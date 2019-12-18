Выгодные планы на год
О том, как в новом году сэкономить до 30% бюджета на закупках
Декабрь для предпринимателя — время подведения итогов. И в этот момент многие бизнесмены недоуменно замечают, что годовые расходы компании значительно превышают запланированную сумму. Избежать подобных казусов в новом году поможет годовой план закупок.
Что такое ГПЗ
Годовой план закупок (ГПЗ) — это документ, в котором перечислены сведения о закупках товаров, работ, услуг, запланированных предприятием в течении года. Его особенность в детальном описании каждого лота: качественные характеристики, условия доставки, требования к поставщику. Для российских компаний инструмент не новый, однако часто остающийся без внимания.
Грамотно составленный ГПЗ помогает сэкономить бизнесу до 30% затрат на ежегодные закупки. Он решает, как:
- купить то, что нужно;
- купить то, что нужно, по выгодным ценам (в сезон и по оптовой стоимости);
- купить то, что нужно, по выгодным ценам и получить в конкретные сроки.
Тщательный анализ закупок — основа для экономии. Глядя на каждый вписанный в ГПЗ лот, стоит ответить на простой вопрос «Для чего это нужно?».
Часто, составляя подробный план закупок, специалисты опираются на объемы прошлых покупок. Это правильно. Но! Не всегда эффективно. Допустим, в компании до 2017 года внутренний документооборот вели архаично — использовали 100 пачек бумаги в год. В 2018 году внутренний обмен данными автоматизировали. Потребление снизилось до пачки в месяц (на внешнюю корреспонденцию). Однако в ГПЗ на 2019 год указали прежние объемы — 100 пачек бумаги вместо 12.
Отсюда и проблема «замороженных денег», когда часть закупленных материалов забыта в кладовых предприятия. Распространенный случай: товар лежит на складе, а компания объявляет на него новую закупку.
Закупочная политика
Сотрудник, на котором лежит ответственность за содержание ГПЗ, должен ответить на следующие вопросы.
- Можно ли из мелкой закупки сделать крупную? Например, заправка картриджей. Заранее найти поставщика этих услуг на год. Оптовая закупка по контракту с выполнением работ по запросу сэкономит и деньги, и время, потраченное на поиски краски для принтера.
- Какая закупка конкурентная, а какая — нет? Разница между ними большая. С узкоспециализированными заказами нужно идти напрямую к монополисту на рынке. Например, если в России лишь один завод производит катализатор определенной марки, то объявлять закупочную процедуру на этот товар — нет смысла. Конкуренции не будет. Однако время идет, условия меняются, и в монопольные рынки приходят новые поставщики. А это уже выбор. Поэтому, оценивая направления развития любой компании, важно изучить плотность конкурентной среды. Есть данные о возможных охотниках за ваш заказ? Смело проводите закупку. С популярными наименованиями, такими как канцтовары, строительные материалы и даже программное обеспечение для компьютеров, выгоднее сразу выходить на торговые площадки. Где поставщики сами конкурируют за привлекательный «лот».
- Как это будет работать? В плане ГПЗ нужно прописать сроки доставки и объем партии. Например, в офисе в месяц сотрудники потребляют 5 кг кофе. Возникает вопрос: закупать каждый месяц по 5 кг или провести годовую закупку? Для компании гораздо выгоднее закупить кофе на весь год по оптовой цене. При этом нужно договориться с поставщиком на ежемесячную доставку товара партиями по 5 кг. И всегда будет свежее кофе. Также компания получает экономию за счет снижения цены закупки и уменьшения трудозатрат на организацию оставшихся 11 закупок в году!
- У кого покупать и по какой цене? Закупщик выбирает: самому торговать или объявить закупку на электронной торговой площадке (ЭТП), такой как ONLINECONTRACT. Сейчас бизнес все чаще пользуется ЭТП. Это выгодно (здоровая конкуренция дает реальную цену рынка) и надежно (есть строгие требования к контрагентам).
Эти пункты необходимо учитывать, анализируя каждое наименование годового плана. В идеале, чтобы над разными категориями закупок работал отдельный сотрудник, который ориентируется в своей области. У него должно быть персональное закупочное задание: что и сколько купить. Точное, расписанное в деталях и контролируемое. А дальше ответственный за закупки в компании собирает эту информацию, проверяет и составляет один большой ГПЗ.
Сегодня публиковать — завтра ликовать
Дополнительную выгоду дает и публичность. В том числе публикация ГПЗ в средствах массовой информации (СМИ). Рынок заранее узнает о потребностях компании, а значит, к моменту торгов больше поставщиков подготовят свои предложения.
По 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к открытости обязывают крупные компании, выполняющие госзаказы. Других минует это требование. Однако скрываться не советуем. Публикация ГПЗ влияет не только на экономию бюджета заказчика, но и на его имидж.
К открытым источникам относятся собственные сайты компаний и сайты торговых площадок, которые являются СМИ. Поэтому объявить о своих планах можно и там. Кстати, на сайтах ЭТП целевая аудитория больше, да и разместить на них ГПЗ может любая организация. Например, для публикации на сайте торговой электронной площадки ONLINECONTRACT необходимо:
- Выбрать закупку, которую компания планирует проводить через ЭТП.
- Заключить соглашение с ЭТП.
- Опубликовать ГПЗ.
Дисциплина превыше всего!
Таким образом, грамотно сформированный и опубликованный в открытых источниках годовой план закупок — это:
- уход от розничных мелких закупок к крупным оптовым;
- определение конкурентных областей, которые дают снижение цен на торгах до 30%;
- осуществление конкурентной закупки, где выгоду получают все участники рынка;
- поиск новых поставщиков и рост конкуренции.
Добиться результатов получится, если соблюдать установленные правила закупочной деятельности. В частности, регламентированный срок на подписание контракта, исполнение контракта в соответствии с прописанными заранее условиями. Но это уже тема для следующей статьи.
Примерами открытости и дисциплины являются ООО «ГранаТ-Стан Трейд», ПАО «Казаньоргсинтез». На сайте ЭТП ONLINECONTRACT уже размещены ГПЗ компаний на 2020 год (ссылка по QR-коду, указанному ниже). На этом же сайте еще три компании в скором времени опубликуют свои ГПЗ на 2020 год.
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