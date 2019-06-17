В финал конкурса «Цифровой прорыв» после регионального этапа в Казани вышли 15 команд

В Казани подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». Всего в финал вышли 15 команд. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе конкурса.



В полуфинале, который прошел в минувшие выходные на площадке «IT-парка», встречались команды из Республики Татарстан и Марий Эл. Задания для хакатона определялись стратегическими направлениями внутренней политики России. Участникам этапа в Казани предложили разработать проекты в пяти номинациях — «Образование и наука», «Государственные услуги и управление», «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда» и «Транспорт и логистика».



По итогам хакатона в финал прошли 15 команд. Одними из победителей стала команда студентов университета Иннополис «В шаге от дедлайна», а также участники трека «Образование и наука».



Ранее сообщалось, что финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится в сентябре в Татарстане. В нем примут участие технологические команды из 40 городов России.

