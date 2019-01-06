«У наших детей есть перспективы»: как в Казани в детсадах стали заниматься малышами с аутизмом
Детский сад №332 как пример небезразличия к особым ребятам
С 2017 года в Казани стали открывать группы для обучения особых детей. Корреспондент «Реального времени» побывала в детсаде №332, где по инициативе директора сначала организовали условия для работы с шестью ребятами с расстройством аутистического спектра, а в 2018 году открыли еще одну такую группу. Специально обученные педагоги помогают детям развиваться и социализироваться, и работа, надо сказать, приносит свои результаты — обделенные особым подходом в обычных детсадах малыши раскрываются, перестают нервничать и потихоньку учатся воспринимать этот мир без страхов и стрессов. Подробности — в материале «Реального времени».
Особенным детям — особенные условия
Детский сад №332 в Советском районе открылся в 2016 году — до капитального ремонта в здании располагалась детско-юношеская спортивная школа №14 по футболу. Но интересно дошкольное учреждение совсем не этим. Это пока один из немногих казанских детсадов, где созданы специальные группы для детей с расстройством аутистического спектра.
На входе в здание корреспондента «Реального времени» встречает улыбчивая и открытая руководитель детсада Марина Шайдуллина. Во многом именно благодаря ей здесь и стали заниматься маленькими казанцами с синдромом аутизма. В 2016 году к ним пришла девочка, которая резко отличалась от других детей — она ничего не ела и не ходила в туалет, тихонько сидела на стуле и весь день с него не вставала. Успокаивала ребенка и наблюдала за ней не только воспитатель, но и сама директор детсада. Обеспокоенная поведением девочки, она пошла к ее родителям, но те, как выяснилось, даже не подозревали, что их ребенок не такой, как все.
— Я сама не знала об этой болезни. Как только увидела девочку, стала заниматься, побольше узнавать, начали с психологом наблюдать ребенка и рекомендовали родителям обратиться к психиатру. А врач поставил ей диагноз аутизм, — рассказывает Марина Шайдуллина.
Дальше директор детсада пошла в Управление образования Казани — настойчиво просить открытия специализированной группы, чтобы помочь девочке. В администрации пошли навстречу, так в дошкольном учреждении появилась первая группа для детей с аутизмом. И это оказалось правильным решением — ребенок под присмотром специалистов начал кушать в детском саду, расслабился.
— Раньше был отрицательный стимул — покушай супчик, иначе котлету тебе дадим. Сейчас она за котлету и суп съест, и второе. Все ест ребенок. Она ожила — раньше худющая ходила, сейчас все кушает. Мама говорит, что дома ее очень сложно накормить. Стала ходить в туалет. Были проблемы с засыпанием — теперь она спокойно засыпает, — говорит руководитель детсада.
Индивидуальное обучение и специальная обстановка
В первой созданной группе сейчас занимаются шесть детей. Работают с особенными детьми два воспитателя и два младших воспитателя, один из которых выполняет функцию сопровождения. Кроме того, ребята находятся под присмотром учителя-дефектолога и психолога. Все специалисты молодые и очень внимательные к детям — любому, кто оказался бы рядом с ними, стало бы понятно, что в этой сфере безразличных людей нет.
Для детей специально оборудовано помещение, где они кушают, обучаются и спят. Во время прихода корреспондента «Реального времени» детишки как раз сели за стол пить чай. Чужих людей ни один из них не испугался — напротив, ребята улыбались, наблюдали за всем происходящим и позировали на камеру.
Помимо учебной зоны в группе есть пространство для отдыха и сна детей, причем кроватки у детей не с простыми одеялами, а с утяжелителями — чтобы в случае перевозбуждения ребенок мог успокоиться. В ходе работы появилась в группе и зона для уединения со специальным креслом в форме яйца.
— Когда у ребенка начинается стресс, он это чувствует и ему нужно уединиться. Мы пришли к этому креслу, потому что изначально у нас ребенок исчезал, прятался в шкафчике. Потом мы увидели это кресло и приобрели — это очень удобно, ребенок успокаивается и идет играть, — объясняет директор садика. Если одеяло с утяжелителем и кресло не помогает успокоиться, то наступает черед яйца совы — по другому его называют сенсорным яйцом или яйцом Кислинга. Оно представляет собой гамак, в который залезает ребенок, чтобы почувствовать себя в тепле и безопасности.
Для детей также оборудовали зону для сюжетно-ролевых игр и место для занятий — как для групповых, так и для индивидуальных.
— Вся эта предметно-развивающая среда была создана по рекомендации педагогов-психологов. То есть она должна быть постоянно функциональной, здесь не должно быть много игрушек, чтобы дети их просили и у них появлялась инициатива речи. Обязательно должны быть любимые игрушки, потому что они являются положительными стимулами, чтобы ребятки занимались, — поясняет Марина Шайдуллина.
Кроме того, на втором этаже здания есть кабинет психолога, специально оборудованная сенсорная комната, где ребенок может снять эмоциональное напряжение. В соседнем помещении находится еще один кабинет для этих целей — там стоит сенсорный стол с песком, который не только успокаивает и развивает моторику, но и помогает детям справиться со своими страхами от прикосновений к чужеродным веществам.
— Мы сначала отрабатываем эти навыки в группе, начинаем с воды, потому что даже она вызывает у детей негативную реакцию — крик, агрессию. Сначала отрабатываем в группе, постепенно приучаем к этим ощущениям и потом приводим сюда, — объясняет учитель-дефектолог Лилия Хуснутдинова.
Рядом находится еще один стол, который представляет собой огромный монитор компьютера. В нем загружены обучающие игры, уровень которых можно выбирать в зависимости от интеллектуального уровня развития ребенка.
«Этих детей просто надо понимать»
Работа с детьми выстроена по методу прикладного анализа поведения (ABA‑терапия) — сложные действия, которые трудно усвоить ребенку, разбивают на более простые. Каждый блок действий отрабатывается до автоматизма, но для этого нужен положительный стимул. Такая система дает свои результаты.
— Когда к нам пришла Варвара, она ругалась, у нас постоянно ломалась мебель, воспитатели были искусаны. Сейчас дети уже привыкли. Более того, на следующий год мы уже планируем вводить ребят в инклюзивные группы, потому что мы видим положительный результат. Его увидели и в администрации Советского района, в Управлении города и открыли в 2018 году еще одну группу для детей с расстройством аутистического спектра, — делится хорошими новостями руководитель детсада.
Во второй группе тоже шесть человек — все мальчики. В обычных детсадах такие дети просто сидели в уголке и даже могли быть наказаны за казалось бы неподобающее поведение, которое было обусловлено вовсе не вредностью воспитанников, а особенностями диагноза. Сейчас же детки находятся под постоянным присмотром специалистов и как следствие — становятся более социализированными и спокойными.
— Без лести, огромное спасибо садику. До этого моя внучка ходила в простой садик, а там дети разные. Если смотреть со стороны — наша просто капризный ребенок. Ей говоришь: «Варюх, ты же красивая девочка», а она отвечает: «Не хочу быть красивой девочкой». Говоришь: «Варь, ты — чудо», в ответ: «Не хочу чудо». Этих детей просто надо понимать, поэтому я считаю, что они должны ходить именно в такие садики. Здесь их понимают, весь педсостав проходит обучение. До этого ребенок ходил в простой садик, удобно, рядом с домом. Сейчас мне приходится вставать на час раньше, приходится ехать за внучкой, потом сюда. Но это того стоит. Она идет в садик с радостью, чего раньше не было никогда, — говорит Филипп Коротенко, дедушка той самой 5-летней Варвары, про которую рассказывала директор садика. Сейчас, по его словам, она так радуется походу в садик, что бежит туда аж впереди него.
Мама 6-летнего Коли Елена Кирзеева отмечает, что раньше они ходили в обычный садик и параллельно посещали платные курсы. Но весь прогресс сходил на нет из-за того, что в дошкольном заведении не подкрепляли результат занятий. Более того, забирая ребенка, зачастую она видела такую картину — все дети сидели занимались, а ее сын стоял. Воспитатель при этом находился к нему спиной. Естественно, ни о каком индивидуальном подходе речи быть не могло. О том, что в детскому саду №332 есть специализированная группа, девушка узнала сама.
— Мы пришли сюда и сразу нашли общий язык с Мариной Анатольевной. До этого мы посещали детский садик раз в неделю, и никому не было интересно, почему не приходим оставшиеся четыре дня. Марина Анатольевна сразу сказала: ничего не знаю, чтобы ребенок каждый день был в садике, — отмечает мамочка.
Весь коллектив, который работает с их детьми, собеседники издания очень хвалят.
— То, что дети ходят не просто в коррекционный детский сад, а в созданные тут именно ресурсные группы в обычном детском саду — это очень хорошо, потому что у наших детей есть перспективы. Сейчас они выровняются и их переведут в группу с обычными детьми. Это очень хорошо, им это нужно, — считает Елена Кирзеева.
По ее словам, в обычном детском саду у ребенка были большие проблемы с поведением — он так не хотел туда идти, что даже ложился на крыльце садика и кричал. Сейчас же он сам может позвонить на входе охраннику и представиться, чтобы его пустили.
— Там мне приходилось его силой раздевать, тут он сам быстро раздевается и на бегу кричит «Мама, пока!», — смеясь, делится Елена Кирзеева. Единственное, мама Коли сетует, что пока таких групп мало в школах, — она надеется, что пока сын дорастет до общеобразовательного учреждения, их станет больше.
Аутизм — это не трагедия
Елена Кирзеева отмечает, что со временем в Казани информированность общества растет и, как следствие, местные жители стали с большим пониманием относиться к особенным детям. Например, если раньше соседи думали, что инвалидность — это что-то страшное, то теперь хорошо воспринимают и понимают Колю. Констатирует положительную тенденцию и директор детсада №332 Марина Шайдуллина. По ее словам, родители обычных детей положительно воспринимают открытие специализированных групп. Но для этого делается и большая работа. В коридоре заведения можно найти плакат с надписью «Аутизм — это не трагедия, игнорирование — это трагедия». После экскурсии по детсаду становится ясно, что его сотрудники этому лозунгу следуют.
Для того, чтобы дошколята и их родные учились нормально воспринимать особенных ребят, там ежегодно проводят декаду, посвященную инвалидам.
— Мы говорим с детками о добре, о толерантности, проводим выставки, — говорит директор детсада, периодически отвлекаясь на то, чтобы ответить приветствием проходящим мимо детям с воспитателями.
С этого года организация также участвует в проекте «Урок доброты». В первый раз он прошел 17 декабря — на него позвали девочек на колясках, которые общались с 10 детьми из нормативной группы и с одним ребенком-инвалидом. Кроме того, на 19 декабря была запланирована и работа с родителями.
В ответ на вопрос корреспондента о том, что бы еще хотелось сделать для работы с детьми с инвалидностью, Марина Шайдуллина говорит не о новых кабинетах и специализированных группах, считая их количество достаточным, а о необходимости постоянного обучения своих сотрудников.
— Нам хочется побольше узнать о нейропсихологии. Мы уже закидывали удочку — этой проблемой занимается Московский институт психоанализа. Мы планируем со следующего года обучить там наших специалистов, хотя бы двух, потому что учеба очень дорогая. Она состоит из определенных модулей и стоит 225 тысяч рублей. Для детского сада и просто сотрудника бюджетного учреждения это очень дорого.
Вместе с тем сотрудницы и так постоянно повышают свою квалификацию. Например, штатный психолог во время визита корреспондента «Реального времени» как раз находилась на обучении. Дедушка Варвары Филипп Коротенко добавляет — по субботам директор садика еще отправляет своих сотрудников на обучение в коррекционный центр «Цыплята», где проводятся платные занятия с родителями особенных детей.
Дело сдвинулось
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сейчас в Казани в общеобразовательных учреждениях занимаются 1 032 ребенка-инвалида. Еще 530 ребят учатся на дому, при чем 6 человек из них — с применением дистанционных образовательных технологий. 2 059 особенных детей закреплены за 9 коррекционными учреждениями: за школами 61, 76, 142, 172 и школами-интернатами №1, 4, 6, 7, 11. Большая часть ребят, а точнее 1 546, посещают школы, а 513 обучаются на дому.
Универсальную безбарьерную среду на данный момент в Казани создали в 132 образовательных организациях, причем сейчас в каждом районе города есть школы с базовыми площадками по инклюзивному образованию.
Если говорить, в частности, об обучении детей с расстройством аутистического спектра, то с 1 сентября 2017 года принимать таких ребят стали 5 школ во всех районах: СОШ №1, 168, 65, 97 и 156. Причем не без помощи благотворителей.
«Совместно с благотворительным фондом «В твою пользу» отремонтированы и оборудованы ресурсные классы для детей с РАС в школах №1 и 97 и две группы в детском саду № 109, 17 педагогов из 5 школ прошли курсы повышения квалификации», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, совместно с ЧУ ДПО «Городской центр образования» третий год подряд реализуется проект «На урок — вместе», благодаря которому оснастили ресурсными комнатами еще пять школ (78, 156, 161, 178, 111), организовали там курсы повышения квалификации педагогов, уроки доброты, параспорта и другие мероприятия. В этом году в проект вошли еще 3 школы (СОШ № 57, 103, 168) и 5 детских садов (12, 363, 123, 282, 332).
Работа с детьми с теми или иными проблемами ведется в 285 детских садах — в 578 группах там воспитываются почти 9 500 ребят. Здесь преимущественно речь идет о логопедических группах — в них занимаются 8 600 детей. Для работы с воспитанниками с нарушением зрения открыто 14 групп, с нарушением интеллекта и задержкой психического развития — 15. Собственно, для детей с расстройством аутистического спектра в Казани организованы 7 групп. Еще две группы предназначены для детей с синдромом Дауна и 3 — для ребят с нарушением опорно-двигательной системы.
В будущем муниципалитет планирует развивать сети специализированных групп для детей с расстройством аутистического спектра, сахарным диабетом, аллергическими заболеваниями. Ну а родителям особых детей остается лишь надеяться на то, что это будет сделано как можно быстрее.
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