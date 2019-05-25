Видеоопрос: «Вам бы понравилась реклама, которая подстраивается под ваши эмоции?»
На неделе издание New York Times заявило о намерении продавать рекламу, таргетированную на эмоции пользователей. Если пользователь расстроен — ему показывают рекламу одного вида услуг, если доволен — другого. «Реальное время» спросило у участников ЦИПРа, проходившего в Иннополисе в эти дни, насколько, по их мнению, такого рода таргетинг этичен. И как они сами как пользователи реагируют на такие изменения рынка рекламы: рады ли, что реклама становится более персональной, или этот факт раздражает и пугает?
«Насколько этичен таргетинг рекламы на эмоции пользователей?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у экспертов.
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