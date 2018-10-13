Эхо 90-х на Кварталах: как одни молодчики других «карают», попутно портя чужие машины

Местный житель дома на Чуйкова утром обнаружил, что его автомобиль поучаствовал в разборке бравых молодых ребят и оказался не только помят, но и заляпан чем-то темно бурым

90-е неуклонно возвращаются на Кварталы, констатируют местные жители района. Подтверждение этому жилец дома на Чуйкова обнаружил в своем дворе — в двенадцатом часу ночи 1 октября на его соседа организованно напала группа молодчиков с битой и похожими на пистолеты предметы. В процессе избиения они так увлеклись, что немного повредили машину обратившегося в редакцию «Реального времени» мужчины, попутно заляпав ее кровью. Но собственник авто переживает больше по другой причине — он отмечает, что количество таких ребят в районе растет, а еще местные жители никак не могут справиться с закладчиками наркотиков, облюбовавшими их двор и дом. Подробности — в нашем материале.

Кровавый утренний «привет»

Ивана Петрова (имя изменено по просьбе мужчины) утром 2 октября перед уходом на работу ждал неприятный сюрприз. Выйдя из дома на Чуйкова, 71, он обнаружил на лобовом стекле своей «Лады» кровавый отпечаток руки. При ближнем рассмотрении оказалось — кровью забрызгано почти все авто.

— Мелкие капли крови были по всей машине, а большие следы, помимо лобового стекла, остались на капоте и двери, — рассказал Иван Петров.

Еще у машины помяли крыло и вмяли ручку на двери. Владелец тут же вызвал наряд полиций, который зафиксировал повреждения. Еще 4 часа пришлось ждать криминалистов, чтобы они сняли отпечатки пальцев, образцы крови, волос.

— Я звонил в полицию, мне сказали, что криминалисты уже выехали. Но на последующие мои звонки потом просто перестали брать трубку. Все эти 4 часа я ждал, когда они приедут, — вспоминает собеседник издания.

По приезду сотрудники органов, по словам мужчины, предположили — бурые пятна на машине могут быть вовсе не кровью, а ягодами рябины. А на палке с засохшим красным веществом, которую нашел во дворе дома дворник, по мнению криминалистов, могло быть что угодно, даже варенье, рассказывает владелец авто.

Ну, здравствуйте, закладчики и молодчики

В ожидании полиции владелец помятой машины провел свое мини-расследование с опросом потенциальных свидетелей — соседей. Они и рассказали — во дворе ближе к ночи была драка! А увидели ее люди из своих окон, поскольку сработала сигнализация машины.

Несмотря на это, как говорит Петров, пришедший участковый, взяв заявление потерпевшего, сразу обозначил — история с дракой пока не подтверждается, поскольку к ним информация о подобном происшествии не поступала. Собеседник издания тогда попросил его все равно зафиксировать с его слов в документе, что драка была. Но увидел в нем лишь запись, что соседи слышали, как кто-то конфликтовал.

По факту случившегося полицейский пояснил ему, что даже если случай с дракой подтвердится, на компенсацию рассчитывать, скорее всего, не стоит, поскольку машина была повреждена без умысла, неспециально. Материальный ущерб Петров оценивает, как незначительный, но ждет, что правоохранители все же разберутся в ситуации.

По его словам, дом в 90-е годы строили для работников Минобразования и сейчас там проживает много педагогов, поэтому привыкли, решать вопросы культурно, интеллигентно. Но в последнее время в районе стали замечать организованные группы молодых людей. Во дворе дома же сейчас жильцы пытаются бороться с закладчиками, которые с регулярным усердием прячут наркотики на улице и в подъездах.

— Мы неоднократно обращались в полицию, они приходят, убирают закладки, но сделать с этим ничего не могут — потом закладчики приходят снова, — констатирует Петров.

Записи подтвердят

О том, что случившееся во дворе дома на Чуйкова не случайные разборки подвыпивших парней, говорит запись с камеры видеонаблюдения. Правоохранители изъяли ее у Управляющей компании почти сразу после происшествия. Копией располагает и владелец пострадавшей машины. На записи видно, как во двор дома заезжает машина, из нее выходят молодые люди и, после короткого разговора с парнем во дворе, накидываются на него с кулаками, а в процессе драки один из них достает биту. На видео можно разглядеть, что как минимум два человека угрожают избиваемому чем-то похожим на пистолеты. И это все в двенадцатом часу ночи в обычном районе Казани. Вот вам и «ягоды рябины»!

После избиения нападавшие браво ретируются с места, а побитый молодой человек встречается с еще парой молодых людей и как ни в чем не бывало заходит в подъезд дома. Жильцы дома опознали жертву видео с битой и пистолетами и, как ни странно, не удивились нападению именно на него.

— Это сосед со второго этажа. Он — большая головная боль для всего дома. Его неоднократно замечали за распитием алкоголя на детской площадке, а один раз я видел, как он кидается кирпичами, — рассказывает мужчина.

В пресс-службе УВД Казани «Реальному времени» сообщили, что по факту случившегося в том дворе проводится проверка, отмечая при этом отсутствие заявления о драке.

— Информация, полученная сотрудниками полиции из СМИ по факту драки на Чуйкова, 71, в настоящий момент проверяется. В указанный период сообщений о драке в полицию не поступало, — настаивает руководитель пресс-службы УВД Мария Киямутдинова, обещая предоставить более актуальный комментарий по результатам проверки.

Привет 90-е

Напомним, что Кварталы — не единственный район, где наблюдается всплеск агрессивной активности среди молодежи. Например, после задержания 30 человек на Жилплощадке замруководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин сообщал, что в полицию стало поступать все больше жалоб на постоянные драки молодежи.

На ежегодной коллеги глава МВД Татарстана Артем Хохорин говорил, что только в 2017 году к ответственности были привлечены 554 участника различных ОПГ. Тогда участники коллегии отметили, что в республике наблюдается возрождение «воровских понятий». Не хотелось бы, чтобы борьба с наметившейся тенденцией приняла формальный характер в виде отказов в фиксации преступлений.

