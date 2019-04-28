Видео недели: переговоры Путина и Ким Чен Ына, KazanSummit и «Колыма» Дудя

Топ видеороликов недели по версии «Реального времени»

Ким Чен Ын подарил Путину меч

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во Владивостоке. Переговоры глав государств прошли в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Личная встреча и расширенное заседание делегаций продлились около 3,5 часа. После официальной части Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Продукция халяль на KazanSummit

В Казани проходит уже одиннадцатый KazanSummit. В рамках форума обсуждаются вопросы ведения бизнеса по шариату, национальные стандарты халяль, вопросы деловых связей России с исламским миром. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика должна выбиться в лидеры по экспорту халяльной продукции.

Дудь на Колыме



Журналист Юрий Дудь снял очередной нестандартный выпуск своего проекта «ВДудь». На этот раз он посвятил двухчасовую передачу лагерям российского Севера. Команда Дудя проехала от Магадана до Якутска по трассе «Колыма» и создала передачу о репрессиях в советское время и жизни заключенных.

Пожар возле «Красмаша»

В промзоне Красноярска произошел крупный пожар. Изначально в городе поднялась паника, поскольку очевидцы решили, что горит один из цехов «Красмаша» — крупнейшего оборонного предприятия страны, которое производит в том числе баллистические ракеты. Однако позже выяснилось, что горел корпус завода, выпускающего холодильники «Бирюса».

«Супермамио»

Благотворительный фонд «Теплый Дом» и агентство Changes выпустили качественный ролик о сложностях в жизни одиноких матерей. Он оформлен в стиле легендарной аркадной игры «Супер-Марио». Видео должно побудить помогать одиноким матерям и не приставать к ним с ненужными расспросами и советами.

Горящий мотоцикл в Казани

Накал страстей присутствует и в ролике из Казани. Очевидцы сняли, как на одной из АЗС загорелся мотоцикл. К счастью, байкеры вовремя среагировали: оттащили горящий мотоцикл от бензоколонки и потушили его спецсредствами.

Ограбление церкви в Башкирии

В Башкирии задержали подозреваемых в ограблении стерлитамакской церкви. В ходе нападения был избит сторож. Злоумышленники проломили охраннику голову. Полиция опубликовала видео с камер наблюдения.

Танцующие тракторы в Казани

В Казани прошли специализированные выставки «ВолгаСтройЭкспо» и «Безопасность. Связь. Интернет». На территории «Казанской ярмарки» показали шоу с использованием строительной техники — тракторы устроили своеобразные танцы.

Побег в Марий Эл

Город Волжск республики Марий Эл попал в федеральные новости благодаря смешному видео побега из полицейского УАЗа. Задержанный нарушитель смог вывалиться из авто, когда полицейские притормозили перед «зеброй». По данным МВД, побег был замечен и нарушителя задержали повторно.

Турецкий «бойцовый» кот

В Турции камеры наблюдения засекли кота, который сумел отбиться от стаи бродячих собак. Ролик опубликовало издание Daily Mail. Видео показывает, как сидящий на ступенях крыльца кот нападает на двух подбежавших к нему псов, после чего вступает в драку еще с несколькими собаками.