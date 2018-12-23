Видео недели: песня про Татарстан в КВН, «страйки» от главы Туркменистана и новая гробница в Египте

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Песня про города Татарстана в КВН

Во время региональной лиги КВН в Казани команда из Альметьевска «Улица Индустриальная» перепела песню «хора Светлакова» про крупные города нашей республики.

Путин дал интервью 17-летней девушке



После большой пресс-конференции, прошедшей в минувший четверг, Владимир Путин дал интервью 17-летней слепой девушке, мечтающей стать журналистом. По завершении беседы она потрогала президента и назвала его красивым и хорошим.

«Страйки» от главы Туркменистана

В Сети появилось очередное странное видео от пресс-службы президента Туркменистана. На сей раз для широкой аудитории подготовили ролик, в котором Гурбангулы Бердымухаммедов критикует спортивных чиновников за неудачи туркменских спортсменов на международных соревнованиях, а затем сам выбивает несколько страйков в боулинге и демонстрирует физическую подготовку в тренажерном зале.

«Песняры» вместо гимна Белоруссии



Организаторы хоккейного матча Норвегия — Белоруссия перепутали белорусский гимн с песней «Косил Ясь конюшину» ансамбля «Песняры».

Метание стакана в программе Соловьева



В программе у Владимира Соловьева снова бушует агрессия. На этот раз в польского политолога запустили стаканом.

Запашный нажаловался Путину



«Идем на поводу у зоошизоидов», — так Эдгард Запашный прокомментировал идею запрета на использование животных в цирке. Запашный пожаловался президенту на открытие у Сколково «стационарной площадки» для Cirque du Soleil, который принципиально не использует животных в номерах, но позже оказалось, что дрессировщик эту «площадку» выдумал.

«Один дома» возвращается

38-летний Маколей Калкин, исполнивший роль Кевина в первых двух комедиях «Один дома», воссоздал культовые сцены из первой части фильма в рождественской рекламе Google.

Илон Маск в главной роли фильма «Интерстеллар»



Пользователь «Твиттера» сделал пародию на «Интерстеллар», поместив в фильм Илона Маска вместо Мэттью Макконахи.

Пчел превратили в живые дроны



Ученые из США превратили живых пчел в дроны, прикрепив к их спинам «рюкзаки» с чипами. Планируется использовать их на фермах для увеличения урожая.

Гробница старше 4 тысяч лет



В Египте археологи нашли гробницу возрастом более 4400 лет. По словам археологов, она очень хорошо сохранилась. Отмечается, что гробница принадлежала верховному жрецу Ватайе и его семье. Специалистам предстоит расшифровать иероглифы, они также надеются найти саркофаг с телом жреца.