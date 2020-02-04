Аналитики назвали самый популярный автомобиль в Казани в 2019 году

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные новые легковые автомобили в городах России с населением более 1 млн человек по итогам 2019 года.



В семи городах, в том числе и в Казани, лидирует Kia Rio. В столице Татарстана в 2019 году было продано 1 711 таких машин.

Lada Granta стала лидером по продажам в шести городах-миллионниках, среди которых и Уфа (1 268). Еще в трех городах чаще всего покупали Lada Vesta.

В Москве рейтинг моделей-лидеров по итогам 2019 года возглавил Volkswagen Polo, купленный в количестве 13 536 экземпляров, сообщает «Автостат».

Ранее агентство «Автостат» назвало самые популярные иномарки у россиян по итогам 2019 года. Рейтинг возглавила Kia Rio, за год в России было продано 92,5 тысячи автомобилей этой марки.