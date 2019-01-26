Диляра Залялиева: «Мы не ставим задачу воспитать лидера, это получается само собой»

Основательница частного детского сада о системе Монтессори, экосаде и сотрудничестве с государством

Фото: Ринат Назметдинов

Государственное дошкольное образование не успевает идти в ногу со временем, считает основательница детского сада «Мозаика-republic» и соучредитель экосада «Hi-гора» Диляра Залялиева. Альтернативой ему стали частные детские сады, в которых ребенка воспитывают по-другому. О главной статье расходов частных детсадов, системе Монтессори и партнерстве с государством Диляра Залялиева рассказала в интервью «Реальному времени».

«Частные детсады бесполезно рекламировать»

— Диляра, как возникла идея открыть детский сад?

— Когда у меня родился первый сын, я увлеклась ранним развитием, читала огромное количество литературы. Меня это захватило, я поняла, что хочу развиваться и работать в области дошкольного образования. Без предпринимательского опыта открыла центр раннего детского развития, советами по ведению бизнеса со мной делился муж. В это же время ждала второго ребенка. Когда родила, то ненадолго отошла от дел. Потом мы переехали, и я открыла частный домашний детский садик на Горках.

Что интересно, группы были разновозрастные, хотя на тот момент о системе Монтессори я еще не думала. Первоначально в саду должно было быть две группы по 15 человек — младшая и старшая, но о нас быстро узнали, и через 3-4 месяца нас посещало 60 детей. Это был 2012 год, и тогда частных детских садов в Казани было немного. Постепенно встал вопрос о совершенно другом уровне и формате детского сада. Нам хотелось расти, и по совету наших родителей мы нашли здание, где сейчас находится детский сад «Мозаика-republic», на улице Салиха Батыева.

— Вы его арендуете?

— Оно находится в коммерческой аренде, которая съедает большую часть выручки.

— Сколько процентов от выручки вы тратите на аренду?

— 30%.

— Не хотите приобрести здание в собственность?

— Пока нет. Я не сторонница кредитов, привыкла рассчитывать на свои оборотные средства. Сейчас мы справляемся.

Первоначально в саду должно было быть две группы по 15 человек — младшая и старшая, но о нас быстро узнали, и через 3-4 месяца нас посещало 60 детей. Это был 2012 год, и тогда частных детских садов в Казани было немного

— С какими сложностями столкнулись при открытии детского сада?

— Если ты понимаешь механизм и у тебя есть предпринимательский опыт, то открыть детский сад не так тяжело. Нашей первой сложностью стали соседи. Мы располагались в частном секторе, и большое скопление детей не очень радовало жителей окружающих домов. Когда переехали на Салиха Батыева, то казанцы, ждавшие в этом районе государственный садик, стали возмущаться, собирать подписи. Постепенно они успокоились.

Частным детсадам сложно выйти на регулярный набор детей. Эту сферу деятельности бесполезно рекламировать. Пока не появятся отзывы от довольных родителей о детсаде, он будет находиться в стагнации. Такая ситуация была в «Hi-горе». Мы открыли экосад премиум-сегмента летом 2017 года. Мне интересно им заниматься, это экологическое, полилингвальное направление с системой Монтессори, как и в «Мозаика-republic». Я думала, что мы дадим рекламу и появится спрос, раз садик такой замечательный. На самом деле все начало продвигаться только через полгода — столько нам потребовалось времени, чтобы заработало «сарафанное радио» и все раскачалось.

— Здание в Высокой Горе у вас в аренде или в собственности?

— Здание принадлежит моему партнеру Радику Миннахметову (генеральный директор АО «Казань Арена», — прим. ред.). Семья Миннахметовых проявляет активный интерес к качественным образовательным проектам. Я управляющий партнер, создатель концепции сада. Подбираю кадры, занимаюсь рекламой, развитием детсада.

«Мы хотим, чтобы дети росли созидателями, а не потребителями»

— Первые дети, посещавшие экосад «Hi-гора», живут в Высокой Горе?

— Нет, из Высокой Горы у нас только 10% воспитанников. В основном дети приезжают в садик из разных уголков Казани: Квартала, центра, Приволжского, Московского районов. Трансфер с няней на автобусе привозит детей в садик и развозит по домам.

— Как у вас возникла идея открытия экологического детского сада?

— Раньше я не была в Высокой Горе, и когда увидела здание, окружающую его природу, то влюбилась в это место. Там красивый лес, слышны голоса птиц. У меня сразу родилась концепция детского сада — там есть все составляющие, чтобы привить детям ценности сохранения природы, планеты, научить их любить природу, ухаживать за животными. Мы открыли там мини-ферму, где живут козлик, курочки. Сейчас они на зимовке, но весной снова переедут к нам.

Раньше я не была в Высокой Горе, и когда увидела здание, окружающую его природу, то влюбилась в это место. Там красивый лес, слышны голоса птиц. У меня сразу родилась концепция детского сада — там есть все составляющие, чтобы привить детям ценности сохранения природы, планеты, научить их любить природу, ухаживать за животными

— Какова площадь экосада?

— 10 тысяч кв. метров. Там два здания — одно для детсада, второе для частной школы с экологическим направлением, которую мы планируем открыть. Посажен дендрарий, в котором более 130 растений. Каждое из них подписано на четырех языках: татарском, русском, английском и латыни. Есть теннисный корт, скай-парк, бассейн.

— Кто ухаживает за дендрарием?

— За животными — охранник, а подрезкой и диагностикой деревьев занимаются приглашенные специалисты. Наш дендрарий — это бесценное сокровище. В нем представлены растения нашей полосы: орешник, лещина, виноград. Дети в течение года наблюдают за растениями, изучают их листья, собирают гербарий, готовят варенье из ягод. В образовательной программе «кулинария» — обязательный предмет. Дети учатся различать голоса птиц, зимой исследуют следы животных на снегу.

Человек не может узнать себя, не познав окружающей природы. Мы хотим, чтобы дети росли созидателями, а не потребителями природы, чтобы могли создать вокруг себя красивое пространство. Мы учим их сортировать мусор и родителей призываем к этому.

Колыбель системы Монтессори в России — закрытый город Снежинск

— В одном из интервью вы рассказывали, что посещали детские сады в других странах. Опыт каких стран оказался наиболее полезен?

— Мы и сейчас продолжаем посещать детсады за границей. Мне запомнилась Международная школа Монтессори в Праге, потрясающая школа в Жироне (Испания). Испанская школа существует уже 50 лет, и последние 20 лет она работает только по системе Монтессори. В ней воспитывают детей от 3 месяцев до 18 лет — полностью по системе Монтессори. Кроме того, мне понравилась школа Монтессори в Голландии. В Европе развита образовательная система Монтессори.

В России мы тоже посетили огромное количество школ Монтессори, в том числе в Питере, Москве, Екатеринбурге и в колыбели Монтессори-системы в нашей стране — в городе Снежинск Челябинской области. Это маленький закрытый городок, в котором садики Монтессори появились 25 лет назад после распада СССР. В СССР школы Монтессори закрыли, потому что они были очень неудобны государству.

В Казани сейчас всего несколько школ и детсадов по системе Монтессори. Надеемся, что эта методика получит бурное развитие в Казани

— Чем же?

— По системе Монтессори детей воспитывали еще до Февральской революции. Позже их закрыли, потому что там воспитывали свободомыслящих и свободолюбивых людей, не слепо идущих за толпой, а думающих. Когда началась перестройка, школы Монтессори стали появляться в Питере и Снежинске. Из Снежинска в Казань по нашему приглашению переехали два педагога. Один из них работает у нас в «Hi-горе». Он в системе Монтессори уже 17 лет, а в «Мозаика-republic» преподает второй учитель из Снежинска Анжелика Анатольевна Залесская. По системе Монтессори она работает уже 26 лет.

— Как они согласились переехать в Казань?

— Они стояли у истоков и понимают, что нечестно держать такой опыт у себя, не распространять на другие города. В Казани очаг Монтессори возник 15 лет назад, но он быстро потух, потому что для реализации образовательной программы необходим большой опыт, деньги, необходимо обучать людей. Своих сотрудников мы направляем на учебу в Москву. Анжелика Анатольевна также обучает наших специалистов. В Казани сейчас всего несколько школ и детсадов по системе Монтессори. Надеемся, что эта методика получит бурное развитие в Казани.

«Воспитываем самостоятельную личность»

— В «Мозаика-republic» есть школьный класс. Как в нем проходит обучение?

— Дети в возрасте от 6 до 10 лет находятся в учебном классе в продуманном организованном пространстве. Педагоги не стремятся «дать» всем одинаковую тему одновременно, у всех свой ритм обучения, своя программа. Они, конечно, получают фронтальные уроки, но в индивидуальном формате, в виде мини-презентаций. Например, школьников одного возраста учитель собирает вокруг себя, делает презентацию темы, убеждается, что они ее усвоили, и отпускает на проработку. Тема дается камерно, педагог вещает не на весь класс.

В классе одновременно находятся три педагога. Они следят, чтобы дети вовремя получали ответы на свои вопросы. Мы воспитываем в учениках самостоятельность, они учатся планировать, работать по алгоритму. Учатся обращаться к себе, спрашивать себя — что мне интересно, что мне нравится. С самого начала они находятся в поиске призвания.

Дети в возрасте от 6 до 10 лет находятся в учебном классе в продуманном организованном пространстве. Педагоги не стремятся «дать» всем одинаковую тему одновременно, у всех свой ритм обучения, своя программа

— Кроме детского сада в «Мозаика-republic» работает дошкольный университет. Чем там занимаются дети?

— Всего «Мозаика-republic» посещают 200 детей. У нас только три группы занимаются по системе Монтессори: ясельная, средняя и школьный класс. Остальные занимаются по нашей авторской программе, одобренной Институтом развития образования. В утреннее время дети получают знания по ФГОС. Они занимаются в формате непрерывного перехода из одной области в другую. Например, у них есть предмет «Великолепие», где они лепят, рисуют на стенах, могут рисовать вертикально, вверх ногами. Мы развиваем творческий потенциал и способности ребенка.

В математической лаборатории дети изучают явления и просчитывают их. Они понимают, для чего нужна математика, везде присутствует междисциплинарность. И кроме этого, вечером, после обеда, дети расходятся по факультетам. В нашем штате три психолога, которые выявляют природные наклонности ребенка в трехлетнем возрасте. Мы поняли, что бесполезно впихивать в программу модные направления кружков и создали четыре факультета: технико-инновационный, лингвистический, спортивный и творческо-эстрадный.

Раньше старались всех подвести под одну гребенку, но дети растут разные. Есть пятилетний ребенок, развитый как трехлетний, и есть пятилетний, по уровню развития схожий с восьмилетним. Изучение возрастных норм в образовании отменяется





— Чем система Монтессори отличается от привычной нам стандартной методики обучения?

— Она воспитывает самостоятельную личность, которая может полностью себя обслуживать. Дети делают это уже с полутора лет. Начиная с приема пищи — они раскладывают себе приборы, приносят тарелку, после еды складывают ее в раковину. Классическое образование потеряло смысл. Дети сильно меняются. Сейчас важен индивидуальный подход. Раньше старались всех подвести под одну гребенку, но дети растут разные. Есть пятилетний ребенок, развитый как трехлетний, и есть пятилетний, по уровню развития схожий с восьмилетним. Изучение возрастных норм в образовании отменяется.

Происходит индивидуализация образования, речь идет о более партнерской форме взаимоотношений с ребенком. Система Монтессори хорошо ей соответствует. Она гораздо сложнее в реализации, потому что, хотя и проверена временем (существует около 120 лет, более 10 тысяч школ по всему миру), эта система предполагает другие финансовые и трудозатраты. Например, оборудование для уроков Монтессори в России производят только два завода в Омске и Петербурге, и оно очень дорогое.

Классическая система предполагает, что учитель должен научить ребенка, воспитатель должен вложить знания, а Мария Монтессори говорила, что тщеславно взрослым думать, что мы можем детей чему-то научить. Мы можем только создать условия, среду для того, чтобы ребенок, взаимодействуя со средой, родил какие-то знания, умозаключения и что-то у него внутри появилось само. Это не просто ее теория, это научно доказанный и изученный факт. Основательница системы была философом, врачом, она сотрудничала с Фрейдом, Эйнштейном. Мы можем сто раз объяснить ребенку, а он может не понять, потому что не прочувствовал это на своем опыте.

«Мы принципиально не выводим камеры для просмотра в онлайн»

— Каков социальный портрет тех, кто отдает своих детей в ваш садик?

— Могу сказать, что это осознанные родители, которые хотят дать ребенку достойное и актуальное образование, их возраст от 25 до 35 лет. Они гибкие и готовы учиться, включаться в процесс воспитания детей. Родители всегда в контакте с педагогами, участвуют в наших утренниках, благотворительных ярмарках.

— Детские сады оснащены видеокамерами?

— Мы не ведем онлайн-трансляцию, но видеозаписи делаем каждый день. Они хранятся три месяца, мы можем предоставить их родителям по требованию. Принципиально не выводим камеры для просмотра в онлайн. Во-первых, в целях безопасности, а во-вторых, в этом случае на педагога накладывается постоянная дополнительная нагрузка. Он будет чувствовать себя скованно, зная, что за ним наблюдают. Тогда как педагог должен быть полностью эмоционально включен в общение с детьми.

Система Монтессори гораздо сложнее в реализации, потому что, хотя и проверена временем (существует около 120 лет, более 10 тысяч школ по всему миру), эта система предполагает другие финансовые и трудозатраты. Например, оборудование для уроков Монтессори в России производят только два завода в Омске и Петербурге, и оно очень дорогое

— В ваших детсадах обучают детей говорить на трех языках. Не перегружает ли ребенка такое количество информации ?

— Дети не то чтобы обучаются — они погружаются в языки. Два часа в день с ними говорят только на английском или на татарском. Дети быстро схватывают язык, в этом возрасте они как губки, и для них это не является нагрузкой. Могут выучить хоть десять языков. Если ребенок воспитывается в полилингвальной семье, он будет спокойно говорить на обоих языках. Я отдельно изучала эту тему. Недавно закончила магистратуру филологического факультета по специальности полилингвальной технологии обучения детей раннего возраста в КФУ.

— Насколько рентабельно содержать детский сад?

— Детский сад — это социальный проект. Конечно, нужно гореть и любить свое дело. Если делать все грамотно, если специалисты подкованы, то можно вывести его в рентабельность и зарабатывать. Но мне все время хочется улучшать детсад, и сколько бы мы не зарабатывали, мы все вкладываем в детсад — приглашаем специалистов, тренеров по педагогике, улучшаем качество еды, покупаем оборудование. Если бы это был бизнес-проект, то мы составляли бы планы, достигали показателей, но это не та сфера.

— Удалось ли вам выйти на самоокупаемость?

— Да, мы вышли. Еще нам помогают субсидии. Если детский сад лицензирован, то он получает субсидии на образовательную деятельность из госбюджета. Конечно, содержать огромный детсад, как у нас, сложнее, чем маленький. У нас другие масштабы, уровень расходов. Здесь полный день работают 60 специалистов, еще порядка 20 сотрудников узкого профиля. В «Hi-горе» работают 15 человек.

— Какова ваша выручка?

— Она достигает 3,5 млн рублей. Рентабельность у соцпроектов маленькая, у нас всего 8%. И, как я уже сказала, мы все направляем на дальнейшее развитие детсадов.

«Строить детсады не будут — рождаемость падает»

— Как власти относятся к частным детским садам?

— По-разному. Точно нет чересчур благосклонного отношения, но они приходят в гости перенимать опыт. К нам приезжают заведующие государственных детсадов из Ульяновска, Омска, специалисты из управления образования. «Hi-гору» посещал депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев, изучал наш опыт, как можно применить экологическое воспитание в других детсадах.

Конечно, содержать огромный детсад, как у нас, сложнее, чем маленький. У нас другие масштабы, уровень расходов. Здесь полный день работают 60 специалистов, еще порядка 20 сотрудников узкого профиля. В «Hi-горе» работают 15 человек

— Часто ли наведываются с проверками контролирующие органы?

— Мы работаем по нормам СанПиНа, у нас есть все разрешения на работу. Образовательные учреждения по всем статьям проверяют один раз в три года. Проверка у нас была в прошлом году. В целом я бы не сказала, что мы сильно страдаем от надзора. Мы, наоборот, рады проверкам, потому что для нас это дополнительная диагностика, возможность проконсультироваться, проверить, все ли у нас в порядке.

— Какие требования, предъявляемые к детсадам контролирующими органами, на ваш взгляд, устарели?

— Например, требование, чтобы группа была разъединена со спальней. Некоторые родители считают, что объединенная с игровой спальня ухудшает условия содержания ребенка. С другой стороны, это дает возможность освободить помещения под другие, более важные нужды. Также сейчас дети из детсада могут гулять на придомовой игровой площадке, если детсад находится на первом этаже дома. На мой взгляд, это не очень хорошее решение: на придомовую территорию приходят собаки, мусорят жильцы, на ней нарушена стерильность.

— Какая сейчас главная проблема у частных детских садов?

— В Татарстане — большие очереди. До прошлого года был подъем рождаемости, сейчас он остановился. Пока дети росли, детсады были нужны. Сейчас их строить больше не будут, потому что понимают, что потом рождаемость будет падать.

Я считаю, что нужно разработать механизмы для взаимодействия государственных и частных детсадов. У нас огромное количество детсадов, пусть даже не лицензированных, но одобренных СанПиНом для присмотра и ухода и готовых принять детей

— Чтобы решить проблему с очередностью в муниципальные детсады, руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева предложила разрешить надстраивать третьи этажи в детсадах. Как вы считаете, насколько это эффективное предложение? И что необходимо предпринять, чтобы избавиться от очередей в детсады?

— Мне кажется, что это как заплатку поставить — проблему не решит. Я вижу решение проблемы очередей в Казани во взаимодействии с частным сектором. Мы обсуждали этот вопрос в 2017 году с Советом по предпринимательству при президенте РТ. Создавали рабочие группы и думали, как разместить детей из очереди в частных детсадах, просчитывали, как это можно сделать. Камнем преткновения была аренда помещения.

Если содержание ребенка стоит приблизительно одинаково как в частных, так и в государственных детсадах, то плату за аренду помещения у частного сектора никто не отменял. И, конечно, государство пока не готово оплачивать аренду, потому что им это кажется несправедливым. Но это дешевле, чем строить новые здания, набирать людей. Я считаю, что нужно разработать механизмы для взаимодействия государственных и частных детсадов. У нас огромное количество детсадов, пусть даже не лицензированных, но одобренных СанПиНом для присмотра и ухода и готовых принять детей.

«У меня скептическое отношение к конкуренции»

— Кого вы считаете своими прямыми конкурентами?

— Я не верю в конкуренцию, у меня к ней скептическое отношение. У каждого садика, организации свой клиент. Найдутся люди, которые имеют такие же ценности, как у вас, они придут к вам. К нам идут не из-за имени, а из-за качества образования, хотя имя тоже себя уже зарекомендовало. Если государственный садик ставит задачу воспитать послушных, удобных, четко выполняющих инструкцию детей, которые не задают много вопросов, то мы преследуем другие цели. Нам нужен креативный, деятельный, активный ребенок, с активной жизненной позицией, которую он должен уметь корректно выразить. Он должен осознанно действовать, быть не потребителем, а созидателем. Если ты понимаешь, что делаешь, то за тобой пойдут. Это будущие лидеры. Мы не ставим задачу воспитать лидера, это получается как нечто само собой разумеющееся.

Если государственный садик ставит задачу воспитать послушных, удобных, четко выполняющих инструкцию детей, которые не задают много вопросов, то мы преследуем другие цели. Нам нужен креативный, деятельный, активный ребенок, с активной жизненной позицией, которую он должен уметь корректно выразить

— Как оцениваете позиции садиков «Бала-сити» и «Егоза»?

— Это мои коллеги, мы дружим и сотрудничаем. Бывает, советуемся друг с другом. Мы делаем одно дело и создаем сообщество. У каждого свое направление, своя идея, и я понимаю, как много сил уходит на создание такого социального проекта, уважаю их деятельность.

— Расскажите о себе. Где вы учились?

— Первое образование я получила по специальности «Экономическая география» в КГУ. Магистратуру закончила по педагогике и филологии в КФУ. У меня трое детей, которые тоже ходят в «Мозаика-republic».

— «Мозаика-republic» посещают 200 детей. Есть ли планы по расширению сети?

— Ко мне часто обращаются по поводу франшизы, открытия филиала, но я пока к этому не готова. Я не карьерист, для меня в жизни важен баланс. У меня нет задачи заработать все деньги мира. Мне важно, чтобы в детском саду поддерживалось высокое качество и чтобы дома было все хорошо. Я стремлюсь уделять достаточно внимания своим детям. Возможно, я придумаю, как еще распространить наш опыт, чтобы как можно больше детей могли пройти через нашу систему. Пока «Hi-гора» — единственный проект, перед созданием которого я не смогла устоять, уже имея «на руках» «Мозаика-republic».

Екатерина Гумарова, фото Рината Назметдинова