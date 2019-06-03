Госзакупки: мини-кальмары на Сабантуе, «болванки» для Минюста и рояль за 4 миллиона

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. Ремонт здания на Профсоюзной за 111 миллионов

Главный строительный заказчик региона — «Главинвестстрой» — собирается потратить сумму в 111 млн рублей на реставрацию Дома Дряблова, который расположен на улице Мусы Джалиля, 19 (на пересечении с Профсоюзной улицей). Информация об этом появилась на портале госзакупок 28 мая. Заявки на участие принимаются до 13 июня, а аукцион состоится 17-го числа того же месяца. Работы будут оплачены из бюджета Татарстана.

Указанная дата их окончания — 31 декабря 2019 года. Из ведомости объемов работ можно узнать, что реставрация затронет кровлю, перекрытия, вентиляционные каналы, фасад (включая архитектурные элементы), цоколь, проемы, навес, покрытие и пристрой.

2. Почти сотня интерактивных сенсорных образовательных комплектов

Министерство образования и науки потратит 58,2 млн рублей на поставку мобильных классов в рамках субсидии на реализацию федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». О такой закупке стало известно 27 мая. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 17 июня, а аукцион состоится 21 июня. Закупку профинансируют из федерального и регионального бюджетов.

Из технического задания известно, что потребуется 97 программно-аппаратных комплексов «Цифровая образовательная среда» по 600 тыс. рублей за штуку. В составе каждого должен быть ноутбук учителя (с сенсорным поворотным экраном), интерактивный комплекс с сенсорным экраном диагональю в 162 см, мобильное крепление для него, 10 ноутбуков (также с сенсорными экранами) ученика, вычислительный блок интерактивного комплекса и лазерное многофункциональное устройство. Поставка товара должна быть произведена до 20 сентября.

Министерство образования и науки потратит 58,2 млн рублей на поставку мобильных классов в рамках субсидии на реализацию федерального проекта «Современная школа». Фото kalugapribor.ru

3. Сабантуй в Казани с креветками и мини-кальмарами

Управление культуры Казани собирается широко отпраздновать Сабантуй. На эти цели учреждение потратит 38,6 млн рублей. Такая информация появилась 27 мая, заявки будут приниматься до 13 июня, а аукцион состоится уже 17-го числа. Праздник будет оплачен из городской казны. Он, напомним, состоится в Казани 23 июня, то есть менее чем через неделю после выбора подрядчика.

От него потребуется предоставить сценические конструкции и шатры в Березовой роще на площадке «Майдан», оформить декорации, предоставить реквизит, экранное и звуковое оборудование. Кроме того, потребуется обеспечить мероприятие контролерами-распорядителями, оформить его спецэффектами. Концертная программа должна быть продолжительностью не менее пяти часов. Также должно быть подготовлено питание на 300 персон (в том числе — креветки на гриле, мини-кальмары, фаршированные крабовым мясом и гребешками, филе осетра, треугольники с мясом утки и говядины).

4. Дни поля за 30 миллионов

Мероприятие собирается организовать и Министерство сельского хозяйства. Речь идет о проведении Дней поля за 29,5 млн рублей. О тендере стало известно 29 мая, заявки принимаются до 14 июня, аукцион состоится 17 июня.

Форум должен быть проведен в течение 10 дней с момента заключения контракта. В нем предполагается участие тысячи человек, целевой аудиторией заявлены руководители и специалисты агропромышленных предприятий Татарстана и России. Дни поля пройдут в Лаишевском районе, на Центральной экспериментальной базе государственного научного учреждения «Татарский НИИ сельского хозяйства» Россельхозакадемии. Подрядчик обеспечит мероприятие оборудованием, мобильными тентовыми конструкциями, транспортом, мультимедиаоборудованием. Потребуется обеспечить и питание, в том числе завтрак для 30 человек. Подавать будут утку с капустой, тутырму из рыбы, конину, шпигованную овощами, суп с салмой и другое. Обед будет уже на 267 человек (там потребуются, например, уха из стерляди, манты, бараньи ребра). Год назад в Татарстане уже проходило такое мероприятие.

Всего КФУ понадобится 200 комплектов передвижных кроватей для использования в медучреждениях при лечении пациентов после операций. Фото Максима Платонова

5. Две сотни медицинских кроватей для КФУ

Старейший вуз города — Казанский федеральный университет — собирается купить медицинских кроватей с принадлежностями на общую сумму в 10 млн рублей. Об этом стало известно 29 мая. Заявки будут приниматься до 6 июня, итоги закупки подведут 14-го.

Всего КФУ понадобится 200 комплектов передвижных кроватей для использования в медучреждениях при лечении пациентов после операций. Стоимость каждого из 170 комплектов кроватей составит около 48,6 тыс. рублей, каждого из еще тридцати — около 58,2 тыс. рублей. Кровати должны иметь возможность использования как при стационарном обслуживании, так и для транспортировки пациентов внутри больничного корпуса. В комплекте должны поставляться матрас и прикроватная тумбочка.

Указанный срок поставки — 60 календарных дней с момента заключения договора. Гарантия составит 12 месяцев. Местом поставки товаров указывается дом номер 2 по улице Ершова, то есть Университетская клиника КФУ.

6. Пять тысяч вывесок избирательных участков для ЦИК

Центральная избирательная комиссия Татарстана собирается заплатить 7,5 млн рублей за изготовление информационных стендов и наружных вывесок избирательных участков. Информация о закупке появилась 29 мая. Заявки принимаются до 14 июня, а аукцион проведут 20 июня. Финансирование — из бюджета Татарстана.

Продукция должна быть изготовлена до 12 июля, а поставлена — с 15 июля по 1 августа. Макет должен быть готов и отправлен заказчику уже в течение трех дней с момента заключения контракта, заказчик обещает утвердить его за день. Всего от подрядчика потребуется изготовление 2 825 информационных стендов и 5 640 наружных вывесок избирательного участка на русском и татарском языках.

Рояль должен быть поставлен в музыкальную школу на улице Горького в течение 10 дней с момента заключения контракта. Фото vk.com

7. Рояль за 4 миллиона для музыкальной школы имени Чайковского

Тем временем казанская Детская музыкальная школа №1 имени Чайковского готова купить рояль за 4,35 млн рублей. Деньги эти будут выделены из бюджета города и внебюджетных источников. Такая информация появилась 29 мая, потенциальные участники могут подать заявки до 14 июня, а аукцион пройдет 20-го.

Рояль должен быть поставлен в музыкальную школу на улице Горького в течение 10 дней с момента заключения контракта. Конкретная модель в техническом задании не указана, но известно, что рояль должен быть изготовлен из красного дерева, бука, горной ели и альпийской сосны. Клавиатура должна быть полноразмерная, с 88 клавишами, и изготовлена из ели.

8. Двести тысяч дисков для Министерства юстиции

А вот Министерство юстиции собирается закупить компакт-дисков на довольно крупную сумму — 4,07 млн рублей. Информация о закупке появилась 28 мая, заявки на участие принимаются до 13 июня, а аукцион состоится 17 июня. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Товар необходимо поставить в течение 15 календарных дней со дня заключения контракта. Всего ведомству понадобится 203,3 тыс. компакт-дисков CD-R, объемом примерно по 700 мегабайт. Диски должны быть без коробки (но с конверт-файлом формата А6), стоимость каждого — 20 рублей.

Исполком Елабуги планирует заплатить 3,92 млн рублей за организацию видеонаблюдения на территории города. Фото pixabay.com

9. Видеонаблюдение за 70 объектами в Елабуге

Исполком Елабуги планирует заплатить 3,92 млн рублей за организацию видеонаблюдения на территории города. Заявки на участие будут приниматься до 13 июня, аукцион состоится 17-го. Закупка будет профинансирована из бюджета Елабуги.

Как следует из технического задания, от исполнителя потребуется организовать видеонаблюдение, передачу видеопотоков с объектов в заинтересованные ведомства, организовать хранение видеоданных, обеспечить бесперебойность оказания услуги. В списке объектов, где должно быть организовано видеонаблюдение, — 70 мест. Среди них, например, Пионерский парк, Александровский парк, сквер Епанешникова, Майдан, Парк фонарей, а также перекрестки и дороги города.

10. 39 автогородков для «Безопасности дорожного движения»

ГБУ «Безопасность дорожного движения» планирует купить мобильные автогородки для образовательных учреждений на 3,23 млн рублей. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 13 июня, сам он состоится 17-го числа. Финансироваться закупка будет из бюджета Татарстана.

Всего «БДД» понадобится 39 учебных комплектов детского автогородка для обучения правилам безопасного поведения на дорогах. В составе каждого будет демонстрационная модель четырехстороннего перекрестка, не менее четырех электрифицированных моделей транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании, комплект стоек «Дорожные знаки» (всего — 20 штук), жезл регулировщика. 10 автогородков будут поставлены в детские сады Казани, остальные — в районы Татарстана.