Глухая марийская деревня: есть ли будущее?

Энтузиасты из крупных городов считают, что есть

Как в небольшой марийской деревне читали рэп и просветительские лекции, вели воркшопы по программированию и дизайну и делились национальным кулинарным опытом, узнал корреспондент «Реального времени», побывавший на межкультурном фестивале в Сардаяле. Вашему вниманию — его репортаж.

Разруха или развитие?



До Сардаяла не ходит общественный транспорт. Из Йошкар-Олы в ближайшую к Сардаялу деревню Большой Карлыган рейсом 24 августа, в день начала фестиваля, вместе с корреспондентом «Реального времени» приехали два человека. Мне чудом удалось найти такси от Большого Карлыгана к Сардаялу. Таксистов там мало, так что потенциальным туристам пришлось бы идти 17 километров пешком.

Дорога из Сардаяла в Большой Карлыган в начале и в конце асфальтированная, но в основном грунтовая. Однако по документам она проходит как полностью асфальтированная. Недавно прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в области содержания дороги: большие выбоины, местами разрушенное дорожное полотно, заниженная обочина. Но к ремонту все не приступают. В самом Сардаяле об асфальте нет и речи.

Деревня основана в XVIII веке. До Татарстана отсюда всего километр-полтора. На 1 января 2000 года здесь было 154 двора, проживали 598 человек. В деревне функционировали школа, медпункт, дом культуры, магазин, почта, сельская библиотека, детсад, сельская администрация, контора ТОО «Сардаяльское».

Деревня основана в XVIII веке. До Татарстана отсюда всего километр-полтора. Фото со страницы Лидии Батюковой



К 2010 году постоянное население деревни уменьшилось до 259 человек, 500 — вместе с отъезжающими на работу в другие города. В деревне 150 дворов и 7 улиц. Сельскую администрацию закрыли. Совхоз не пережил 1990-е годы. В деревне нет предприятий. В 4—5 километрах строили предприятие по переработке сельхозпродукции и пекарню, но так и не построили. За последние 20 лет в деревне разве что газ провели, да и то до школы не дотянули. Водопровод — колонки, туалеты типа «очко». Нет пожарной вышки.

Мужчины уезжают на заработки в Казань, Москву и на север, в основном каменщиками и плотниками; женщины занимаются домашним и натуральным хозяйством, работают доярками и подсобными работницами в сельском хозяйстве богатого Татарстана, в школе, в магазинах, в медпункте, на почте. Другой работы нет. Главная продовольственная культура в деревне — картофель. Половина населения держит скотину. Развитие многих подобных местностей спасают городские дачники, но в Сардаяле их нет. Три торгующих продуктами и хозтоварами магазина, обороты торговли — «когда какие».

Живут в Сардаяле в основном люди среднего возраста, молодежи 30%. Для нее здесь нет работы, так что она стремится поступить в вузы ближайших городов, устроиться в армию, полицию или по стопам взрослых пойти в водители, каменщики и кладовщики на сезонную работу в крупных городах. Мужчины зарабатывают на севере от 50 до 120 тысяч рублей, в Москве — от 30 до 50 тысяч. Важный источник денег в деревне — пенсии, средняя пенсия составляет 10—12 тысяч рублей. Все встреченные корреспондентом жители Сардаяла отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста, говорят, что пожилых работников уже сейчас никуда не берут на работу, что работа в сельском хозяйстве для людей старше 55 лет непосильна, что учителя эмоционально выгорают уже в 35 лет и больше не могут работать в этой профессии.

Впрочем, в Сардаяле нет ощущения упадка. Отходники не стремятся уехать из деревни насовсем. Благодаря заработкам мужчин на отхожих промыслах в деревне стало заметно больше личных автомобилей и новых домов, на улицах появились декоративные скамейки.

Раньше весь народ Сардаяла ходил в национальной одежде. Сейчас — только по праздникам. Фото со страницы Лидии Батюковой

Надежда на образование

Свободное время местные жители проводят в основном в местном ДК, выезжают в райцентры и столицу. Некоторые занимаются рукоделием дома. В ДК есть коллектив «Олыкмарий», который выступает на различных концертах не только перед односельчанами, но и выезжает в близлежащие деревни и села. Раньше весь народ Сардаяла ходил в национальной одежде. Сейчас — только по праздникам.

В Сардаяле самый древний говор марийского языка, произношение здесь сильно отличается от классического. Дети между собой говорят на нем, но, вырастая, все чаще переходят на русский.

Вокруг деревни расположены семь марийских Священных рощ. В них едут молиться верующие со всей республики. Священные рощи в сознании верующих марийцев выступают посредниками в общении с божествами и Богом «Ош Поро Кугу Юмо» (добрый великий светлый Бог), символизируют устремленность к вышнему миру. В ходе ритуала марийские жрецы-карты режут животных в жертву своему богу. По соседству энтузиасты восстанавливают православную церковь.

До последнего времени в деревне не было интернета. В прошлом году школа объявила сбор пожертвований, собрала деньги и приобрела мобильный Wi-Fi-роутер. Но проблемы с доступом в интернет периодически еще возникают.

Местная средняя школа — культурный центр деревни, она открылась еще в 1884 году. В общем-то, это деревянный сруб. Печи в нем отапливаются углем, хотя в деревне давно проведен газ. Косметический ремонт проводится каждое лето силами родителей и работников школы. Капитальный ремонт проводился в годы советской власти. Власть денег на ремонт давно не выделяет.

Местная средняя школа — культурный центр деревни, она открылась еще в 1884 году. Фото sardayal.ru

В годы правления Леонида Маркелова в Марий Эл в рамках укрупнения закрыли многие сельские школы и больницы. Но местную девятилетку закрывать не планируют, в ней 50 учеников, и их количество в последние годы стабильно. В школе преподают учителя из нескольких соседних деревень. До работы они добираются своим ходом (дети из соседней деревни, к слову, идут в школу два километра пешком). Учительских коллектив — 11 человек. На вопрос, нравится ли им профессия, одна из учительниц процитировала Дмитрия Медведева: «Учитель — это призвание!» О своих зарплатах учителя умолчали.

Педагоги считают, что, если будет школа, то деревня будет продолжать жить и развиваться. По словам директора Полины Сорокиной, заинтересованности у местных властей в развитии деревни нет, поскольку деревня считается неперспективной — далеко от райцентра, от столицы. Но она надеется на нового главу Марий Эл Александра Евстифеева, который принял решение о строительстве новой школы. Уже приезжали строители — делать предварительные замеры.

Будущее наступает?

Полтора года назад в школе вышли на контакт с просветительской организацией «Кружок–Тур». Она помогла создать в деревне кружок программирования, который действует и сейчас.

За год существования участники «Кружка» посетили десять населенных пунктов. Это пробуждает в них интерес к родным деревням, селам, городам, учит находить в каждом из них что-то уникальное.

— Идея фестиваля пришла от местных жителей. После нашего приезда в марте и публикации на сайте, сделанном детьми — sardayal.ru, на деревню обратила внимание администрация региона, приезжал министр образования Марий Эл, лично пообещал построить новую школу. В деревню приезжали журналисты из Германии, выходили материалы в российских медиа. В итоге получилось так, что косвенно мы повлияли на решение о постройке новой школы. Жители понимают, что если устроить что-то более масштабное, то, может быть, получится добиться новых изменений, например, строительства дороги или запуска рейсового автобуса, — объясняет один из организаторов Ника Дмитриева.

Просветительская организация «Кружок–Тур» помогла создать в деревне кружок программирования, который действует и сейчас. Фото festival.kruzhok.io

Цели фестиваля — чтобы местные жители научились принимать гостей, организовывать свое небольшое предпринимательство, а местные власти и крупные компании обратили внимание на сложности, которые есть в деревне; чтобы населенный пункт посетили интересные люди, которые вдохновят детей двигаться дальше, привнесут в забытую деревню что-то новое, раскроют миру марийскую культуру, покажут местным жителям, что есть нового в сфере образования и культуры. Фестиваль вдохновлен идеей «интерактивного туризма»: туристы принимают непосредственное участие в жизни деревни и могут почувствовать себя ее жителями. «Кружок» уже организовывал похожий фестиваль «Где Вязьма — там надежда».

Организаторам посредством пожертвований удалось собрать на фестиваль несколько сотен тысяч рублей. Эти деньги ушли на стройматериалы, сцену, шатры, аренду палаток, стулья, печатные материалы, инвентарь в школу, организацию проезда, охрану. В организации фестиваля участвовали волонтеры из Москвы, Астрахани, Казани, Санкт-Петербурга и Йошкар-Олы. Они помогли со стройкой, закупкой материалов для мастер-классов, украшением деревни к фестивалю. Власти Марий Эл и Мари-Турекского района денег на фестиваль не дали, но обеспечили работу на мероприятии скорой помощи и пожарной охраны. Несколько интернет-СМИ стали партнерами фестиваля.

В рамках фестиваля состоялись просветительские лекции, воркшопы на тему технологий программирования, дизайна. Были устроены мастер-классы: участники записывали звуки и делали из них музыку, рисовали истории местных жителей, создавали интерактивную карту, изготовляли марийские блины, читали рэп на марийском, строили качели и скамейки, которые потом остались в деревне. Был трехчасовой форум, на котором выступили организаторы проектов, которые, как и «Кружок», занимаются привлечением внимания к малым населенным пунктам. Гости поделились опытом, как они смогли запустить производство в деревнях. Организаторам удалось «завлечь» в деревню известных людей: архитектора Вику Строй, музееведа Дмитрия Полосина, иллюстратора Катю Крицеву, основателя проекта альтернативного туризма Altourizm Катю Затуливетер. Музыкальная группа «Самае большое простое число» отыграла концерт в местном доме культуры. Все эти люди согласились поработать бесплатно.

Возможно, этот фестиваль станет регулярным, а Сардаял, соответственно, — туристическим местом. Иначе ему не выжить. Фото vk.com/sardayalschool

Жители деревни горячо поддержали фестиваль. Например, на уборку территории к фестивалю вышли 50 человек, еще 50 человек скинулись, чтобы построить беседку. Никто не отказал в помощи. Учителя и школьники старших классов стали волонтерами. На фестиваль собралось около 200 гостей.

Возможно, этот фестиваль станет регулярным, а Сардаял, соответственно, — туристическим местом. Иначе ему не выжить.