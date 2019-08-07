В Казани здание ресторана напротив Чеховского рынка продается за 210 млн рублей

В Казани выставлен на продажу комплекс из двух зданий, известный как ресторан «Аль-Фахир». Расположенные напротив Чеховского рынка объекты оцениваются в 210 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте бесплатных объявлений, в обоих зданиях остаются арендаторы. Перестанет функционировать только сам ресторан.

Первый объект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 1 279,4 кв. м. Ресторан занимает в нем часть первого, второй и третий этажи. На первом этаже также расположен арендатор — букмекерская контора.

Второй объект — одноэтажное здание площадью 187,2 кв. м. В нем размещена котельная, а также еще несколько арендаторов: кафе «Сощно», паспортно-визовый центр МВД и миграционный центр Migrant Pro (данные 2ГИС).