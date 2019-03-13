Красноярск-2019: «Победили в спортивном сражении, но проиграли в войне»

Универсиада показала, что мало провести мероприятие, надо еще его достойно «подать»

Россия убедительно выиграла домашнюю Универсиаду, завоевав 112 медалей, из которых 41 золотая. Достойный вклад в общий успех внесли татарстанцы, взявшие 12 медалей, из которых пять золотых. Подробнее об успехах спортсменов и промахах организаторов — в материале «Реального времени».

Чем объясняется доминирование на лыжне?



Наибольших успехов Татарстан добился в лыжном спорте. Состав сборной России был очень мощным, в нем можно обнаружить даже двоих россиян, отобранных одновременно и в национальную на ЧМ-2019 Зефельде, и в студенческую сборные. Это Андрей Собакарев и Алиса Жамбалова. Но стартовали они только на Универсиаде, став лидерами мужской и женской части команд.

Выступили наши здорово — и россияне, и татарстанцы, лидер которых Яна Кирпиченко завоевала четыре награды. Вначале было две бронзы на дистанции 5 километров классическим стилем и в гонке преследования на 5 километров коньковым ходом. После этого Кирпиченко была включена в состав эстафетной команды, ставшей чемпионом Универсиады. Наконец, она была четвертой в масс-старте. Две награды у Христины Мацокиной, которая выиграла золото в смешанном спринте и стала второй в индивидуальном спринте.

Блестяще выступила и вся лыжная дружина России, что вызвало негативную реакцию в интернете. Повод, казалось бы, железобетонный, ведь на недавнем чемпионате мира мы ни разу не стали чемпионами, уступив в этом отношении и Норвегии, и Швеции. Только вот надо брать во внимание тот факт, что студенческая сборная России была составлена на основе молодежной команды, которая в январе выступала на чемпионате мира U23 в финском городе Лахти. Достаточно ознакомиться с его результатами, чтобы увидеть, что и там россияне зачастую выигрывали по два-три комплекта наград за старт. После чего суперзвезды того чемпионата, такие как шведки Эбба Андерссон или Фрида Карлссон, норвежка Тириль Венг, вслед за молодежным чемпионатом мира отличились на взрослом турнире в Зефельде. Туда же отправились и многие призеры и участники из других стран. А вот российским юниорам мест в национальной сборной не досталось, и они, отдохнув после Лахти, прибыли в Красноярск, и снова оказались сильнее всех.

Яна Кирпиченко завоевала четыре награды

Кстати, на недоумение, что в Красноярске совсем не было сильных лыжников из Норвегии, можно ответить тем, что на молодежном уровне норвежцы вовсе не так сильны, как на национальном. Во всяком случае, в Лахти они выступили в разы скромнее, чем лидеры норвежских лыж на взрослом чемпионате в Зефельде. Да и полностью российский пьедестал на 50-километровом марафоне в Холменколлене в минувшую субботу подсказывает, что в Зефельде россиянам не повезло с погодой. Нашим лыжникам тяжело бегать под аккомпанемент дождя. А как только дождались легкого морозца, так Большунов, Вылегжанин, зеленодолец Андрей Ларьков и лыжник Поволжской академии спорта Илья Семиков уничтожили норвежцев на их родной трассе.

В Красноярск после чемпионата мира

Развитие в Татарстане сноуборда привело к тому, что в регионе появились молодые спортсмены из других городов. Сейчас они находятся в «звенящей» форме, выйдя на ее пик ради участия в чемпионате мира, который завершился в середине февраля в американском Парк-Сити. Милена Быкова финишировала там 15-й и 10-й в гигантском слаломе, став лучшей из россиянок. В Красноярске она завоевала две награды — золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе.

А вот Владиславу Хадарину выступить на чемпионате мира не довелось, поскольку соревнования в его дисциплине были отменены как у мужчин, так и у женщин. Причина — сильный снегопад. В Красноярске он стартовал, став вторым, в слоупстайле, не совсем своей дисциплине. Все-таки конек Хадарина биг-эйр, не входивший в программу Универсиады.

Милена Быкова в Красноярске завоевала две награды — золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе

Золотые медали сразу у двух наших хоккеистов, выступавших в разных сборных. Александр Сорокин, представлявший «Нефтяник» из Альметьевска, победил в турнире по хоккею с шайбой. А Владислав Веселов из «Динамо-Казань» отличился в турнире по хоккею с мячом, где главным тренером россиян был казанец Ильяс Хандаев.

В составе сборной по хоккею с шайбой был еще один российский сборник, интересный татарстанским любителям спорта, — Богдан Якимов, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», который сейчас защищает цвета «Северстали» из Череповца,

Была представительница известной хоккейной фамилии и в команде «Татарстан» по синхронному катанию. Мария Сарматина, дочь известного в прошлом игрока «Ак Барса» Михаила Сарматина. Сам «Татарстан» занял третье место, уступив сразу двум финским командам — Team Unique и Marigold Ice Unity. В этом нет ничего удивительного или обидного. Как поясняла еще один член команды «Татарстан» Рената Хузина, «в Финляндии очень сильная школа синхронного катания, много юниорских команд, широкий выбор фигуристок в сборную страны. Так же, как и в Швеции, где тоже нет сильного фигурного катания, но зато хорошо развито синхронное. Кажется, они даже в одиночном катании не тренируются, как у нас, где в синхронное катание переходят все-таки девушки с опытом выступления среди девочек или девушек».

«Татарстан» занял третье место, уступив сразу двум финским командам — Team Unique и Marigold Ice Unity

Это не рекорд

Правда, присутствие лыжников, сноубордистов, хоккеистов и целой команды синхронисток не делает представительство Татарстана на Универсиаде рекордным. В 2009 году синхронистки уже стартовали на Универсиаде в Китае, но там еще и мужская хоккейная сборная была укомплектована студентами-хоккеистами из Татарстана, а всего стартовало 33 человека. Вот там и был рекорд на зимних Универсиадах.

Ранее Татарстан делегировал на зимние Универсиады еще и своих двоеборцев, которые в общем счете завоевали для республики пять наград: золото, три серебра и бронзу усилиями Ивана Панина, Нияза Набеева и Дениса Исайкина. Универсиада в Красноярске прошла без двоеборья, прыжков с трамплина и конькобежного спорта, ранее входивших в программу студенческих Олимпиад. Во многом это связано с отсутствием в Красноярске современных трамплинов, а бывшие там ранее требовали ремонта и серьезных капиталовложений. Для коньков не было крытого стадиона, а специально построенный к Универсиаде был отдан под нужды хоккея с мячом, а в будущем поступит в распоряжение местного суперклуба «Енисей».

Такое решение оргкомитета Универсиады можно понять. Затраты на строительство существенно увеличили бы ее бюджет «прямо сейчас», а содержание объектов легло бы тяжким бременем на муниципалитет в дальнейшем. Да и могучей школы ни в коньках, ни в двоеборье и прыжках с трамплина в Красноярске никогда не было. И сильных студентов-спортсменов в сборных России нет и не предвидится, а потому соревнования по этим трем видам спорта стали бы бальзамом на душу гостям Универсиады. Идти на серьезные затраты, чтобы пополнить медальный багаж других команд, в Красноярске посчитали нецелесообразным.

Универсиада в Красноярске прошла без двоеборья, прыжков с трамплина и конькобежного спорта, ранее входивших в программу студенческих Олимпиад

…А вот понять и простить бездействие дирекции, из-за которого в народной памяти об Универсиаде в Красноярске останется нелепое обвинение в том, что российские профессионалы «избивали» иностранных любителей-студентов, нельзя. Негативные комментарии об итогах и событиях Универсиады были самыми плюсуемыми, количество материалов на эту тему превысило все разумные пределы, «информационная война», в которой бесчинствовали наши недоброжелатели, как местные, так и из-за границы, была проиграна напрочь.

Междусобойчик за счет федерального бюджета

Чемпионы мира Александра Романовская из Беларуси и японец Икума Хорисима, вице-чемпион Бенджамин Каве из Франции, бронзовый призер Олимпиады-2018 японец Даити Хара стартовали во фристайле. Вполне солидным был состав фигуристов-одиночников и одиночниц, включая участников Олимпиад и чемпионатов мира. Японский лыжник Наото Баба занял пятое место на недавнем ЧМ U23 в Лахти и стал последним чемпионом Универсиады в лыжах. Только на подробных рассказах об этих спортсменах можно было бы существенно повысить статус Универсиады, ее масштабность, показать, что в Красноярск приехали профессионалы в своих дисциплинах, а не студенты с тубусами, во что активно уверовали в интернет-пространстве.

Мимо внимания пресс-служб и читателей прошли удивительные истории двух воспитанниц татарстанского хоккея Лианы Ганеевой и Фанузы Кадировой, делавших первые шаги в спорте в сельских районах Кукмора и Богатых Сабов и доросших до статуса членов сборной России, не только студенческой, но и национальной…

Не была растиражирована в медиа и бронза сборной Норвегии в хоккее с мячом, хотя главный тренер команды Бент Гоммеруд назвал этот успех фантастическим, вспомнив: «В 1993 году наша сборная завоевала бронзовые медали чемпионата мира, и наш сегодняшний успех — самое крупное достижение норвежского бенди с того момента». Косвенное участие в нем принял и россиянин, поскольку студентов-хоккеистов в молодежной сборной ранее готовил Игорь Прахт, которого за хорошую работу повысили до главного тренера…

На обочине внимания осталась фигуристка Аделина Галявиева, экс-казаночка, выступающая за Францию вместе с Луи Тауроном, участница недавнего чемпионата Европы и будущего чемпионата мира…

Ничего не узнал широкий читатель о канадском хоккеисте Нике Чизовски, представителе славного хоккейного семейства, в котором есть еще двое его дядь-хоккеистов, а отец Дейв Чизовски играл в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».

Обошли вниманием чемпионку мира Ренату Хузину из состава российской команды «Татарстан» по синхронному катанию, дочь известного футболиста и тренера Рустема Хузина…

Россияне в финале Универсиады по хоккею с мячом обыграли извечных соперников из Швеции

Россияне в финале Универсиады по хоккею с мячом обыграли извечных соперников из Швеции. Костяк шведской сборной состоял из игроков команды с удивительным названием и историей: «Пис Энд Лав Сити». Расмус Линдер, Никлас Реннквист и Кристиан Фром едва не остались на родине безработными. Ранее они играли за местную команду «Бурленге», выступающую во втором по силе дивизионе. Когда в Швецию хлынули беженцы, в том числе из Сомали, их решили ассимилировать, ввести в местное сообщество посредством… бенди. Заявили сборную на чемпионат мира и взяли под крыло команду «Бурленге», уволив всех местных игроков. Эдакая дискриминация по-европейски. К счастью, для шведских экс-игроков «Бурленге» создали новую команду, которую стал спонсировать… директорат культурного фестиваля «Пис Энд Лав Сити». И вот три игрока из этой команды прибыли в Красноярск. Какая история! Сюжет! Драматургия!

Нас убедили, что Универсиада — это погремушка для власть имущих

Увы, медиадепартамент «Красноярск-2019» закопался в производстве бюллетеней Универсиады, пустых по содержанию, как внутренности барабана. А дирекция почему-то решила, что трансляции на «Матч ТВ» под конферанс Дмитрия Губерниева сами собой поднимут престиж их соревнований до галактических масштабов. В итоге сложилось впечатление, что в Красноярске и окрестностях за федеральный бюджет провели некий междусобойчик, откуда во внешний мир не пробивалось толком никакой информации, способной нивелировать совершенно ожидаемый негатив. В то же время критиканы уверенно закрепили в сознании обывателя мысль, что проведение Универсиад для России — это некая погремушка для власти, победы на которой ее успокаивают. При этом вопрос, почему же тогда Россия не проводит Универсиады на постоянной основе, ограничившись только Казанью-2013 и Красноярском-2019, как бы и не задавался.

А гуглящая все и вся молодежь даже не сможет понять, что в Россию приезжали реальные звезды мирового масштаба. Поскольку горе-журналисты с официального сайта умудрились исковеркать даже фамилии чемпионов и призеров, называя их Каветом, Харишимой и Тороном.

И уж совсем дикой выглядит ситуация в женском одиночном фигурном катании. Казалось бы, тема Алины Загитовой, Евгении Медведевой, а с недавних пор еще и Елизаветы Туктамышевой, прочно держится в топе повестки страны вслед за обсуждением будней Украины и закона о пенсионной реформе. Но ни Медведева, ни Туктамышева, будучи включенными в состав сборной России на Универсиаде, не доехали до Красноярска. Не по собственной воле, а по совершенно глупому решению Федерации фигурного катания России и бездействию оргкомитета Красноярск-2019. Дело даже не в том, что Станислава Константинова стала в Красноярске третьей, а Мария Сотскова и вовсе финишировала седьмой. Прокаты Медведевой и Туктамышевой могли бы стать главной темой домашней Универсиады, событием, которое запомнили бы даже домохозяйки.

Станислава Константинова стала в Красноярске третьей

Блестящий пример того, как следовало подавать соревнования, выигранные в одну калитку, был продемонстрирован еще в далеком 1980 году. Тогда Олимпиаду в Москве бойкотировали порядка 50 стран, а спортсмены СССР выиграли 195 наград. 80 были золотыми, иными словами, каждая четвертая победа была за нами. Можно было закопаться в этом водопаде наград, но советские журналисты сделали ставку на освещение побед гостей, максимально рассказывая о тех спортсменах, которые рискнули приехать в Москву. По итогу у читателей и зрителей создавалось впечатление, что это самые сильные Игры, нас никто не бойкотирует, и «здесь все: Никита, Cтас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин…» То же самое можно было проделать в Красноярске, но местные журналисты сосредоточились на победах россиян и приезде на Универсиаду каких-то экзотов.

Зачем нужны «студенческие олимпиады»?

В итоге совершенно ожидаемый негативный фон по отношению к конкретной Универсиаде может перейти на студенческие игры в целом. Тогда деятельность руководства ФИСУ, возглавляемого россиянином Олегом Матыциным, в команде которого работает и казанец Игорь Сивов, может показаться никому не нужной. Несложно было понять императив, задаваемый критическими материалами, подкрепляемый злобными комментариями: группа российских граждан возглавляет никчемную международную организацию, целью которой является проведение мероприятий, радующих царя-батюшку. Бред от начала до конца, но оргкомитет Красноярск-2019 ничего не сделал, чтобы внедрить в информационное поле иную точку зрения.

Между тем зимние Универсиады проводятся с 1960 года, причем долгие годы студенческие старты во многих видах спорта занимали второе место после олимпийских. Это не преувеличение. Ведь в том же боксе и водных видах спорта первые чемпионаты мира состоялись в 1974 году, в легкой атлетике вообще умудрились до 1983 года прожить без ЧМ. Неудивительно, что при дефиците международных стартов в числе участников Универсиад были звезды мировой величины, подчас сами старты рассматривались в том числе и как обкатка перед Олимпиадой. К примеру, Универсиаду 1972 года открывал президент США Ричард Никсон. Прошла она в Лейк-Плэсиде, который спустя 8 лет принял Олимпиаду. Столицы летних Универсиад Москва и Пекин затем принимали Олимпиады. Два раза происходило наоборот, когда столица Олимпиады на тех же объектах проводила универсиадские старты, поэтому неправильно считать эти соревнования второсортными.

Зимние Универсиады проводятся с 1960 года, причем долгие годы студенческие старты во многих видах спорта занимали второе место после олимпийских

Другое дело, что с появлением большого числа коммерческих стартов, Кубков мира с их многочисленными этапами спортсмены высокого класса все реже и реже приезжают на Универсиады. Разве что на домашние или за год до Олимпиады, чтобы лишний раз проверить себя в соревновательной среде. Красноярск-2019 в этом плане изначально проигрывал, поскольку до Олимпиады-2022 далеко, и во многих видах спорта сильные спортсмены предпочитали другие старты. Тот же молодежный ЧМ по лыжному спорту или юниорский ЧЕ по биатлону, который сейчас проходит в Норвегии. Следовательно, с особой тщательностью нужно было подойти к тем звездам или звездочкам, которые приехали в Красноярск, повысив в глазах читателей статус участников и масштаб соревнований.

Если вооружиться теми же аргументами, какие использовали критики по отношению к завершившейся Универсиаде, а именно «почему Россия победила за явным преимуществом», «почему не приехали сильнейшие», или «почему так мало участников», то можно подвергнуть ревизии самые крупные спортивные старты. Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе вообще стоит вычеркнуть из истории. Целой статьи не хватит на перечисление доказательств, какие слабые результаты показывали тогдашние лауреаты в отсутствие спортсменов из социалистических стран, бойкотировавших Олимпиаду. Первые три чемпионата мира по футболу также не стоит считать серьезным соревнованием, поскольку число участников на нем не превышало 13, не позволяя даже провести матчи одной восьмой в полном объеме. А уж чемпионат Европы по хоккею 1921 года вызовет гомерический хохот, поскольку в нем принимали участие всего две сборные: Швеция — чемпион и Чехословакия — одновременно и серебряный призер, и команда, занявшая последнее место.

Только вот Уругвай, который выиграл дебютный ЧМ в 1930 году, не только серьезно относится к той победе, но и требует считать себя 4-кратным чемпионом мира, поскольку эта страна ранее дважды выигрывала Олимпиады во времена, когда чемпионаты мира не проводились. В зале славы спортсменов Канады значится художественная гимнастка Лори Фанг, лучшим результатом которой на чемпионатах мира было девятое место. Но она чемпионка той самой «дистиллированной» Олимпиады-1984, на которую не приехали гимнастки СССР, Болгарии, Чехословакии. Иностранцы ценят любые свои победы.

Настоящим болельщикам из Татарстана не надо объяснять важность зимних Универсиад. Чемпионами Универсиады-2009 были Эмиль Гарипов, Кирилл Петров и Василий Токранов, на тот момент далеко не звездные хоккеисты «Ак Барса». Будущие олимпийские призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов также впервые поднялись на пьедестал во время Универсиады-2013. А уж наши лыжники трижды доказывали, что успех на Универсиаде служит авансом для дальнейшего профессионального роста. Алия Иксанова завоевала три награды в турецком Эрзуруме-2011, после чего попала в национальную сборную и стала бронзовым призером ЧМ-2013. Андрей Ларьков стал героем на Универсиаде-2015, а теперь у него в активе по две награды с Олимпиад и чемпионатов мира. Анна Нечаевская блеснула на Универсиаде-2017, сейчас в ее активе по одной бронзе и Олимпиады, и ЧМ-2019.