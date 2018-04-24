Исполком Казани назвал сроки сдачи домов в 11-м квартале «Салават купере»

Фото: соципотечников

В ответ на запрос «Реального времени» Управление капстроительства и реконструкции (УКСиР) исполкома Казани прислало развернутый комментарий о том, как продвигается строительство домов в «Салават купере». Напомним, ведомство является техническим заказчиком стройки жилья в 11 квартале соципотечного микрорайона в Осиново.

«На сегодняшний день из 5 домов на 1 870 квартир введено в эксплуатацию 2 дома (№11-2, №11-4) на 680 квартир. Строительная готовность остальных объектов составляет: дом №11-1 — 82%, дом №11-3 — 93%, дом №11-5 — 74%.

Отметим, что основной функцией технического заказчика является организация подготовки проектно-сметной документации, разрешительной документации. На сегодня данная работа ведется на должном уровне. Факторы, препятствующие подрядной организации выполнять договорные обязательства, отсутствуют.

В настоящее время за несвоевременное завершение строительства объектов Управлением капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета г.Казани ведется претензионно-исковая работа.

Учитывая достаточно высокую готовность объектов, нормативное время для завершения работ составит 3 месяца для домов №11-1, №11-5. Работы по дому №11-3 возможно завершить в течение месяца», — говорится в ответе УКСиР нашему изданию.

Ранее «Реальное время» сообщало о рабочих встречах инвесторов и жителей Осиново по вопросу стройки МСЗ.