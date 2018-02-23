«Мега-Казань» открыла фудкорт вместо катка и мечтает о кинотеатре

Фото: Максим Платонов

Накануне в ТЦ «Мега-Казань» состоялось открытие «Вкусного бульвара» — социокультурного и гастрономического пространства или, говоря человеческим языком, нового фудкорта. На мероприятии управляющий торговым центром рассказала, в чем смысл разделения фудкорта на два уровня, какие магазины могут появиться в торговом центре в ближайшее время, появится ли в «Меге» кинотеатр и вернется ли туда каток. Также управляющий прокомментировала появление на местном рынке сильных конкурентов «Меги» — Castorama и Центра семейного отдыха от UD Group. Подробности — в материале «Реального времени».

«Я хотела, чтобы выступил Сергей Лазарев, но люди выбрали Елку»



«Вкусный бульвар», открывшийся сегодня в ТК «Мега», является четвертым в России: первые два ранее были запущены в Москве, а третий — в Екатеринбурге. Как пояснило руководство торгового центра, официальное открытие для гостей, а не для прессы и блогеров, собравшихся сегодня на площадке реконструированного фудкорта, состоится 23 февраля, в честь чего, на протяжении трех дней в ТК будут проходить «интенсивные мероприятия»: мюзикл, шоу воздушных акробатов, концерт певицы Елки и не только.

По словам управляющего торговым центром Лианы Сиразетдиновой, вопрос о выборе артиста решался вместе с потенциальными посетителями ТК: «Я, например, хотела, чтобы выступил Сергей Лазарев, но кто меня послушает? Люди решили, что будет выступать Елка». Такая политика принятия решений вписывается в относительно новый тренд — соучастное проектирование, который взял на вооружение весь город. Что это за новшество подробно рассказал замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, который также присутствовал на открытии.

— Это важнейшая история, когда жители должны быть вовлечены в процесс создания общественных пространств. Могу поделиться своим опытом: когда я работал главой Кировского района Казани, мы сделали двор, поставили новую детскую площадку и были искренне рады, думали, что приедем туда и нам все скажут огромное спасибо, но к нам вышел старший по дому и сказал, что им это не нужно. Честно, для меня это было шоком. Главная претензия была в том, что его не спросили — нужна эта площадка или нет, — высказался Фаттахов.

По его словам, идейным вдохновителем для городских властей в вопросе соучастного проектирования стала помощник президента РТ Наталия Фишман. Благодаря ей начала вводиться практика диалога с местными жителями перед реконструкцией того или иного пространства. Фаттахов уверен, что такой формат меняет отношение людей — становится меньше вандализма и других негативных проявлений.

Двухуровневый фудкорт, защита национальной кухни и подгон меню под туристов

Вернемся к «Вкусному бульвару». Реконструированный фудкорт разделен на два уровня — на верхнем этаже расположились четыре кафе («Шоколадница», Starbucks, Mama Deli и Zest), плюс шесть ресторанов, в числе которых «Гусь», представляющий национальную кухню. По словам Лианы Сиразетдиновой, наверху чек повыше, однако там «другое впечатление», и люди приходят туда, если у них есть потребность в более изысканной кухне и время в запасе.

Нижняя часть фудкорта заполнена фастфудом: там можно встретить известные всем бренды «Бургер Кинг», «Макдональдс», KFC, Subway, а также ряд менее популярных (по крайней мере в Казани) сетей. Эта часть «Бульвара» рассчитана на быстрый перекус, а чек там, естественно, скромнее. Комментируя возможный приток посетителей после открытия фудкорта, управляющий ТК заявила: «За 11 лет существования «Меги» нас посетили 130 млн человек. В год нас посещают порядка 15 млн человек. Наша задача — сделать комфортно, а не добиться того, чтобы «Мега» лопнула от количества посетителей».

Реконструированный фудкорт разделен на два уровня — на верхнем этаже расположились четыре кафе плюс шесть ресторанов, нижняя часть фудкорта заполнена фастфудом

— Рестораны при жилых домах — это некомфортно и неинтересно, а в ТК это представлено очень правильно, — высказал свое мнение председатель правления Ассоциации рестораторов Казани и РТ Зуфар Гаязов. — Развивая историческую часть города, рестораны в центре Казани, нам было важно, чтобы помимо этого люди могли приезжать и в спальные районы. Конкретно здесь есть и рестораны, и парковка, что очень удобно.

По словам Гаязова, местным рестораторам важно по-доброму конкурировать с пришедшими в «Мегу» крупными игроками, учиться у них чему-то хорошему и в приоритете развивать национальную кухню. Кстати, пользуясь тем, что на мероприятии присутствовал Дамир Фаттахов, Гаязов ненавязчиво при всех замолвил словечко за национальный фастфуд «Тюбетей»: «Я бы хотел попросить донести информацию до мэра города, а может быть и до президента, чтобы они обратили внимание на «Тюбетей», на их предприятие на ул. Кремлевской». Фаттахов в ответ с улыбкой пообещал: «Донесем».

Сам Фаттахов также не стал упускать возможность и использовал сегодняшнюю площадку для обращения к местному ресторанному бизнесу: «Мы буквально вчера встречались с посольствами Франции и Ирана. Огромное количество гостей собирается к нам на ЧМ: уже сейчас идет речь о 20 тысячах французов. Мы, конечно, рассчитывали на поток туристов, но, чтобы вот так… Вопрос в следующем: я прошу все предприятия общепита, внимательно задуматься о специфике гостей. Меню на английском, французском, испанском языке. На иранском, конечно, будет сложнее, но тем не менее надо об этом задуматься. Мы знаем даты, знаем кто едет и для нас важно, чтобы они чувствовали себя комфортно».

По словам Гаязова, местным рестораторам важно по-доброму конкурировать с пришедшими в «Мегу» крупными игроками, учиться у них чему-то хорошему и в приоритете развивать национальную кухню



Конкуренция с Фишман, пункт выдачи паспортов болельщиков и 2 млрд на станцию метро

Сегодняшнее открытие — не конец развития торгового центра. Во-первых, в ближайших планах у руководства стоит развитие прилегающей территории: совместно с властями города вокруг ТК будут возводиться парки, новые детские площадки, велосипедные дорожки и так далее.

— Я разговаривала с Наталией Фишман и здорово, что мы не собираемся конкурировать друг с другом. У нас нет задачи отобрать людей из парков, а у парков нет задачи забрать людей из ТК — мы можем отлично сосуществовать. В итоге люди от этого только выиграют, — высказалась на этот счет Лиана Сиразетдинова. — Мы хотим, чтобы была парковая территория, хотим, чтобы были фишки, нужные жителям города. По поводу территории уточню — у нас во владении 35 га земли, поэтому мы не нуждаемся в увеличении ее площади.

Продолжая разговор о планах, спикер сообщила, что специально к ЧМ по футболу площадка перед торговым центром будет «максимально адаптирована к тому, чтобы на ней могли проводить время болельщики». Помимо этого, сейчас ведутся переговоры с руководителем обособленного подразделения в FIFA World Cup Russia 2018 Михаилом Леоновым об упрощении процедуры получения паспортов болельщиков: возможно, в ТК будет организован пункт выдачи паспортов, но, как уточнила Лиана Сиразетдинова, «пока никаких гарантий».

Также во время мероприятия был поднят вопрос строительства станции метро около ТК, однако никакой конкретики от управляющего присутствующие не услышали, что вполне ожидаемо — ответы стоило бы требовать у профильных организаций, занимающихся строительством станции. «Мы подтверждаем свою готовность соинвестировать и так же сами ждем новостей», — кратко высказалась Сиразетдинова. Вопрос про метро удостоился шутливого комментария председателя правления Ассоциации рестораторов Казани и РТ Зуфара Гаязова: «Лиана, может быть, для того, чтобы эта станция метро появилась уже не один миллиард, а два дать? Я думаю, и исполком города, и республика сразу скажут: «Да, давайте, завтра начинаем строить!».

«На сегодняшний день у нас нет ни кусочка места, чтобы открыть кинотеатр. Мы будем думать, как решить этот вопрос», — заявила Лиана Сиразетдинова



Возвращение катка, открытие кинотеатра и новые бренды

Второе направление развития торгового центра относится к внутреннему наполнению «Меги». К примеру, руководство ТК заявило о желании разместить на своей площади кинотеатр: «Мы все делаем для того, чтобы это произошло, но пока о переговорах с сетями кинотеатров говорить рано. Проблема в том, что торговый центр маленький: на сегодняшний день у нас нет ни кусочка места, чтобы открыть кинотеатр. Мы будем думать, как решить этот вопрос», — заявила Лиана Сиразетдинова.

Спикер также добавила, что сейчас почти все арендные площади ТК заняты: «У нас два процента вакантных площадей, и это — здоровая ситуация, так как у нас всегда должна быть какая-то площадь для открытия новых магазинов». Также многих волновал вопрос возвращения катка «на родину». По словам управляющего, прямо сейчас этот вопрос не является приоритетным, однако «все возможно».

— Мы позиционируем себя как модный торговый центр, и в ближайшее время мы планируем развивать фешн-галерею. Красивых новых магазинов в ближайшее время в ТК станет еще больше, — продолжила рассказывать о развитии «Меги» Сиразетдинова.

Руководитель казанского ТК отказалась назвать бренды, которые она хотела бы видеть на своих площадях в перспективе, так как это «не тактично по отношению к тем брендам, с которыми уже сейчас ведутся переговоры». О компаниях, с которыми сейчас договаривается ТК, Сиразетдинова также умолчала, но все же дала небольшую подсказку: «Могу сказать, что в ближайшее время появятся бренды класса мидл-плюс. Мы будем усиливать категорию доступной моды».

Лиана Сиразетдинова: «Могу сказать, что в ближайшее время появятся бренды класса мидл-плюс. Мы будем усиливать категорию доступной моды»



«Мы ни в коем случае не против, когда рядом с нами возникают какие-то новые очень сильные игроки»



Стоит заметить, что «Мега» обновилась и «усилилась» очень вовремя — совсем скоро откроются серьезные конкуренты как всего ТК в целом, так и отдельных ретейлеров, располагающихся внутри. К примеру, на проспекте Камалеева рядом с «Мегой» расположится гипермаркет французской сети Castorama (входит в состав международной компании из Великобритании Kingfisher). Согласно проекту, общая площадь строительного гипермаркета составит 18,3 тыс. кв. м, из них на торговые площади придется 11,5 тыс. кв. м.

— Конечно, Castorama составит конкуренцию. Она открывается в апреле, и мы уже сейчас находимся с ней в добрососедских отношениях: встречаемся, обсуждаем вопросы, связанные с трафиком, потому что вместе мы сформируем еще более мощный кластер, который заставит людей приехать сюда, может быть из более удаленных районов города и РТ. Мы ни в коем случае не против, когда рядом с нами возникают какие-то новые очень сильные игроки, потому что работа в конкурентной среде более интересная. Мы ждем открытия и уверены, что для жителей будет гораздо удобнее, когда все будет находиться в одном месте, — высказалась на этот счет Лиана Сиразетдинова.

Напомним также, что в Казани, на Павлюхина, началось строительство Центра семейного отдыха площадью 137 тысяч кв. м. Если застройщик UD Group (близкий к «Унистрою») сдаст свой объект раньше «Авиатики», то это будет самый крупный в городе торговый центр, размерами превышающий «Мегу».

— Мы общаемся с «Унистроем» — буквально недавно встречались с ними и обсуждали вопрос. Во-первых, конкуренция всегда подстегивает нас к тому, чтобы стать еще лучше. Во-вторых, у людей должен быть выбор, и в конце концов именно покупатель решает куда ему пойти. Мы должны дать ему этот выбор. Ничего сверхъестественного после открытия мы не ожидаем в плане последствий — это нормальная ситуация, когда открываются новые ТК (а они у нас давно не открывались), — резюмировала спикер.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов