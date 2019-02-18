«Нам необходимо заставлять строить дома, а впоследствии — искать пути реализации»

В Казани в этом году должны сдать 985 тыс. кв. м жилья — в мэрии думают, как выполнить план в условиях отказа от «долевки»

Фото: Максим Платонов

Как совместить майские указы, которые требуют строить больше жилья, с новшествами №214-ФЗ по переходу от «долевки» на эскроу-счета, которые процесс тормозят, обсуждали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Ответа на этот вопрос у чиновников нет, они только разводили руками: мол, надо как-то заставлять застройщиков работать. Пока желающих мало — только два разрешения было выдано после 1 июля 2018 года, а план на 2019 год увеличился на 100 тыс. кв. м. Подробности в материале «Реального времени».

На строительство по №214-ФЗ выдано только два разрешения

«Получается, что нам необходимо будет каким-то образом заставлять застройщиков строить дома, а впоследствии искать пути реализации жилья, так как оно будет однозначно дороже», — кратко, но по сути обрисовали перспективу развития строительного комплекса в мэрии Казани.

Майские указы Путина требуют ежегодно увеличивать ввод жилья — в 2019 году на 100 тыс. кв. метров по сравнению с 2018-м, но 214-ФЗ, фактически запретивший долевое строительство, затруднит реализацию задачи.

— Отношение к нововведениям занятых в сфере строительства можно охарактеризовать следующим фактом — с начала 2018 года по 1 июля 2018 года было выдано 82 разрешения на строительство домов. А с июля до конца года — два разрешения, — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

На контроле управления жилищной политики находится строительство 1,8 млн кв. метров жилья, или более 30 тыс. квартир, по которым от дольщиков привлечено более 41 млрд рублей. Это сектор экономики генерирует около четверти валового продукта. В нем занято 40 тыс. человек.

«Отношение к нововведениям занятых в сфере строительства можно охарактеризовать следующим фактом — с начала 2018 года по 1 июля 2018 года было выдано 82 разрешения на строительство домов. А с июля до конца года — два разрешения», — сообщил Азат Нигматзянов. Фото kzn.ru

В Казани в 2018 году сдано 804 тыс. кв. м жилья

В 2018 году в Казани было сдано 804,2 тыс. кв. метров жилья, из них 492,7 тыс. кв. метров — коммерческое, 199,7 — по социальной ипотеке, 111,8 — ИЖС. Картина по районам выглядит так:

Кировский район — 268,6 тыс. кв. м (4429 квартир);

Советский район — 238,7 тыс. кв. м (4279 квартир);

Приволжский район — 117,1 тыс. кв. м (2276 квартир);

Ново-Савиновский — 28,0 тыс. кв. м (429 квартир);

Московский — 18,8 тыс. кв. м (470 квартир);

Вахитовский — 15,4 тыс.кв. м (217 квартир);

Авиастроительный — 5,4 тыс. кв. м. (121 квартира).

28% введенных многоквартирных домов — это объекты социальной ипотеки в жилом районе «Салават купере».

Кроме программы социальной ипотеки в Казани действует программа «Жилье горожанам», в рамках которой в 2018 году построили дом на 72 квартиры в поселке Левченко, сейчас по соседству строится еще один дом. В 2019 году по этой программе планируется построить два дома на 220 и 203 квартиры в Юдино. Жилье по этой программе предоставляется в качестве компенсации владельцам объектов, изъятых для муниципальных нужд, и молодым ученым.

Наряду с жильем в 2018 году в Казани было построено 138 объектов различного назначения. Из них 26 — социальных, 71 — торговый, 35 — производственных, три школы, три детсада и один многофункциональный культурный центр в поселке Константиновка.

Формируются участки для 20 детсадов, по нацпроекту «Демография» из них в 2019 году сдадут 11 на 2510 мест (из них 1100 — ясли). Фото kzn.ru

Планы на 2019 год: 985 тыс. кв. м жилья, 11 детсадов и три школы

Говоря о выполнении планов на 2019 год, в мэрии Казани еще раз отметили, что достижение показателей по жилищному строительству будет напряженным. По социальной ипотеке планируется построить 226 тыс. кв. м, коммерческого жилья — 659 тыс. кв. м. Что касается других объектов, то формируются участки для 20 детсадов, по нацпроекту «Демография» из них в 2019 году сдадут 11 на 2510 мест (из них 1100 — ясли). Также построят три школы, четыре объекта здравоохранения, четыре объекта спорта, 69 произодственно-складских зданий и 85 — торгово-административных.



Школы в процессе строительства:

школа в ЖК «Весна» на 1501 место;

школа на Р. Гареева на 1224 места;

корпус для школы «СОлНЦе» на 124 места.

Школы, по которым ведется оформление документации:

школа в четвертом квартале «Салават купере» на 1224 места;

школа в микрорайоне «М-71» (около Дворца водных видов спорта) на 1224 места;

трехъязычная школа на улице Бондаренко на 1224 места.

Детские сады, планируемые к сдаче в 2019 году:

Проспект Камая, 1;

Проспект Камая, 2;

Ул. Родины;

ЖК «Весна»;

Ул. Завойского;

Ул. Яруллина;

ЖК «Волжские просторы»;

«Салават купере», мкр 11;

«Салават купере», мкр 7;

«Салават купере», мкр 8;

ЖК «Светлая долина».





Требуется достроить 15 домов на 4676 квартир. Фото kzn.ru

Обманутые дольщики: из 15 домов достраивают пять

Говоря о проблеме обманутых дольщиков, Азат Нигматзянов процитировал министра строительства РФ Владимира Якушева, который сказал, что муниципальные органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемных объектов, а дольщик — это инвестор, который должен разделить риски со строительной компанией, но если у муниципалитета есть средства, то почему бы не помочь.

— В 2008 году в Казани было 75 проблемных объектов, к 2014 году проблема в основном была решена, но к концу 2015 года появилась вторая волна — 30 проблемных домов. На сегодня из них осталось 15, то есть экватор пройден, — сказал Азат Нигматзянов.

Для решения проблем оставшихся дольщиков сформирован Республиканский фонд, в который вошли земельные участки на территории 32-го и 33-го военных городков, ЖК «МЧС», Фермском шоссе и Ноксинском спуске.

Требуется достроить 15 домов на 4676 квартир. Сейчас, по данным исполкома, возобновлено строительство пяти объектов на 923 квартиры: дом №4 в ЖК «Симфония», дома №1, 2 в ЖК «Молодежный» (все объекты «ФОНа»), дом №4 на Четаева («Свей») и ЖК «Миллениум сити» на Чистопольской («Маг-строй»).