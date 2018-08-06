«Может, они спросили разрешения на небесах?» Мэрия ищет управу на самострой ДУМ на Марджани

Собственника уже не один раз штрафовали за нарушение, но предписания о сносе, по словам чиновников, в Духовном управлении игнорируют

Собственники объектов культурного наследия продолжают нарушать требования. Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева утверждает, что ДУМ РТ, которое владеет объектом на Марджани, 16, не раз штрафовали, но пристрой по-прежнему на месте. Проблему подняли на «деловом понедельнике». Подробности — в материале «Реального времени».

Буферная зона кремля

Отделу охраны памятников исполкома приходится сталкиваться с самовольной застройкой значимых объектов.

— На Марджани, 16 застроили дворовую территорию, что запрещено. После обращения Минкульта в суд они были оштрафованы, получили предписания о сносе, но их игнорируют, — начала главный архитектор города Татьяна Прокофьева.

— Кто собственник? — поинтересовался мэр.

— ДУМ РТ.

— Может, они в другом месте спросили разрешения? На небесах где-нибудь, — пошутил градоначальник.

Объект на Марджани, 16 — усадьба Валиуллы Гизетуллина, построенная в 1823 году и перестроенная в конце XIX века, пример татарской городской усадьбы.



Главный архитектор обратила внимание и на застройку во дворе на Баумана, 66 (дом Каретникова), правда, место туристическое, а во дворе получился неплохой общепит.

— Далеко не поддерживаю, чтобы что-то было без разрешения, но это же украсило улицу. Правда, где-то посередине, как говорит Рустам Минниханов. Пример, который вы привели, — таких не тысячи и не сотни, их десятки. За каждым проектом одного человека закрепить — и будет другой результат. Это серьезный проект на оживленной улице, оказывайте содействие, — попросил мэр, чтобы нарушителя сразу не наказывали, а разобрались в ситуации.

— Посмотрим еще раз, как не нарушить функционал. В то же время есть несоответствие закону, — объяснила планы по этому объекту Прокофьева.

На Марджани, 16 застроили дворовую территорию, что запрещено, констатировала Татьяна Прокофьева. Фото kzn.ru

Из памятников в наиболее удручающем состоянии отметила дом на Рахматуллина, где уже идут работы, и дом на Баумана, 34.

Главный архитектор напомнила и о письме от Минкульта РФ, в котором говорится о порядке сообщения в ЮНЕСКО о значительных стройках в буферной зоне кремля. Но четкого понятия, где эта зона, нет.

— Есть проблема размытости границ буферной зоны Казанского кремля, графические материалы Минкульта РФ и ЮНЕСКО различны. Границы очень различаются, бывают проблемы. Осенью планируется подготовить и рассмотреть изменения в ФЗ-73, где будет уточняться вопрос об этих зонах. Надеюсь, вопрос будет прояснен, или же попрошу содействия и провести совещание по этому вопросу, — обратилась к мэру Татьяна Прокофьева.

Градоначальник с этим не согласился и попросил уже заняться вопросом.

— По буферной зоне прошу не дожидаться изменений в законе, через наших коллег выясним, в той ли редакции, которую вы ожидаете, если что-то нужно, то поменяем. Не нужно дожидаться осени. Мораторий — это выстраданное решение, благодарен за него Рустаму Минниханову, что он создал рабочую комиссию, которую я возглавляю, — сказал градоначальник.

Восстанавливаемый собор Казанской иконы Божией Матери также планируют включить в список ЮНЕСКО.

— Есть предположения, что такая работа будет проводиться. Что касается реставрации, то уже достаточно много сделано, — пояснила Прокофьева.

Восстанавливаемый собор Казанской иконы Божией Матери также планируют включить в список ЮНЕСКО. Фото Дмитрия Резнова

Заместитель муфтия РТ Мансур хазрат Залялетдинов рассказал «Реальному времени», что здание было принято в 1996 году именно в таком виде — уже с пристроем.

— Мы уже приняли такое здание, никакие работы не проводили, никакие пристрои не делали. У нас есть все техпаспорта, все документы можно посмотреть, мы приняли здание именно в этом виде. Помощника уже отправил с документами к Прокофьевой. Сегодня уже приходили из Минкульта, еще откуда-то, все фотографировали, описывали что-то, — прокомментировал ситуацию Залялетдинов.

Он подтвердил, что суд был и нужно было заплатить штраф.

— Полтора-два года назад заплатили штраф в 400 тысяч рублей. Сам штраф был 200 тысяч рублей, и еще столько же пришлось выплатить за то, что не заплатили вовремя. Тогда эта история и забылась. Сносить, конечно, не согласны, ведь мы уже приняли здание таким, — ответил Залялетдинов.

Каталог типовых архитектурных решений

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани главный архитектор города Татьяна Прокофьева рассказала, что в прошлом году перечень местных объектов культурного значения пополнился еще тремя — домом Каушчи-Каримова на Фатыха Карима, домом Терпигоревых на Ульянова-Ленина, домом купца Вениаминова на Япеева. В результате у Минкульта РТ на рассмотрении еще 88 выявленных объектов культурного наследия в Казани.

— На контроле еще 658 объектов, построенных до 1959 года, из которых 431 поставлен на охрану как исторически ценный и градоформирующая застройка, — рассказала на «деловом понедельнике» Прокофьева.

В прошлом году в перечень местных объектов культурного значения был включен и дом Каушчи-Каримова на Фатыха Карима. Фото old-kzn.ru



На данный момент в Казани 68 объектов культурного наследия муниципального значения. Главный архитектор признала, что есть проблемы и в профессиональном сообществе, но решение уже близко.

— Мы разучились проектировать в историческом стиле, появляются здания, далекие от канонов. Сейчас в ФЗ-73 есть возможность разработки типовых разрешений строительства. Началась разработка концепций устойчивого развития исторического поселения, привлечены специалисты из Института Генплана Москвы, ВШЭ, Центра прикладной урбанистики. Утвержден состав рабочей группы, до окончания этой работы наложен мораторий по реализации строительных намерений на значительной части в границах исторического поселения. Это определенный свод требований к архитектуре, — озвучила Прокофьева.

Внушительную территорию исторического поселения поделят на восемь зон, для них впервые планируется составить каталог типовых архитектурных решений. Для застройщиков подготовят допустимые образцы фасадов, им останется только выбирать. Как оказалось, такое решение далеко не новое, более того, большая часть нынешних памятников в свое время появились в Казани именно благодаря подобному каталогу.

— Это не наше новшество. По всей стране такие каталоги были введены с 1770 года, где было около 200 типовых проектов фасадов, разработанных столичными архитекторами. Так решалась большая градостроительная задача, в тоже время представленные фасады никак не регламентировали внутреннее содержание домов, боковые стены или дворовое пространство. В 1858 году обязательное использование типовых проектов было отменено, но строить по ним продолжали. В Казани после пожара 1842 года каменная застройка города как раз шла по этим образцам, многие из которых дошли до наших дней. Особенно много работать не придется, просто нужно собрать те проекты, которые были на протяжении 200 лет. Надеемся, в этом году будет такой каталог, который будет действовать в определенных зонах, упростит работу, — добавила исторических фактов Прокофьева.

Наружной рекламы станет меньше, но город от этого получит больше

И дело не только в эстетике, но и в финансовых поступлениях. Весной в Казани прошли торги по новой схеме размещения рекламных конструкций, в результате мест стало меньше на 33% — с 1353 количество сократилось до 898. Меньше выделили точек и под еврощиты, наиболее популярную конструкцию, на 42%, количество сократилось с 1437 до 597.





«Совокупный доход по итогам торгов за десять лет составит 3 млрд 193 млн рублей», — отметил Аскар Багаутдинов. Фото kzn.ru

— Значительно меньше стало наружной рекламы в историческом центре. Расширена география участников, всего было 49 лотов разных размеров. Лоты формировались таким образом, что фактически объекты представлены в каждом районе. Стартовые цены лотов в среднем увеличились в 2,2 раза, совокупный доход по итогам торгов за десять лет составит 3 млрд 193 млн рублей, — отметил начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Именно на такой срок рекламные агентства получили в собственность место или же сами рекламные конструкции.

— Среднегодовой доход составит 319 млн рублей, что на 65 млн рублей больше, чем по итогам торгов 2012 года. Среднегодовая стоимость размещения выросла почти в два раза — с 238 тысяч рублей по итогам торгов 2012 года до 455 тысяч по итогам нынешних торгов. Смогли добиться увеличения доходов на 25%, несмотря на значительное сокращение количества рекламных конструкций. Первоначальные платежи в размере 615 млн рублей уже поступили, — рассказал Багаутдинов.

На торгах местные, казанские, компании уверенно потеснили федералов. Перед ЧМ по футболу нужно было провести демонтаж конструкций, которые не пошли на торги. Только 16 объектов пришлось демонтировать принудительно, все остальные владельцы убрали добровольно или передали новым владельцам там, где это было возможно. В 2012 году принудительно пришлось устранять более 600 конструкций.

1 сентября запланировано открытие в Казани отделения триатлона при СДЮШОР по легкой атлетике. Фото Ирины Анисимовой

Отделение триатлона

Председатель комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова рассказала, что в течение августа Казань еще ждет пять крупных мероприятий, два из которых — международные. Прошедшие в выходные соревнования по триатлону Ironstar, которые город проводит уже третий раз, подготовили почву для поклонников этого спорта.

— 1 сентября запланировано открытие отделения триатлона при СДЮШОР по легкой атлетике, — рассказала Вострикова.