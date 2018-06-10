«Социопаты — очень опасные игроки нашего общества...»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Какие «саперные лопатки» спрятаны в книгах, почему школьную литературу надо читать в детские годы и что движет социопатами — предприниматели рассказали «Реальному времени» о литературе, которую читают.

Андрей Юдов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

— В основном я читаю бизнес-литературу. Если говорить о художественной, то за последнее время прочел «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса и «Братья» Юй Хуа. Я прочел много книг об истории Японии. Люблю историю этой страны и могу сказать, что фильм «47 ронинов» не похож на книгу, по которой он снят. На самом деле это очень глубокая и грустная история. Когда ее читаешь, то понимаешь глубину мысли и дзен философии.

У меня были любимые книги из деловой литературы, но оказалось, что со временем даже произведения столпов маркетинга или продаж устаревают. Происходит то же самое, что и с технологиями. Мы живем в мире, когда пост какого-нибудь молодого предпринимателя в «Инстаграме» дает больше информации, чем книга мэтра о том, как надо вести бизнес. Я не за то, чтобы все шли в «Инстаграм», а за живое общение. В книгах же ищу «саперные лопатки» — идеи, которые могу применить завтра или сегодня в своей деятельности.

Руслан Абдулнасыров, генеральный директор автосалона «Апельсин», руководитель Ассоциации автодилеров Татарстана:

— Из интересного сейчас читаю «Бизнес как игра» Сергея Абдульманова и Дмитрия Кибкало. Авторы разбирают кейсы ведения бизнеса в России, рассказывают о том, на какие грабли чаще всего наступают предприниматели. Ребята подняли лучшие ситуации и принимаемые по ним ошибки. Начинающие предприниматели в книге найдут информацию о том, как относиться к инвесторам, строить партнерские отношения, принять друга на работу и какую ему назначить зарплату. Тем, кто работает в секторе B2C, советую прочесть Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь». Она будет интересна, как владельцу маленького ларька, так и руководителю большого предприятия.

Роман Котов, гендиректор инвестиционного холдинга ООО «Котов Групп»:

— Последний год я в основном слушаю книги, а не читаю, так как это экономит время, и можно слушать во время тренировки в спортзале то, что тебе интересно, хотя, конечно, почитать бумажную книгу порой приятнее. Из последнего, что запомнилось и можно рекомендовать, — книга писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Это увлекательный труд о том, как порой нелегко бизнесу переломить старые тренды и барьеры на пути к величию. Такие книги заставляют мыслить масштабнее и задуматься над социальной составляющей любого бизнес-проекта, а не только о заработке денег.

Андрей Волков, руководитель детективного агентства «Волков и Партнеры»:

— «Социопат по соседству» — книга Марты Стаут. Мне всегда было интересно, что двигает и управляет людьми, когда они совершают далеко не «человечные» поступки. Девиантное поведение сплошь и рядом. В своей профессиональной практике, да и в целом по жизни, я часто сталкивался с людьми, которые могут разрушить карьеру и жизнь даже незнакомого человека ради своей забавы. Именно поэтому выбрал данную книгу, чтобы лучше понимать природу такого поведения и уметь ему противостоять. Социопаты любят давить на жалость. Они очень опасные игроки нашего общества, которые не испытывают чувства эмпатии, тем самым они могут без малейшего чувства стыда и совести завести свою жертву куда угодно. Очень важно определять таких людей, дабы не попасться в их «жестокую игру». В принципе книга раскрывает подробно тип социопата, методы противодействия, а главное, она написана доступным и понятным языком. После прочтения становишься еще больше бдительным.

Александр Ануфриенко, директор департамента R&D:

— Сейчас читаю Сунь-цзы «Искусство войны» и «Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов» Оливера Гассмана. Из художественной литературы наверстываю то, что не успел изучить в школе. Поэтому читаю Льва Толстого «Войну и мир». Все-таки такие книги надо изучать в школе, потому что сейчас на чтение остается мало времени. Из деловой литературы советую произведения по маркетингу Филипа Котлера. В книгах дается много советов, но самое главное, что анализ и работа с информацией должны сопровождаться действием и результатом. Если действия не было, то все бесполезно. Такой итог я сделал по всем прочитанным книгам. Стараюсь все понравившиеся советы из книг использовать в жизни.

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