Фатих Сибагатуллин: «Лечащий врач старался, лечил меня, я ему дал коньяк — ну и что?»

Как Госдума заступилась за врачей и учителей в праве на подарки

Фото: Тимур Рахматуллин

По словам депутата Госдумы от Татарстана и члена «Единой России» Фатиха Сибагатуллина, запрещать брать подарки врачам и учителям можно, если их зарплата будет 100 тысяч рублей в месяц. Пока их доходы составляют 30 тысяч, ограничивать в принятии материальной благодарности не гуманно. Единодушное «против» народных избранников не поддержали родители школьников. Они жалуются, что в преддверии праздников сборы на подарки достигают 500 рублей с ученика. Подробности в материале «Реального времени».

Врачам — блокноты, учителям — цветы

Депутаты встали на сторону учителей и врачей — такой сенсацией обернулся законопроект, подготовленный правительством в рамках борьбы с коррупцией.

В первоначальном варианте подразумевалось распространить антикоррупционные стандарты, которые сейчас действуют на чиновников, на всех, кто получает зарплату из бюджета, а стало быть, на врачей и учителей. В настоящее время, согласно ст. 575 Гражданского кодекса, медики, воспитатели и педагоги без опаски прослыть взяточниками могут принимать подарки, связанные с их трудовой деятельностью, на сумму не более 3000 рублей. Законопроект, направленный в Госдуму, подразумевает снижение этой планки до нуля, а выражать благодарность предлагает только цветами и канцелярской продукцией.

Интересно, что главные герои этой «пьесы» громко не возмутились запрету. Зато покоробил законопроект депутатов и членов правительства. Так что авторы пообещали уточнить трактовку и прописать, что ограничения на презенты не касаются учителей и врачей.

«В классе 30 учеников. И зачем ей [учительнице] 30 букетов?»

Из депутатов Госдумы от Татарстана резко против закона высказался Фатих Сибагатуллин.

— Как это — врачам и учителям только цветы? Во-первых, мы запрещать не имеем права — это дело добровольное, а во-вторых — в классе 30 учеников. И зачем ей [учительнице] 30 букетов? Пусть лучше парфюм подарят! — прокомментировал Сибагатуллин законодательную инициативу «Реальному времени».

По словам народного избранника, он и его коллеги по партии оставят отрицательный отзыв на законопроект.

— Учитель и так обиженный. Они раньше были уважаемые, самую большую зарплату получали в колхозе. А сегодня сами знаете — за обслугу их считают. У них зарплата около 30 тысяч, и то 30 тысяч не у всех. Когда у них будет по сегодняшней покупательной способности зарплата — 100 тысяч, тогда не будем подарки давать… Лечащий врач старался, лечил меня, я ему дал коньяк — ну и что? — говорит Фатих Сибагатуллин.

«Средняя сумма — 500 рублей с человека»

В отличие от депутатов, не все родители выступили единым фронтом против законопроекта. Сборы на подарки воспитателям и учителям многих возмущают, и они были бы рады введению ограничений.

— Перед Новым годом было очень много обращений по поводу сборов на подарки. Средняя сумма — 500 рублей с человека, и родители возмущаются, что так на каждый праздник — 8 марта или день рождения, — говорит руководитель группы «Против поборов в школах и детских садах» Екатерина Матвеева.

По словам Матвеевой, в отличие от жалоб на поборы, на жалобы на подарки прокуратура реагирует не очень хорошо. Главный в Татарстане борец с поборами в учреждениях образования поддерживает законопроект.

— Не нужны эти подарки, если родитель хочет оказать знак внимания, то пусть персонально это делает. И пусть лучше это будет букет цветов, чем сертификат. У нас были случаи, когда учителя заказывают родителям подарки — например, золото или бытовую технику. Часто воспитатели на выпускные в детских садах просят определенные подарки, плюс подарок не только для личного пользования, но и для учреждения, — говорит Матвеева.

«Безусловно, и проблема вымогательства со стороны некоторых медработников существует»

Резко против законопроекта выступил профсоюз медработников.

— Мы считаем, что борьбу с коррупцией нужно начинать не с подарков врачам, а с борьбы с откатами при проведении закупок медоборудования и работах на капремонте, — говорит Андрей Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

По его словам, подарки — это проявление естественной благодарности врачам, при этом он не исключает, что среди врачей бывают и взяточники.

— Никто не ставит вопрос оказания медицинской помощи в зависимости от подарков — цветов, шоколадки или пачки чая. Но, безусловно, и проблема вымогательства со стороны некоторых медработников существует, но существующей законодательной базы вполне достаточно, чтобы с этим бороться. Решать эту проблему нужно не только с помощью репрессивных мер. Кадровый голод, тяжелейшие условия труда и низкие зарплаты создают ситуацию, когда люди начинают выкручиваться как могут. Мы не оправдываем личный выбор людей, которые могу пойти на взятки, но если мы говорим о государственной политике, то начинать борьбу с коррупцией нужно с увеличения реального доступа к бесплатной медицине, — говорит Коновал.

Законопроект прошел все согласования. Замечания, оставленные в профильных комитетах, авторы пообещали учесть к первому чтению. Дата пока не определена, но ожидается, что к середине 2019 года документ будет принят.

