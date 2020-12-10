Гильманов Рафаиль Валиевич
Общая информация
Родился 10 марта 1959 года в Казани.
Образование
1981 г. — окончил Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность
1981-1991 гг. — инспектор, старший оперуполномоченный, заместитель начальника отдела, начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) ОВД Ленинского районного исполкома г. Казани.
1991-2003 гг. — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Казани.
2003-2011 гг. — заместитель министра внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям.
2011-2019 гг. — заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции.
С 18 февраля 2019 г. — секретарь Совета безопасности РТ.
Награды и звания
Заслуженный сотрудник ОВД РФ (2000 г.).
Генерал-майор полиции.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2006 г.), памятной юбилейной медалью «70 лет подразделениям экономической безопасности МВД России» (2007 г.), медалями «За заслуги в управленческой деятельности» третьей степени (2008 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2009 г.), почетной грамотой УФСБ РФ по РТ (2011 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1- степени (2011 г.), благодарностью Президента РТ (2012 г.), орденом «За заслуги перед РТ» (2013 г.), медалью ордена «За заслуги перед РТ» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
Дата последнего обновления: 10.12.2020