса. Михаил Викторович подсказывает, вводит в курс. И большое количество информации, в том числе и в перспективе, я получаю от него.

— Вы долгое время работали в Казани, были замом главы Госкомитета РТ по туризму. Внедряете ли в Самарской области какие-то татарстанские ноу-хау?

— На данный момент в той концепции развития туризма, о которой мы говорили, заложены несколько мероприятий, направлений, которые были апробированы в Татарстане. В основном они касаются мероприятий, связанных с продвижением наших туристических возможностей. Я их уже озвучивал. Несомненно, есть желание внедрить их и здесь, использовать те каналы продвижения, которые успешно показали себя на территории Татарстана, где они несколько лет используются и дают свои плоды.

— В прошлом году Департамент туризма включили в состав Минкульта. Выведут ли его снова из подчинения министерства в самостоятельное ведомство?

— Департамент туризма Самарской области пережил несколько вех в развитии. Если мы возьмем последние 20 лет, то он был и в составе Министерства спорта, Министерства экономики, самостоятельным юридическим лицом. И с 2019 года он является структурным элементом Министерства культуры. Как это будет в дальнейшем, говорить сложно. Сегодня не стоит задача структурных изменений — это решит руководство области. В настоящий момент необходима трансформация департамента в части увеличения его штатной численности, что мы сейчас и прорабатываем.

— И уже получили на это добро?

— Есть поручение внести предложения. Мы их вносим, определяем задачи каждого направления, подструктурных подразделений внутри департамента. На сегодняшний момент численность департамента вместе со мной (руководителем) составляет всего лишь пять человек. В большей степени это универсальные специалисты, которые ввиду отсутствия другой возможности занимаются очень многими вопросами без своего профильного направления деятельности. Поэтому определены шаги, надеемся, будут поддержаны. Нам действительно необходимо увеличить численность работников департамента и определить их узкую специализацию.

Фото kc-camapa.ru

На играх «Крыльев Советов» пока не бывал. Хотя слышал, что матчи местного клуба пользуются достаточно большой популярностью

— В других регионах, где турпоток довольно высок, туристические органы выведены в самостоятельные ведомства.

— После заседания совета ПФО, главной темой которого было развитие внутреннего въездного туризма, состоявшегося осенью 2019 года в Казани, например, Башкирия приняла решение о создании самостоятельного органа исполнительной власти — Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму с абсолютно такой же численностью, как в Татарстане. Все понимают, что это тот путь развития, который надо внедрять.

— Контактируете ли с татарской общиной Самары?

— Мне удалось познакомиться с некоторыми ее представителями. Но полноценный контакт еще не налажен.

— Переехав в Самару, за какую футбольную команду теперь болеете — казанский «Рубин» или самарские «Крылья Советов»?

— Я в Казани не особо болел за «Рубин» ввиду моей неярко выраженной любви к российскому чемпионату. И на играх «Крыльев Советов» пока не бывал. Хотя слышал, что матчи местного клуба пользуются достаточно большой популярностью. Говорят, здесь посещаемость выше, чем на матчах «Рубина».