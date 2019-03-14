Эхо простоя в «Салават купере»: власти Казани требуют 200 миллионов долга с ПСО «Казань»

Компания Равиля Зиганшина подала встречный иск, обвинив городское управление в «неосновательном обогащении» на полмиллиарда

Исполком Казани в лице Управления капстроительства и реконструкции требует от ПСО «Казань» около 200 млн рублей задолженности по договорам подряда в «Салават купере» на дома 11-1 и 11-5, строительство которых компания все время срывала, так что в итоге соципотечные долгострои передали другим подрядчикам. В ответ застройщик выкатил встречный иск почти на полмиллиарда с обвинением УКСиР в неосновательном обогащении по тем же договорам подряда. Подробности — в материале «Реального времени».

Проблемные дома

9 ноября прошлого года Управление капстроительства и реконструкции (УКСиР) подало заявление в Арбитражный суд республики с требованием от ПСО «Казань» погасить долг почти на 200 млн рублей (136,2 млн по договору строительного подряда №111/п и 55,4 млн рублей по договору подряда №115/п, оба от 12 декабря 2014 года).

А 21 января 2019 года ПСО «Казань» направило встречный иск, ссылаясь на «неосновательное обогащение» УКСиРа — по тем же договорам подряда. Однако требования были почти в 2,5 раза больше: 225,5 млн по первому договору и 248,5 млн по второму, итого 474 млн рублей.

По словам представителя УКСиР Радика Хайруллина на заседании, спор идет о домах 11-1 и 11-5 в жилом комплексе «Салават купере» в проблемном 11 квартале. Всего компания Равиля Зиганшина должна была построить в микрорайоне пять домов еще в 2015 году, при этом последний из домов, пятый, сдали в начале февраля 2019 года — Госстройнадзор РТ сообщил, что выдал заключение о соответствии.

Ранее, в середине августа 2018 года, стало известно об отстранении ПСО от работы на домах ЖК. Минстрой республики сообщил о передаче первого и пятого домов компаниям «Строитель+» и «Народный дом» соответственно. Третий дом ПСО доделало самостоятельно — сдача прошла в торжественной обстановке в день отставки бывшего главы ГЖФ РТ Талгата Абдуллина в октябре прошлого года.

Накануне заседания истец направил в адрес ПСО письмо, касающееся актов сверки работ пообъектно, сообщил Хайруллин. Фото foursquare.com

Письмо об актах сверки работ

Напомним, что стройку микрорайона финансирует Госжилфонд при президенте РТ, а УКСиР выступал техническим заказчиком по домам в 11-м квартале. Притом что ГЖФ провел стопроцентную оплату строительства, объекты не были достроены. И даже когда их передали другим подрядчикам, застройщик так и отчитался о выполненных работах по форме КС-2.

Накануне заседания истец направил в адрес ПСО письмо, касающееся актов сверки работ пообъектно, сообщил Хайруллин: «Здесь [акты] приняты, и то, что мы еще дополнительно можем принять, помимо тех 62 млн, которые мы приняли по пятому дому». Акт, по его словам, направили через электронное правительство.

— Если сторона согласна на те объемы, которые уже односторонние и которые мы можем принять по жилым домам 11-1 и 11-5, то мы просим в соответствии с условиями договора направить акты выполненных работ по форме КС-2 и, соответственно, если согласны, будем уточняться уже по суммам исковых требований со стороны Управления капитального строительства, — начал он и попросил суд об отложении рассмотрения. «Предыдущее судебное заседание было отложено, так как мы мирно пытаемся решить вопрос в связи с предоставлением этих актов КС-2 со стороны ответчика», — добавил он.

На просьбу судьи уточнить, ведется ли приемка, Хайруллин ответил утвердительно: «Мы в соответствии с этим письмом направили через электронное правительство акты сверки и объемы, которые мы еще можем дополнительно принять по первому и по пятому дому». «Это у вас уже вторая сверка? Она включает первую?» — спросил судья. «Включает. Нет, плюс к ранее принятым», — ответил Хайруллин.

Представитель ПСО «Казань» Станислав Захаров отметил, что письмо от управления видит в первый раз, поэтому прокомментировать не смог: «Как видно из даты, 11 марта только направлено, у меня сведений нет. По вопросу об отложении оставляем на усмотрение суда».

На вопрос судьи, корректировало ли управление требования, Хайруллин заявил, что коррекция произойдет, если ПСО готово принять «объемы, которые мы направили уже в понедельник, если они представят КС-2».

Как выяснилось, ПСО считает, что все отчеты уже были направлены, поэтому о каких дополнительных актах идет речь, ответчику было непонятно: «Хотелось бы обратить внимание, что все акты выполненных работ мы уже направили, у заказчика они все имеются, к делу приложены. О каких КС идет речь, я пока не понимаю — то есть что еще мы должны направить. Я соберу с отдела и выясню, что там и как».

На вопрос судьи «Это у вас то, что предъявленное?» Захаров начал отвечать, но его прервал представитель УКСиР: «Они предъявили, уважаемый суд, там не был применен коэффициент в соответствии с допсоглашением №3». С коэффициентами представители сторон пытались разобраться все оставшееся время заседания и даже после окончания, на пути к выходу, продолжили убеждать друг друга.

«Мы посмотрели, вычли то, что не можем принять, коррекцию с нашей стороны с применением коэффициента произвели, коэффициент в актах сверки указан. И если они согласны с условиями договоров подряда и с условиями дополнительного соглашения о применении коэффициента, соответственно, мы просим предоставить КС-2. И примем эти работы», — сказал Хайруллин.

Как выяснилось, ПСО считает, что все КС уже были направлены, поэтому, о каких дополнительных актах идет речь, ответчику не понятно. Фото Романа Хасаева

Спор о коэффициентах

«У меня вопрос к вам тогда, истец. Вы говорите, мы коэффициент не применили. Вы в акте сверки указываете, к примеру, берем первую сумму 28,5 млн, конструкция железобетонная. Коэффициент 1, заказчик. К стоимости работ, указанных подрядчиком, тоже коэффициент 1. Такая же сумма. И дальше идет. Где разночтение-то, в чем?» — пытался выяснить Захаров.

Представитель истца напомнил, что договоры подряда были заключены в декабре 2014 года. «Тогда данный коэффициент не применялся, но, учитывая, что 26 декабря 2016 года было подписано дополнительное соглашение (в материалах дела тоже имеются оригиналы, у вас есть), там было приложение о применении коэффициента, с которым вы согласились. Соответственно, коэффициент не обжалован в соответствии со ст. 421 и...» — «Так мы его применили уже значит!» — прервал Захаров.

Хайруллин отметил, что в последних направленных ПСО в УКСиР актах на чуть более 300 млн рублей коэффициенты не применялись: «Соответственно, мы применили коэффициент. И просим вас предоставить в соответствии с требованиями и условиями по сверенным объемам КС-2 акты выполненных работ в соответствии с требованиями договоров подряда», — повторил он позицию.

Захаров уточнил: то есть истец не оспаривает объемы, а только насчет коэффициента? «Пока мы оспариваем объемы…» — пытался объяснить Хайруллин. «Не-не-не, что значит пока? Дело длится уже более 4 месяцев. Вы мне скажите, пожалуйста, по объемам и качеству вы еще ни разу ничего не заявили. Коэффициент — это другой вопрос, вы можете его выставить», — Захаров предложил истцу самим составить КС и направить со своим коэффициентом.

«Те 55 миллионов и 16 миллионов, которым мы объемы направили, эти объемы мы не оспариваем. Просим с применениями коэффициента и в соответствии с условием требования направить нам КС-2. Если будут с вашей стороны еще какие-то дополнительные объемы, просим в соответствии с условиями направить эти объемы тоже», — сказал Хайруллин. В ответ представитель ПСО заявил, что «дополнительных не будет»: «Все, что в иске, это все — больше ничего нет».

Халил Гилязов: «До сих пор у нас займ, который мы предоставляли как авансирование, не закрыт. Поэтому в данный момент я не могу уточнить». Фото Ирины Плотниковой

Представитель истца повторил, что пока принимаются только объемы на 55 и 16 млн. «Исходя из документов, которые вы предоставили, я так понимаю, вы КС-ки нам не направляли с возражением, вы просто акт сверки сделали свой и направили нам акт сверки, правильно?» — спросил Захаров. «Мы направили, это факт того, что мы готовы принять», — заключил Хайруллин.

Судья попросил высказаться и представителя ГЖФ Халила Гилязова: «Ваша честь, мы являемся инвесторами по финансированию этих объектов, заказчик принимает у генерального подрядчика выполненные работы. До сих пор у нас займ, который мы предоставляли как авансирование, не закрыт. Поэтому в данный момент я не могу уточнить», — сказал он.

Судья отложил рассмотрение до 10 апреля. «Стороны, проведите сверку объемов, уже надо выходить на уточнение требований», — попросил он.

Представители сторон отказались дать комментарии корреспонденту «Реального времени». В исполкоме в ответ на запрос «Реального времени» сообщили, что не могут дать комментарий до окончательного разрешения спора, в ГЖФ также ответили, что информация будет предоставлена по итогам рассмотрения дела по существу. Ответ ПСО «Казань» пока не поступил.