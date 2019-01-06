«У наших детей есть перспективы»: как в Казани в детсадах стали заниматься малышами с аутизмом

Детский сад №332 как пример небезразличия к особым ребятам

Фото: Ринат Назметдинов

С 2017 года в Казани стали открывать группы для обучения особых детей. Корреспондент «Реального времени» побывала в детсаде №332, где по инициативе директора сначала организовали условия для работы с шестью ребятами с расстройством аутистического спектра, а в 2018 году открыли еще одну такую группу. Специально обученные педагоги помогают детям развиваться и социализироваться, и работа, надо сказать, приносит свои результаты — обделенные особым подходом в обычных детсадах малыши раскрываются, перестают нервничать и потихоньку учатся воспринимать этот мир без страхов и стрессов. Подробности — в материале «Реального времени».

Особенным детям — особенные условия

Детский сад №332 в Советском районе открылся в 2016 году — до капитального ремонта в здании располагалась детско-юношеская спортивная школа №14 по футболу. Но интересно дошкольное учреждение совсем не этим. Это пока один из немногих казанских детсадов, где созданы специальные группы для детей с расстройством аутистического спектра.

На входе в здание корреспондента «Реального времени» встречает улыбчивая и открытая руководитель детсада Марина Шайдуллина. Во многом именно благодаря ей здесь и стали заниматься маленькими казанцами с синдромом аутизма. В 2016 году к ним пришла девочка, которая резко отличалась от других детей — она ничего не ела и не ходила в туалет, тихонько сидела на стуле и весь день с него не вставала. Успокаивала ребенка и наблюдала за ней не только воспитатель, но и сама директор детсада. Обеспокоенная поведением девочки, она пошла к ее родителям, но те, как выяснилось, даже не подозревали, что их ребенок не такой, как все.

— Я сама не знала об этой болезни. Как только увидела девочку, стала заниматься, побольше узнавать, начали с психологом наблюдать ребенка и рекомендовали родителям обратиться к психиатру. А врач поставил ей диагноз аутизм, — рассказывает Марина Шайдуллина.

Детский сад №332 — пока один из немногих казанских детсадов, где созданы специальные группы для детей с расстройством аутистического спектра



Дальше директор детсада пошла в Управление образования Казани — настойчиво просить открытия специализированной группы, чтобы помочь девочке. В администрации пошли навстречу, так в дошкольном учреждении появилась первая группа для детей с аутизмом. И это оказалось правильным решением — ребенок под присмотром специалистов начал кушать в детском саду, расслабился.

— Раньше был отрицательный стимул — покушай супчик, иначе котлету тебе дадим. Сейчас она за котлету и суп съест, и второе. Все ест ребенок. Она ожила — раньше худющая ходила, сейчас все кушает. Мама говорит, что дома ее очень сложно накормить. Стала ходить в туалет. Были проблемы с засыпанием — теперь она спокойно засыпает, — говорит руководитель детсада.

Индивидуальное обучение и специальная обстановка

В первой созданной группе сейчас занимаются шесть детей. Работают с особенными детьми два воспитателя и два младших воспитателя, один из которых выполняет функцию сопровождения. Кроме того, ребята находятся под присмотром учителя-дефектолога и психолога. Все специалисты молодые и очень внимательные к детям — любому, кто оказался бы рядом с ними, стало бы понятно, что в этой сфере безразличных людей нет.

Для детей специально оборудовано помещение, где они кушают, обучаются и спят. Во время прихода корреспондента «Реального времени» детишки как раз сели за стол пить чай. Чужих людей ни один из них не испугался — напротив, ребята улыбались, наблюдали за всем происходящим и позировали на камеру.

Помимо учебной зоны в группе есть пространство для отдыха и сна детей, причем кроватки у детей не с простыми одеялами, а с утяжелителями — чтобы в случае перевозбуждения ребенок мог успокоиться. В ходе работы появилась в группе и зона для уединения со специальным креслом в форме яйца.

Появилась в группе и зона для уединения со специальным креслом в форме яйца.



— Когда у ребенка начинается стресс, он это чувствует и ему нужно уединиться. Мы пришли к этому креслу, потому что изначально у нас ребенок исчезал, прятался в шкафчике. Потом мы увидели это кресло и приобрели — это очень удобно, ребенок успокаивается и идет играть, — объясняет директор садика. Если одеяло с утяжелителем и кресло не помогает успокоиться, то наступает черед яйца совы — по другому его называют сенсорным яйцом или яйцом Кислинга. Оно представляет собой гамак, в который залезает ребенок, чтобы почувствовать себя в тепле и безопасности.

Для детей также оборудовали зону для сюжетно-ролевых игр и место для занятий — как для групповых, так и для индивидуальных.

— Вся эта предметно-развивающая среда была создана по рекомендации педагогов-психологов. То есть она должна быть постоянно функциональной, здесь не должно быть много игрушек, чтобы дети их просили и у них появлялась инициатива речи. Обязательно должны быть любимые игрушки, потому что они являются положительными стимулами, чтобы ребятки занимались, — поясняет Марина Шайдуллина.

Кроме того, на втором этаже здания есть кабинет психолога, специально оборудованная сенсорная комната, где ребенок может снять эмоциональное напряжение. В соседнем помещении находится еще один кабинет для этих целей — там стоит сенсорный стол с песком, который не только успокаивает и развивает моторику, но и помогает детям справиться со своими страхами от прикосновений к чужеродным веществам.

— Мы сначала отрабатываем эти навыки в группе, начинаем с воды, потому что даже она вызывает у детей негативную реакцию — крик, агрессию. Сначала отрабатываем в группе, постепенно приучаем к этим ощущениям и потом приводим сюда, — объясняет учитель-дефектолог Лилия Хуснутдинова.

Вся предметно-развивающая среда была создана по рекомендации педагогов-психологов



Рядом находится еще один стол, который представляет собой огромный монитор компьютера. В нем загружены обучающие игры, уровень которых можно выбирать в зависимости от интеллектуального уровня развития ребенка.

«Этих детей просто надо понимать»

Работа с детьми выстроена по методу прикладного анализа поведения (ABA‑терапия) — сложные действия, которые трудно усвоить ребенку, разбивают на более простые. Каждый блок действий отрабатывается до автоматизма, но для этого нужен положительный стимул. Такая система дает свои результаты.

— Когда к нам пришла Варвара, она ругалась, у нас постоянно ломалась мебель, воспитатели были искусаны. Сейчас дети уже привыкли. Более того, на следующий год мы уже планируем вводить ребят в инклюзивные группы, потому что мы видим положительный результат. Его увидели и в администрации Советского района, в Управлении города и открыли в 2018 году еще одну группу для детей с расстройством аутистического спектра, — делится хорошими новостями руководитель детсада.

Во второй группе тоже шесть человек — все мальчики. В обычных детсадах такие дети просто сидели в уголке и даже могли быть наказаны за казалось бы неподобающее поведение, которое было обусловлено вовсе не вредностью воспитанников, а особенностями диагноза. Сейчас же детки находятся под постоянным присмотром специалистов и как следствие — становятся более социализированными и спокойными.

— Без лести, огромное спасибо садику. До этого моя внучка ходила в простой садик, а там дети разные. Если смотреть со стороны — наша просто капризный ребенок. Ей говоришь: «Варюх, ты же красивая девочка», а она отвечает: «Не хочу быть красивой девочкой». Говоришь: «Варь, ты — чудо», в ответ: «Не хочу чудо». Этих детей просто надо понимать, поэтому я считаю, что они должны ходить именно в такие садики. Здесь их понимают, весь педсостав проходит обучение. До этого ребенок ходил в простой садик, удобно, рядом с домом. Сейчас мне приходится вставать на час раньше, приходится ехать за внучкой, потом сюда. Но это того стоит. Она идет в садик с радостью, чего раньше не было никогда, — говорит Филипп Коротенко, дедушка той самой 5-летней Варвары, про которую рассказывала директор садика. Сейчас, по его словам, она так радуется походу в садик, что бежит туда аж впереди него.

«Она идет в садик с радостью, чего раньше не было никогда», — говорит Филипп Коротенко, дедушка 5-летней Варвары



Мама 6-летнего Коли Елена Кирзеева отмечает, что раньше они ходили в обычный садик и параллельно посещали платные курсы. Но весь прогресс сходил на нет из-за того, что в дошкольном заведении не подкрепляли результат занятий. Более того, забирая ребенка, зачастую она видела такую картину — все дети сидели занимались, а ее сын стоял. Воспитатель при этом находился к нему спиной. Естественно, ни о каком индивидуальном подходе речи быть не могло. О том, что в детскому саду №332 есть специализированная группа, девушка узнала сама.

— Мы пришли сюда и сразу нашли общий язык с Мариной Анатольевной. До этого мы посещали детский садик раз в неделю, и никому не было интересно, почему не приходим оставшиеся четыре дня. Марина Анатольевна сразу сказала: ничего не знаю, чтобы ребенок каждый день был в садике, — отмечает мамочка.

Весь коллектив, который работает с их детьми, собеседники издания очень хвалят.

— То, что дети ходят не просто в коррекционный детский сад, а в созданные тут именно ресурсные группы в обычном детском саду — это очень хорошо, потому что у наших детей есть перспективы. Сейчас они выровняются и их переведут в группу с обычными детьми. Это очень хорошо, им это нужно, — считает Елена Кирзеева.

По ее словам, в обычном детском саду у ребенка были большие проблемы с поведением — он так не хотел туда идти, что даже ложился на крыльце садика и кричал. Сейчас же он сам может позвонить на входе охраннику и представиться, чтобы его пустили.

— Там мне приходилось его силой раздевать, тут он сам быстро раздевается и на бегу кричит «Мама, пока!», — смеясь, делится Елена Кирзеева. Единственное, мама Коли сетует, что пока таких групп мало в школах, — она надеется, что пока сын дорастет до общеобразовательного учреждения, их станет больше.

Все специалисты молодые и очень внимательные к детям



Аутизм — это не трагедия

Елена Кирзеева отмечает, что со временем в Казани информированность общества растет и, как следствие, местные жители стали с большим пониманием относиться к особенным детям. Например, если раньше соседи думали, что инвалидность — это что-то страшное, то теперь хорошо воспринимают и понимают Колю. Констатирует положительную тенденцию и директор детсада №332 Марина Шайдуллина. По ее словам, родители обычных детей положительно воспринимают открытие специализированных групп. Но для этого делается и большая работа. В коридоре заведения можно найти плакат с надписью «Аутизм — это не трагедия, игнорирование — это трагедия». После экскурсии по детсаду становится ясно, что его сотрудники этому лозунгу следуют.

Для того, чтобы дошколята и их родные учились нормально воспринимать особенных ребят, там ежегодно проводят декаду, посвященную инвалидам.

— Мы говорим с детками о добре, о толерантности, проводим выставки, — говорит директор детсада, периодически отвлекаясь на то, чтобы ответить приветствием проходящим мимо детям с воспитателями.

С этого года организация также участвует в проекте «Урок доброты». В первый раз он прошел 17 декабря — на него позвали девочек на колясках, которые общались с 10 детьми из нормативной группы и с одним ребенком-инвалидом. Кроме того, на 19 декабря была запланирована и работа с родителями.

В ответ на вопрос корреспондента о том, что бы еще хотелось сделать для работы с детьми с инвалидностью, Марина Шайдуллина говорит не о новых кабинетах и специализированных группах, считая их количество достаточным, а о необходимости постоянного обучения своих сотрудников.

Работа с детьми выстроена по методу прикладного анализа поведения (ABA‑терапия) — сложные действия, которые трудно усвоить ребенку, разбивают на более простые



— Нам хочется побольше узнать о нейропсихологии. Мы уже закидывали удочку — этой проблемой занимается Московский институт психоанализа. Мы планируем со следующего года обучить там наших специалистов, хотя бы двух, потому что учеба очень дорогая. Она состоит из определенных модулей и стоит 225 тысяч рублей. Для детского сада и просто сотрудника бюджетного учреждения это очень дорого.

Вместе с тем сотрудницы и так постоянно повышают свою квалификацию. Например, штатный психолог во время визита корреспондента «Реального времени» как раз находилась на обучении. Дедушка Варвары Филипп Коротенко добавляет — по субботам директор садика еще отправляет своих сотрудников на обучение в коррекционный центр «Цыплята», где проводятся платные занятия с родителями особенных детей.

Дело сдвинулось

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сейчас в Казани в общеобразовательных учреждениях занимаются 1 032 ребенка-инвалида. Еще 530 ребят учатся на дому, при чем 6 человек из них — с применением дистанционных образовательных технологий. 2 059 особенных детей закреплены за 9 коррекционными учреждениями: за школами 61, 76, 142, 172 и школами-интернатами №1, 4, 6, 7, 11. Большая часть ребят, а точнее 1 546, посещают школы, а 513 обучаются на дому.

Универсальную безбарьерную среду на данный момент в Казани создали в 132 образовательных организациях, причем сейчас в каждом районе города есть школы с базовыми площадками по инклюзивному образованию.

Если говорить, в частности, об обучении детей с расстройством аутистического спектра, то с 1 сентября 2017 года принимать таких ребят стали 5 школ во всех районах: СОШ №1, 168, 65, 97 и 156. Причем не без помощи благотворителей.

«Совместно с благотворительным фондом «В твою пользу» отремонтированы и оборудованы ресурсные классы для детей с РАС в школах №1 и 97 и две группы в детском саду № 109, 17 педагогов из 5 школ прошли курсы повышения квалификации», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Детей с расстройством аутистического спектра с 1 сентября 2017 года стали принимать 5 школ во всех районах



Кроме того, совместно с ЧУ ДПО «Городской центр образования» третий год подряд реализуется проект «На урок — вместе», благодаря которому оснастили ресурсными комнатами еще пять школ (78, 156, 161, 178, 111), организовали там курсы повышения квалификации педагогов, уроки доброты, параспорта и другие мероприятия. В этом году в проект вошли еще 3 школы (СОШ № 57, 103, 168) и 5 детских садов (12, 363, 123, 282, 332).

Работа с детьми с теми или иными проблемами ведется в 285 детских садах — в 578 группах там воспитываются почти 9 500 ребят. Здесь преимущественно речь идет о логопедических группах — в них занимаются 8 600 детей. Для работы с воспитанниками с нарушением зрения открыто 14 групп, с нарушением интеллекта и задержкой психического развития — 15. Собственно, для детей с расстройством аутистического спектра в Казани организованы 7 групп. Еще две группы предназначены для детей с синдромом Дауна и 3 — для ребят с нарушением опорно-двигательной системы.

В будущем муниципалитет планирует развивать сети специализированных групп для детей с расстройством аутистического спектра, сахарным диабетом, аллергическими заболеваниями. Ну а родителям особых детей остается лишь надеяться на то, что это будет сделано как можно быстрее.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов