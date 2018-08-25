«Муса Джалиль прошел все круги ада, прежде чем встретить свою смерть»

Колонка директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандера Гилязова о подпольной деятельности группы Курмашева и казни Мусы Джалиля

Фото: Максим Платонов

25 августа 1944 года в Германии состоялась казнь Мусы Джалиля и его соратников, которые вели подпольную работу против Гитлера. В авторской колонке, посвященной этому историческому эпизоду, доктор исторических наук, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов рассказывает читателям «Реального времени» о сути подпольной деятельности группы Курмашева и роли Мусы Джалиля в этом процессе.

«Ни Гитлер, ни нацистские теоретики не обещали, что будет создано татарское или узбекское государство»



Эта история тесно связана с попытками нацистской Германии привлечь на свою сторону представителей тюрко-мусульманских народов СССР в годы Второй мировой войны. По мнению немецких теоретиков, работавших в то время, Советский Союз представлял собой рыхлое, аморфное образование — фактически колосса на глиняных ногах — объединение несоединимых народов. Русский народ представлялся им угнетателем, а все остальные народы, по их мнению, были угнетенными. Достаточно упрощенное представление о Советском Союзе. Считалось, что все народы СССР, в особенности тюрко-мусульманские, настроены не только антикоммунистически, но и антирусски, и достаточно толчка извне, чтобы все пришло в движение и развалилось. То есть в конце 1930-х — начале 1940-х гг. немецкие ученые и политики продвигали идею, согласно которой тюрко-мусульманские народы являлись их потенциальными союзниками.

Однако надо учитывать то, что Германия изначально вообще не планировала опираться на какие-то другие силы в войне против Советского Союза. Речь шла о том, что Германия добьется победы только немецким оружием — остальные народы, согласно нацистской теории, были неполноценными. Возможное сотрудничество с другими народами находилось на втором плане, причем именно с тюрко-мусульманскими народами, поскольку они считались наиболее последовательно антирусскими и антибольшевистскими.

Немецкая политика разворачивалась таким образом, что через некоторое время были созданы так называемые «восточные легионы». Фото kremnik.ru



На это «сотрудничество», которое начало разворачиваться в конце 1941-го и в начале 1942 года, повлияло то, что ход военных событий оказался не таким, каким его планировала Германия. Блицкриг не удался, война затягивалась, и было необходимо сберечь немецкую кровь (именно такую формулировку можно встретить в немецких документах тех времен), следовательно, нацисты обратили внимание на те народы, которые потенциально могли им помочь: тюркские, мусульманские, народы Средней Азии, Кавказа, Поволжья и Приуралья. Уже с осени 1941 года начались работы по выявлению подходящих лиц из числа военнопленных, а в лагерях была организована пропагандистская работа. Немецкая политика разворачивалась таким образом, что через некоторое время были созданы так называемые «восточные легионы». Это очень большая авантюра — идея изначально была абсолютно недееспособной и нереализуемой, поскольку все предпосылки у немцев были фальшивыми.

Во-первых, никаких союзников в этих «неполноценных» народах они не видели. Это было настоящее лицемерие. Во-вторых, все это делалось в рамках нацистской теории. В-третьих, надо учитывать то, что немцы не планировали и не обещали ни одному из этих переманиваемых народов реальные перспективы в виде отдельного государства. Довольно часто можно услышать о том, что немцы якобы обещали другим народам создать их собственные государства, но это полная ерунда, поскольку нет ни одного документа или источника, который подтверждал бы эту мысль. Во всех своих документах, выступлениях, публикациях немцы рассуждали о том, что они и другие народы СССР являются союзниками в борьбе с большевизмом и в борьбе против Сталина. Но никогда ни Гитлер, ни нацистские теоретики не говорили о том, что будет создано, например, татарское или узбекское государство.

«К тому времени антинацистская пропаганда уже шла внутри легиона «Идель-Урал»



Особенно активно мероприятия по формированию легионов проводились в конце 1941-го и начале 1942 года, и в числе прочих был создан легион «Идель-Урал» (он был создан самым последним из шести восточных легионов — в августе 1942 года). Основной лагерь, где формировался «Идель-Урал», располагался на территории Польши, под городом Радомом. В рамках «Идель-Урала» была создана достаточно большая структура — в общей сложности восемь батальонов, численность которых составляла примерно семь тысяч человек.

В феврале 1943 года первый из батальонов «Идель-Урала» был отправлен на борьбу с белорусскими партизанами. В конце месяца в районе Витебска поднялось восстание — большая часть легионеров этого 825-го батальона перешла на сторону белорусских партизан и выступила против вермахта. Судя по всему, к тому времени антинацистская пропаганда уже шла внутри легиона, учитывая то, что восстание произошло в первом же батальоне, который был с помпой отправлен на фронт. Очевидно, что в этом батальоне уже были люди, которые работали в данном направлении.

В рамках «Идель-Урала» была создана достаточно большая структура — в общей сложности восемь батальонов, численность которых составляла примерно семь тысяч человек. Фото gdb.rferl.org

Вообще, существуют разные предположения на этот счет. Возможно, эти люди, оказавшиеся в немецком плену, пусть и спонтанно, но вполне сознательно организовали работу, дабы подорвать легион изнутри. Также есть точка зрения, не подтверждаемая источниками, согласно которой людей специально отправляли из Москвы с таким заданием — попасть в плен, якобы сотрудничать с немцами и развернуть работу по разложению легионов. Трудно сказать, какая из этих точек зрения ближе к правде. Так или иначе, это была планомерная работа людей против планов нацистов по использованию на своей стороне представителей тюрко-мусульманских народов…

В то же время трудно сказать, какая конкретно подпольная группа имела отношение к восстанию 825-го батальона, в немецких документах написано: «Восстание стало результатом деятельности некоторых интеллигентных татар». Имен нет, если и было проведено следствие, документов почти не сохранилось. У нас нет точных данных, но, скорее всего, можно утверждать, что восстание произошло именно в результате борьбы внутри легиона против немцев. Кстати говоря, после случившегося другие батальоны Волго-Уральского легиона уже не подпускали близко к арене боевых действий — их направляли на Западную Украину, в Голландию, Францию и так далее.

По большому счету, восстание 825-го батальона является самым ярким эпизодом в истории всех восточных легионов. Точно так же, как и группа Джалиля — Курмашева являет собой один из самых ярких примеров политической борьбы легионов, носившей антинацистский характер. В туркестанском легионе или, допустим, в азербайджанском известны отдельные эпизоды, но они несопоставимы с татарским подпольным движением. Оно было наиболее активным, наиболее резонансным. С позиции немцев оно также было наиболее опасным, поэтому когда группировку судили в феврале 1944-го, ее участников приговорили к смертной казни именно за военное преступление против Германии.

Изучением роли Мусы Джалиля в деятельности подпольного движения детально занимался Рафаэль Мустафин, и делал он это достаточно правильно и подробно. Но на мой взгляд, Муса Джалиль, вероятнее всего, играл не самую главную роль в этой группе. Главой был Гайнан Курмашев — военный человек. С другой стороны, Джалиль был поэтом, идеологом, человеком, который очень запоминался своей харизмой. На мой взгляд, вполне правомерно называть эту группу «джалильцами» или группой Джалиля — Курмашева — это не такая большая натяжка. Биография Мусы Джалиля, его стихи, его мысли, его смерть — все это очень дорогого стоит.

Изучением роли Мусы Джалиля в деятельности подпольного движения детально занимался Рафаэль Мустафин. Фото Елены Сунгатовой (art16.ru)



Есть и те, кто сомневается в том, что среди казненных 25 августа 1944 года был именно Муса Джалиль. Я бы сказал, что в последнее время у нас стало очень модно во всем сомневаться, особенно когда дело касается исторических событий. Это вполне закономерно, но нельзя забывать о том, что есть конкретный документ, в котором приведены фамилии и имена казненных в тот день. Немцы — достаточно скрупулезный народ. Помимо этого, есть довольно много воспоминаний, исторических свидетельств о том, что именно Муса Джалиль прошел все эти круги ада, прежде чем встретить свою смерть.