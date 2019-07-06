Кохаузинг и коливинг: приживутся ли в России европейские форматы жилья?

Изменения на рынке недвижимости — это не стихийное явление, а следствие экономических перемен в стране и эволюции современного сознания. Поколения сменяются, коллективное мышление и ценности общества трансформируются, рынок вынужден подстраиваться под новые интересы. Отсюда новые форматы жилья, отвечающие образу жизни миллениалов.

Коливинги: живи, работай и общайся в одном месте



Эксперты в сфере недвижимости прочат этому формату большой успех. В Европе и США он уже укрепил позиции, а в России пока еще делает первые шаги на рынке. Коливинги — это так называемые «здания смешанного пользования». Они объединяют в себе множество небольших спальных комнат, общие рабочие, бытовые или развлекательные зоны, под которые отведены целые этажи.

Одним из первых успешных проектов стал коливинг от нью-йоркской компании WeWork, владеющей коворкингами по всему миру. Это здания с компактными меблированными апартаментами, обитатели которых в них только спят и принимают душ. Для остальных потребностей есть общие зоны — кухня, рабочее пространство, студия йоги, прачечные и даже SPA.

В Лондоне есть похожий проект, который называется The Collective. Такие же маленькие комнаты по 10 квадратных метров, а зоны общего пользования удовлетворяют все потребности современного человека: просторные кухни-гостиные для работы и приема пищи, кинотеатр, спортзал, библиотека и терраса на крыше, где можно устраивать вечеринки под открытым небом.

Коливинги — это так называемые «здания смешанного пользования». Они объединяют в себе множество небольших спальных комнат, общие рабочие, бытовые или развлекательные зоны, под которые отведены целые этажи. Фото nonworkplace.com

В общем, коливинг — это усовершенствованная версия общежития или советской коммунальной квартиры с более функциональными и благоустроенными общими помещениями. В современном мире, когда границы между работой и домом, развлечением и образованием размываются, люди нуждаются в пространстве, где они могут жить, работать и общаться без необходимости поиска единомышленников в интернете и на вечеринках. Они уже рядом, в целостной среде.

Кохаузинги: датская философия добрососедства

Если коливинг — это минимум физических границ, то кохаузинг — это общность на философском уровне. Такой формат зародился в Дании и сейчас практикуется в Норвегии, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии. На мой взгляд, в Россию он придет нескоро — все-таки наша ментальность сильно отличается от скандинавской. Но рано или поздно и наш человек сможет познать, что такое «добрососедство по-датски».

Кохаузинг — это многоквартирный дом или целое поселение, где живут несколько семей, которые исповедуют общие ценности, вместе отдыхают после работы. У каждой из них есть свое пространство, а отдыхают, едят и работают они в общих зонах. Это кухни, гостиные, спортзалы, библиотеки, бассейны. У семей независимый бюджет, но домом они не владеют — он принадлежит кооперативу. Арендную плату делят поровну по количеству всех жильцов.

Идея эта, конечно, не новая — датчане решили объединиться в общие поселения еще в середине 60-х, чтобы улучшить жилищные условия и экономить на дорогом жилье. Кстати, во многих кохаузах принято даже автомобиль покупать общий, на правах равной долевой собственности. Но если у кого-то из членов кохаузинга уже имеется транспорт, его станут считать личной собственностью, предоставленной «в прокат» для общего пользования.

Кохаузинг — это многоквартирный дом или целое поселение, где живут несколько семей, которые исповедуют общие ценности, вместе отдыхают после работы. У каждой из них есть свое пространство, а отдыхают, едят и работают они в общих зонах. Фото the-village.ru

Жители кохаузинга живут по определенным правилам общины и обязаны их соблюдать. Один из основных принципов датских поселений — экологичный образ жизни и рациональное использование природных ресурсов.

Дома для кохаузинга строят из экологически чистых материалов, электричество получают из солнечных батарей, избыток энергии продают соседям для зарядки электромобилей. Также обитатели поселения придерживаются принципов экологичной утилизации. Старым вещам они дарят вторую жизнь, обмениваются одеждой, обувью, мебелью, книгами.

Кохаузинг, пожалуй, можно назвать маленьким государством со своей внутренней политикой и конституцией. В поселениях следуют демократическим принципам. Решения по всем вопросам — от покупки новых кресел в общую зону до приема новых семей в общину — принимаются коллективно. Кроме того, в кохаузинге приветствуется ручной труд. Устранение поломок, работа по дому, уход за садом — все это делают своими руками, мастеров приглашают лишь в крайних случаях.

Приживутся ли новые формы совместного проживания у нас в стране, покажет время. Но мы с удовольствием будем делиться с вами современными трендами и далее.



Марат Галлямов