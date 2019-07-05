«Университет расцветет новыми красками»

КФ РГУП начинает строительство общежития и учебного корпуса

Фото: Максим Платонов

На днях у стен Казанского филиала Российского государственного университета правосудия прошла торжественная церемония закладки первого камня в честь начала строительства учебного и жилого корпусов. В мероприятии принял участие ректор Российского государственного университета правосудия Валентин Ершов. Больше всех объявлению о начале строительства радовались студенты. Ожидается, что уже к концу 2020 года они смогут заселиться в общежитие, рассчитанное на 138 мест. Подробности — в материале «Реального времени».

«Период становления вуза окончен, начинается этап развития»

В церемонии закладки камня приняли участие и. о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, ректор Российского государственного университета правосудия Валентин Ершов, председатель арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков. Также на праздник были приглашены ветераны судебной системы, выпускники, преподаватели и студенты КФ РГУП.

Уже к концу 2020 года студенты смогут заселиться в общежитие, рассчитанное на 138 мест

Рустам Нигматуллин поздравил студентов и руководство казанского филиала с началом строительства долгожданных жилого и учебного корпусов. Он отметил, что это важный день в развитии казанского филиала, поскольку в нем проходят обучение не только студенты из Татарстана, но и из семи субъектов Российской Федерации.

В церемонии закладки камня приняли участие и. о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин

— С 2012 года действует соглашение между правительством РТ и университетом, в соответствии с которым университет осуществляет переподготовку кадров. Ежегодно более 700 человек становятся слушателями курсов повышения квалификации. Университет занимает активную позицию в реализации государственных программ по работе с молодежью, студенчеством, — сказал Рустам Нигматуллин.

В жилом корпусе смогут разместиться студенты из Башкирии, Ульяновска, Оренбурга и других городов

Важность создания комфортных условий для получения образования отметил также Валентин Ершов. Он рассказал, что в прошлом году университету исполнилось 20 лет.

— Период становления вуза окончен, начинается этап развития. Я рад, что мы нашли этому подтверждение прежде всего в Казани. Город сделал огромные шаги для развития университета и его филиала. Здесь будет новый учебный и жилой корпуса, и количество студентов возрастет. Мы также будем активно развивать и другие подразделения в остальных наших филиалах. Я думаю, что университет расцветет новыми красками, — сказал Валентин Ершов.

Опыт университетов Америки в основе проектов общежития и учебного корпуса

Строительства жилого кампуса и учебного корпуса учащиеся ждали с нетерпением: в настоящее время иногородние студенты вуза снимают квартиры или живут в общежитиях других учебных заведений. Планируется, что в жилом корпусе смогут разместиться студенты из Башкирии, Ульяновска, Оренбурга и других городов. Учащихся общежитие сможет принять уже в конце 2020 года. Общая площадь здания составит более 3,5 тыс. кв. метров, оно рассчитано на 138 человек.

Больше всех объявлению о начале строительства радовались студенты

В новом шестиэтажном учебном корпусе, который будет построен рядом с главным зданием вуза, появятся столовая, современные компьютерные классы, лекционные залы, в том числе учебные залы постановки судебных заседаний и аудитории-трансформеры. Также в учебном корпусе ожидается открытие просторного оснащенного новейшим техническим оборудованием актового зала.

Директор Казанского филиала РГУП Рамиль Шарифуллин рассказал, что при проектировании корпусов университет учел передовой опыт иностранных вузов.

— Делегация преподавателей в США посетила Чикагский университет, университет Нотр-Дам в штате Индиана. Мы старались сделать здания комфортными, потому что позиция нашего ректора: главное — удобство студентов. Ради них мы стараемся создать максимально комфортные условия. Развитие информационных технологий — одна из основ развития судебной системы, и мы сейчас перестраиваемся. В учебном корпусе создали условия для освоения компьютерных технологий, — добавил Рамиль Шарифуллин.

Также в планах оформить все здания Казанского филиала РГУП в соответствии с корпоративными цветами — в сине-белых тонах.

«КФ РГУП один из передовых университетов во всех наших направлениях»

После торжественной церемонии закладки камня Валентин Ершов рассказал корреспонденту «Реального времени» о планах по развитию университета.

— Какие перспективы развития для Казанского филиала Российского государственного университета правосудия откроются со строительством общежития и учебного корпуса?

— Перспективы открываются грандиозные с точки зрения строительства не только здания, но и функций, которые мы выполняем в республике. Увеличится количество слушателей, студентов. Мы счастливы, что это произойдет.

«Мы должны в год повышать квалификацию у 30 тысяч работников судебной системы», — сказал Валентин Ершов

— Будет ли увеличен набор абитуриентов в ближайшие пять лет?

— Конечно, более того, не только в течение ближайших пяти лет, это будет сделано к сентябрю следующего года. Пока трудно сказать, насколько увеличится количество студентов. Планируем, что наполовину. У нас в целом в университете вместе с филиалами обучается свыше 23 тысяч студентов. В этом году выпускается 8 тысяч человек, и я всем подписываю дипломы. В каждом дипломе написано, что выпускники окончили вуз в Москве, потому что юрлицо находится в этом городе.

— Как вы оцениваете работу филиала университета правосудия в Казани?

— Это один из самых передовых университетов во всех наших направлениях. Не даром в казанском филиале в одном из первых начинается строительство корпусов. Мы также купили здание в Краснодаре, подписываю договор по Челябинску. Мы активно развиваемся. Цель — увеличение числа обучающихся, потому что мы работаем на всю судебную систему, а это свыше 100 тысяч человек. Мы должны в год повышать квалификацию у 30 тысяч работников судебной системы. Именно поэтому нам нужны новые учебные здания.

— Насколько в судебной системе остро стоит вопрос нехватки кадров?



— Эта проблема решается нашим университетом: многие выпускники идут в судебную систему. Поэтому я думаю, что со строительством новых зданий мы успешно решим вопрос нехватки кадров.

Интернет-газета «Реальное время»

На правах рекламы



фото Максим Платонов