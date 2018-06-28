«День поля в Татарстане - 2018»

С 28 по 29 июня 2018 в Республике Татарстан, город Казань, на опытных полях ФИЦ «КазНЦ РАН» пройдет уникальный для России выставка полевого формата «День поля в Татарстане — 2018».

Положительный опыт проведения мероприятий «Международные Дни поля в Поволжье» в 2015 и 2016 годах, а также качественная организация агропромышленного форума «Всероссийский день поля – 2017», позволили ежегодно проводить выставку полевого формата под новым названием «День поля в Татарстане — 2018» (ДП).

В рамках выставки будет организован показ демонстрационных посевов озимых и яровых сельхозкультур российской и татарстанской селекции. На полях ФИЦ «КазНЦ РАН» будет представлено множество сортов сельскохозяйственных культур, продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования.

Принципиальное отличие проекта «День поля в Татарстане — 2018» – сложный формат подготовки, который начинается за год до проведения выставки, технологичность, демонстрация продуктов и технологий непосредственно в полевых условиях. Полевые работы стартовали в августе 2017 года, в сентябре на опытных полях был завершен посев озимых.

Преимущества проекта – инновационный и наглядный формат презентации продуктов и решений в полевых условиях, высокий уровень организации мероприятия и предоставляемых услуг, возможность получения необходимых деловых контактов для успешного развития бизнеса, эффективное коммуникационное пространство для налаживания контактов и проведения деловых переговоров, продвижения брендов участников и их продукции, круглогодичная медиаподдержка.

Экспозиция выставки 2018 года будет представлена блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и «Площадь на траве». Общая площадь территории составит более 60 га. Мероприятие имеет статус крупнейшего события в области агропромышленного комплекса, где сосредоточены все новейшие достижения и технологии.

Блок «Растениеводство» будет включать в себя делянки компаний с возделанными озимыми и яровыми культурами. На данных участках компании продемонстрируют новейшие технологии и методы селекции растений.

В блоке «Инженерно-технического обеспечения АПК» пройдут выставка техники и показ техники в действии на специальных площадках.

Раздел «Животноводство» представит экспозицию племенных животных. Его площадь займет около 3200 квадратных метров. Здесь планируется показ племенных сельскохозяйственных животных, которых разводят в хозяйствах Татарстана. Также будет представлено оборудование для животноводства, корма и добавки, ветеринарные препараты и технологии.

За блоком «Площадь на траве» будут сформированы отдельные площадки, которые представлены технологиями и оборудованием для различных направлений агропромышленного комплекса.

Деловая программа затронет все направления агропромышленного комплекса Российской Федерации. Пройдут пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России и Республике Татарстан.

Тысячи посетителей, руководителей и специалистов разных уровней, будут открыты для общения, партнерства и сотрудничества.

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