Гильманов Рафаиль Валиевич

Общая информация

Родился 10 марта 1959 года в Казани.

Образование

1981 г. — окончил Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность

1981-1991 гг. — инспектор, старший оперуполномоченный, заместитель начальника отдела, начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) ОВД Ленинского районного исполкома г. Казани.

1991-2003 гг. — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Казани.

2003-2011 гг. — заместитель министра внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям.

2011-2019 гг. — заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции.

С 18 февраля 2019 г. — секретарь Совета безопасности РТ.

Награды и звания

Заслуженный сотрудник ОВД РФ (2000 г.).



Генерал-майор полиции.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2006 г.), памятной юбилейной медалью «70 лет подразделениям экономической безопасности МВД России» (2007 г.), медалями «За заслуги в управленческой деятельности» третьей степени (2008 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2009 г.), почетной грамотой УФСБ РФ по РТ (2011 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1- степени (2011 г.), благодарностью Президента РТ (2012 г.), орденом «За заслуги перед РТ» (2013 г.), медалью ордена «За заслуги перед РТ» (2019 г.).

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